À lire absolument – Un lutteur indépendant appelle Teddy Hart après sa dernière arrestation

Nous avons rapporté plus tôt cette semaine ici sur eWn que Teddy Hart avait été arrêté pour des accusations d’étranglement ayant entraîné des blessures ou des lésions corporelles. Les accusations découlent d’une agression contre sa petite amie, ROH Superstar Maria Manic. Maintenant, le lutteur indépendant John “Pork Chop” Johnson a commenté l’arrestation de Hart et les événements qui l’ont précédée. Il a dit,

“Ce sera probablement le plus long message que vous verrez de moi, alors soyez indulgent avec moi. Comme l’a déclaré Ace Montana lors de son interview avec HANNIBAL Tv sur YouTube, je peux maintenant confirmer que Teddy Hart vivait en fait avec moi à sa libération de sa première arrestation le mois dernier. Pour ceux qui se demandent pourquoi maintenant j’ai choisi de parler de Teddy Hart, à l’époque, je souhaitais non seulement offrir ma maison à Teddy Hart pendant son temps de besoin avant son procès, mais aussi lui offrir un soutien moral et lui donner des encouragements. pendant cette période stressante pour lui.

Sur une base discrète. Je reconnais également qu’avec ces informations étant désormais connues du public, beaucoup de rumeurs et de ouï-dire en résulteront probablement, dont la plupart seront fausses, alors permettez-moi de dissiper tous les mythes et contes qui peuvent en découler et donner à chacun un compte rendu de première main de mes relations personnelles et brèves avec Teddy Hart.

Le mois dernier, Teddy a été arrêté pour la première fois pour des accusations de drogue et serait libéré quelques semaines plus tard à condition qu’il établisse sa résidence dans un endroit légitime et qu’il soit assigné à résidence pour la durée de son procès en avril. Maria Manic, avec qui elle et moi remontons il y a 5 ans lorsque nous avons rompu ensemble dans le monde de la lutte, m’a contacté et m’a demandé si j’avais de l’espace disponible dans mon appartement pour Teddy car il allait probablement rester coincé en Virginie pour la durée de son procès. Je lui ai dit que je le prendrais principalement en sa faveur.

Environ une semaine plus tard, je suis allé chercher Teddy à la prison pour lui donner un endroit où séjourner pendant qu’il se prépare pour son procès en avril 2020. Il semble vraiment reconnaissant et reconnaissant qu’un parfait inconnu lui ouvre sa maison pendant son séjour. besoin, et malgré certaines réserves de ma part pleinement conscientes de sa réputation, je crois que tout le monde mérite une deuxième chance dans la vie et de traiter les autres comme ils vous traitent. Au début, la relation entre Teddy et moi a commencé très bien où il partagerait drôle des histoires avec moi et nous regardions même certains de ses matchs de catch pour que je puisse choisir son cerveau et l’appliquer à ma propre carrière de catch.

Lentement mais sûrement, certaines de ses bouffonneries me contrarieraient de temps en temps, mais je l’oublierais. Peut-être que le traumatisme de son incarcération commençait à lui arriver. Comme tout le monde le sait, je suis un grand fan de Nintendo et j’ai un énorme éventail d’accessoires Nintendo. Un jour, quand je suis rentré du travail, j’ai remarqué que ma vie [room] a été décoré avec mes trucs Nintendo ainsi que certaines de mes annonces de merchandising que j’installe dans les magasins.

Bien que j’étais un peu contrarié qu’il ait obtenu la plupart de mes affaires de ma chambre sans mon approbation préalable, je dois admettre que la façon dont il avait tout configuré était très créative et avait l’air sacrément cool et j’aimerais en avoir des photos à partager avec vous, mais plus à ce sujet plus tard. Alors je l’ai laissé glisser.

Le lendemain, après mon retour du travail, il a posé d’autres décorations dans la cuisine et le salon. Alors que je pensais que ça avait l’air cool, je devais lui faire savoir qu’entrer dans ma chambre sans ma permission est un grand non avec moi et aller de l’avant ma chambre lui est interdite sauf si je suis présent et il m’a assuré qu’il comprenait la directif.

Le lendemain, il a mis encore plus de décorations où, bien qu’elles soient très élaborées, il y a maintenant des obstructions dans mon réfrigérateur, mon congélateur et mes armoires où je pouvais même ouvrir les portes sans que quelque chose ne tombe Et pour aggraver les choses, il a même utilisé mon de nouvelles publicités pour mon travail de merchandising que j’étais censé installer cette semaine (celles qu’il avait installées précédemment étaient mes anciennes publicités supplémentaires) mais en raison de son désir de montrer ses talents artistiques, mes nouvelles publicités ont été rendues à moins que je doive contacter mon superviseur pour réorganiser mes annonces et les expédier à mon appartement pendant la nuit afin que je puisse les installer à temps.

Et si cela ne suffit pas, certains articles tels que mon chargeur, l’argenterie, mon kit de diabète, etc. n’étaient pas à leur place et n’étaient pas dans leur habitat approprié, comme vous pouvez le voir sur les photos que j’ai fournies.

Enfin, j’ai dit que c’était assez. Alors que les premières décorations étaient cool, maintenant vous êtes allé trop loin au point que je perds essentiellement un temps précieux à chercher certains articles et ainsi de suite. Non seulement j’ai interdit la construction de nouveaux écrans, mais j’ai également ordonné à Teddy de retirer tous les écrans et de tout remettre à son emplacement approprié. Je lui ai donné un week-end entier pour terminer cette tâche et si l’appartement n’était pas épique au moment où je suis rentré de mes fiançailles ce week-end lundi matin, je contacterais son agent de libération conditionnelle pour le faire renvoyer de mon appartement. Tout au long du week-end, je l’appelais périodiquement pour voir comment il progressait et il disait que ça allait bien, ou du moins il le disait. Alors je lui ai demandé de m’envoyer quelques photos de ses progrès mais il m’a dit qu’il n’avait plus d’espace sur son téléphone et qu’il ne pouvait pas m’envoyer de photos dont je savais qu’il racontait une histoire.

Je suis donc rentré chez moi plus tard ce lundi après-midi que prévu sans lui dire de le tester s’il utiliserait ce temps supplémentaire pour terminer ses tâches ou perdre plus de temps et trouver des excuses. Donc je suis rentré chez moi vers 14 heures ce lundi et à la surprise de personne, non seulement il n’a pas terminé sa tâche, mais il semblait qu’il n’avait rien fait de maudit. Naturellement, ma patience s’amenuisait avec Teddy et était sur le point de lui botter le cul insignifiant, mais je n’y ai pas réfléchi davantage. Je lui ai ensuite donné jusqu’à minuit ce soir-là pour terminer ce qu’il était censé accomplir ce matin-là. «Gee, John. Pourquoi lui donnez-vous plus de temps? “