9 montées et 3 descentes d’AEW Dynamite (22 avril)

AEW

L’ère de l’arène vide de la lutte professionnelle s’est poursuivie avec AEW Dynamite hier soir, qui a prouvé, une fois de plus, que le plafond actuel de ces spectacles est “assez bon”. L’évasion est agréable, oui, et l’ajustement des formules habituelles est le bienvenu, bien qu’il devienne plus difficile de s’enthousiasmer pour ces émissions chaque semaine qui passe.

Une promotion qui est probablement due à son public inconditionnel (en regardant les tendances d’audience) a livré un autre spectacle largement apprécié du gymnase de QT Marshall. Blâmé seulement par une poignée de problèmes, Dynamite était rapide et digestible, sans matchs ni segments dépassant leur accueil, bien qu’il y ait eu des moments où cela ressemblait plus à un épisode amélioré de Dark qu’au vaisseau amiral habituel de mercredi. Trois squashs sur une émission de deux heures correspondent à peu, quelle que soit leur qualité.

Le tournoi de championnat TNT a reçu une grande attention avec Sammy Guevara et Darby Allin renouvelant leur rivalité dans le premier match avant que Dustin Rhodes ne mette sa carrière en jeu contre Kip Sabian plus tard. Ailleurs, une querelle grandissante s’est poursuivie alors que Jimmy Havoc luttait contre Orange Cassidy, Matt Hardy s’est adressé à AEW depuis son composé, et Wardlow, Kenny Omega et Brodie Lee ont travaillé des courges d’une efficacité variable.

Allumons le fusible …