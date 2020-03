9 Ups et 4 Downs de l’Impact Wrestling (25 février)

Lutte d’impact

L’épisode le plus récent d’Impact Wrestling s’est avéré être une soirée assez surprenante à bien des égards.

Tout d’abord, Tessa Blanchard et Ace Austin se sont disputés le championnat de la division X dans l’événement principal, marquant la première fois qu’un KO a défié pour ce titre dans une compétition en un contre un. Deuxièmement, Joey Ryan a apparemment décidé de s’aligner sur Rob Van Dam et Katie Forbes pour une raison quelconque, quelque chose qui n’a pas beaucoup de sens étant donné que “ The King of Dong Style ” frappait Forbes il y a quelques semaines à peine. Troisièmement, Rohit Raju de The Desi Hit Squad a eu un match en simple décent. Qui savait qu’il l’avait en lui!

Ailleurs sur les deux heures passionnantes de l’Impact Wrestling, Madison Rayne a fait ses débuts à Miranda Alize pour défier la championne des Knockouts Jordynne Grace, Eddie Edwards et Michael Elgin ligoté leur meilleur de cinq séries à deux victoires chacun, ce qui signifie qu’un cinquième et dernier match sera en effet nécessaire , Johnny Swinger et Glenn Gilbertti ont formé un nouveau couple qui ne peut signifier que misère pour la division double de l’Impact, et Gut Check est revenu dans un tout nouveau format décevant.

Ce fut une nuit surprenante. Pas la meilleure nuit, cependant, comme vous pouvez le voir dans certains de ces derniers commentaires. Allons-y …