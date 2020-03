9 montées et 5 descentes d’AEW Dynamite (25 mars)

AEW

Une autre semaine, un autre épisode d’AEW Dynamite dans un Daily’s Place vide, au cours duquel la promotion a une fois de plus fait un travail admirable de pilotage de son navire dans des eaux troubles.

Ce sont des moments difficiles et sans précédent, et l’évasion offerte par AEW et la programmation continue de la WWE est la bienvenue. Cela peut ne pas durer, cependant. Le comté d’Orange, en Floride, est mis en lock-out à partir de 23 heures ce soir et ce ne sera peut-être qu’une question de temps avant que des ordres similaires de «rester à la maison» se faufilent dans l’État, rendant AEW incapable de filmer à Jacksonville. Espérons que les informations selon lesquelles ils auraient filmé autant d’images que possible la nuit dernière étaient exactes.

La situation mondiale actuelle a rendu les plans Blood and Guts d’AEW impossibles cette semaine. Le grand match étant reporté, une confrontation en face à face entre Matt Hardy et Chris Jericho a été programmée pour l’événement principal, alors que “ The Painmaker ” rencontrait pour la première fois Broken Brilliance du nouveau venu. Ailleurs, nous avons eu un match d’exhibition opposant Cody à Jimmy Havoc, Kenny Omega contre Sammy Guevara pour le AAA Mega Championship, des sorties de squash pour Brodie Lee et Jake Hager, ainsi qu’une confirmation lâche du prochain challenger du titre mondial AEW de Jon Moxley – et plus encore.

Un spectacle pas aussi fort que la semaine dernière, mais qui en vaut quand même la peine. Décomposons-le …