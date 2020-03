9 hauts et 2 bas de la WWE WrestleMania X-Seven

WWE

Bienvenue dans un article sur WrestleMania X-Seven. C’est, sans hyperbole, la lueur de la nostalgie ni le bénéfice du recul, le plus grand pay-per-view de l’histoire de la WWE.

Si vous avez réussi jusqu’ici dans cette série d’Ups and Downs basée sur WrestleMania, c’est très probablement parce que cette série a servi de récompense à tous – ou au moins aux quatre précédents (et si c’est le cas, s’il vous plaît restez pour lire les 17 suivants).

C’est si vous avez même lu les autres. Peut-être que vous n’êtes ici qu’à cause de ce «Show Of Shows» particulier. Ici pour se remémorer, se rappeler ou se souvenir. Pour vérifier que la «plus grande scène» n’a jamais été aussi grandiose que le 1er avril 2001. Pour confirmer que toutes vos pensées et vos souvenirs, qui durent depuis des décennies, étaient toujours vrais. Ici pour la familiarité, plutôt que pour la surprise.

Comme les vins fins que Vince McMahon a probablement bu à la seau tout en allumant des cigares avec des notes en c à l’époque, ce spectacle s’améliore avec l’âge …

