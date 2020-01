9 rumeurs de dernière minute que vous devez savoir

WWE

Aussi sûr que la nuit suit le jour, rien ne fouette Internet dans une telle frénésie de spéculations comme le Big Bad Banter Bash annuel de la WWE, le Royal Rumble.

Depuis que le match a été conçu pour la première fois, la WWE l’a rempli de chocs, de surprises, d’étourdissements et d’invités spéciaux, non seulement pour compléter le match avec les 30 participants requis, mais aussi pour que le public devine tout au long de sa durée.

Là où ses frères et sœurs Big 4 PPV sous-livrent souvent lors des moments WOW, le Rumble est normalement, pour le meilleur ou pour le pire, plein de choc.

Heureusement, pour ceux d’entre nous qui vivent du contenu, cette année n’a pas fait exception. Il y a potentiellement beaucoup de choses qu’ils peuvent faire lors de l’événement de cette année, même si le vainqueur du Rumble masculin (généralement le plus gros sujet de discussion) est la seule chose qui semble être un fait accompli.

Maintenant, un triste acte d’accusation contre les 12 derniers mois de la WWE est que les deux paragraphes ci-dessus sont copiés et collés de mon article Royal Rumble Last Minute Rumors 2019. Malgré le passage à SmackDown et l’émergence d’AEW, pas un tout ne semble vraiment vraiment avoir changé avec la façon dont ils construisent vers la saison de WrestleMania.

Cependant, contrairement à l’article de l’an dernier, 2020 a le potentiel de modifier radicalement le sommet de la carte Mania. Si même l’un des retours de grands noms de la rumeur se concrétise, tout le jeu va changer.