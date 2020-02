9 Ups et 1 Down de WWE NXT (12 février)

NXT

Si proche.

Pendant tout mon temps à écrire cette chronique et à présenter la vidéo, je n’ai jamais pu attribuer à NXT un balayage sans faille, mais pendant environ une heure et demie cette semaine, il semblait que cela arriverait enfin. C’est un système imparfait, bien sûr, car les émissions globales de B + peuvent en fait retirer des scores massifs malgré rien de brillant, mais cela aurait quand même été agréable.

Ne vous inquiétez pas car même avec un petit négatif cette semaine, NXT se dirige vers TakeOver: Portland à la suite d’un épisode de télévision vraiment très fort. Les champions ont été poussés à leur limite, de nouvelles rivalités ont semé leurs graines et (presque) tous ceux qui avaient besoin d’un dernier élan l’ont vraiment compris. De plus, cela vient de remettre une caméra à Matt Riddle et Pete Dunne et leur a dit de faire tout ce qu’ils voulaient. Les résultats étaient magiques.

Pourtant, c’était une situation de haute pression. Portland est le premier véritable PPV autonome de NXT, et ne bénéficiera d’aucun suivi décevant de la liste principale pour lui donner une meilleure apparence en comparaison. Il se tient seul ce dimanche, mais qui se tiendrait debout à l’intérieur? Découvrons-le.