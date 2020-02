9 hauts et 4 bas de la WWE WrestleMania III

WWE.com

Acceptant la défaite en ce qui concerne l’entreprise trop réfléchie de WrestleMania 2, Vince McMahon est entré dans une défaite personnelle en poursuivant la plus grande victoire professionnelle de sa carrière à ce jour l’année suivante.

93173 (ou, comme cela a souvent été évoqué, près de 78000) fans ont investi dans sa grande vision et rempli un stade dans une ville avec une carte pour créer une nuit que trois l’année précédente ne pouvaient rivaliser à distance.

WrestleMania III était un point pivot pour l’industrie à peu près de la même manière que la version inaugurale avait été deux ans plus tôt. Les nouveaux fans montaient toujours à bord après l’explosion de «Rock N Wrestling», mais ceux-ci sont venus et sont restés presque entièrement pour la lutte. Le pagentary a été fourni non pas par des célébrités vendant leurs dernières marchandises, mais par la lutte. La WWE a présenté un match sur cette émission qui était, sans comparaison à l’époque, leur meilleur exemple de lutte professionnelle sur le pay-per-view.

L’événement principal emblématique était notoirement faible, mais des centaines de stars de la WWE passées, présentes et futures ont cité ce match comme le moment enivrant où elles savaient qu’elles voulaient faire fonctionner les cordes de Vince McMahon pour gagner leur vie.

Deux des plus grands ouvriers d’une génération ont inspiré l’avenir de la lutte, et l’un d’eux a à peine pris la tête de sa plus grande soirée. WrestleMania I a peut-être donné naissance à un rêve, mais WrestleMania III a donné naissance aux rêveurs.

