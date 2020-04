A publié la superstar de la WWE pour signer avec NJPW?

NJPW

L’ancien superstar de la WWE, Karl Anderson, a annoncé un retour potentiel à New Japan Pro Wrestling sur les réseaux sociaux.

L’ex-homme OC a tweeté la vidéo suivante hier soir, montrant divers plans de Tokyo, au Japon, accompagnés de clips de commentaires puroresu et de son ancien surnom, ‘Machine Gun’: –

Anderson était l’un des 22 lutteurs lâchés par la WWE dans le cadre des coupes massives de mercredi, tout comme son partenaire de l’équipe d’étiquette, Luke Gallows. Le duo a déjà créé une page Patreon faisant revivre le podcast Talk’n Shop qu’ils avaient l’habitude d’héberger avant de rejoindre la WWE en 2016.

Revenir à NJPW conviendrait probablement à Anderson. Lui et Gallows ont été présentés sous un bien meilleur jour de ce côté-ci du Pacifique, dominant la division des poids lourds IWGP à travers plusieurs règnes de titre, avec leur première durée d’une année complète. De plus, Anderson a fait ses preuves en tant que lutteur en simple sous-estimé lorsque l’occasion lui a été donnée, retirant des matchs de banger avec Hiroshi Tanahashi, Kazuchika Okada, Shinsuke Nakamura, etc.

De telles chances n’étaient pas souvent accordées à Anderson et Gallows à la WWE, où ils passaient une grande partie de leur temps à fonctionner comme les secondes d’AJ Styles. Voyons voir s’ils étaient revenus à NJPW une fois que leurs non-compétitions de 90 jours auront expiré.