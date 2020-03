9 hauts et 2 bas de WWE SmackDown (13 mars)

Ça allait toujours être bizarre.

La décision de la WWE de poursuivre sa programmation et de déplacer les épisodes de Raw et SmackDown vers le Performance Center doit être saluée à bras ouverts. Bien qu’il soit vrai qu’ils ont des engagements d’entreprise avec FOX à respecter, la société aurait pu paniquer à propos de cette épidémie de coronavirus, remplir les prochaines semaines pleines de réexécutions et en rester là.

Oui, ils auraient pu, mais Vince McMahon et les copains ont décidé d’essayer quelque chose de totalement différent à la place. Ils déplacent toute la production vers le PC jusqu’à nouvel ordre, et c’est certainement unique. À une époque où la WWE est critiquée pour chaque mauvais mouvement et à peine créditée pour chaque bon, leur dévouement à WrestleMania construit face à l’adversité réelle doit être applaudi.

Contrairement aux récentes tentatives de Draft ou aux offres spéciales internationales, cela a été un véritable bouleversement pour la promotion. L’édition du 13 mars 2020 de SmackDown restera un moment curieux dans l’histoire de la WWE, et il est bon de dire que c’est pour des raisons positives plutôt que des négatifs flagrants.

Voici tous les «Ups» et «Downs» d’une nuit extraordinaire …