9 montées et 3 descentes d’AEW Dynamite (15 avril)

AEW

Cela a été une semaine horrible pour la lutte professionnelle.

Alors que la situation de la WWE est infiniment plus triste que celle d’AEW, la nouvelle que le plan de promotion dirigé par Tony Khan pour aller de l’avant avec Double Or Nothing le 23 mai était décevante. L’occasion de donner la priorité à la santé et au bien-être des employés avant tout était là. Plutôt que de l’attraper, AEW a annoncé qu’elle procéderait au spectacle à partir d’un endroit indéterminé, bien que tenant compte des directives pertinentes de l’État. Cela peut changer et si c’est le cas, la situation peut être réévaluée. Pour l’instant, cependant, c’est une honte – aussi difficile que cela serait de créer des intrigues sans paiement à la vue pour faire exploser les choses.

Composé à partir d’images tournées en Géorgie et en Floride il y a quelques semaines, l’épisode de Dynamite de la nuit dernière. Mené par un combat pour le titre Jake Hager contre Jon Moxley extrêmement bien construit, il promettait beaucoup, en particulier avec Lance Archer et Colt Cabana s’affrontant dans leur premier tour du tournoi TNT Championship et Sammy Guevara, Britt Baker, et plus encore tous annoncés. Chris Jericho a de nouveau été commenté. Comme c’est délicieux.

Un bon spectacle ici, bien que les Downs aient été significatifs. Allumons le fusible sur le dernier voyage du navire amiral AEW …