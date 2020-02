À quel point regardiez-vous la Super ShowDown 2020 de la WWE?

Les superstars de la WWE de Raw et SmackDown sont retournées en Arabie saoudite cette semaine pour le troisième Super ShowDown PPV annuel de la société.

Un événement qui n’est pas exactement connu pour produire des classiques, ce n’est pas comme s’il fallait étonner les gens pour réussir. Il fallait juste que ce soit décent, non? Eh bien, il est sûr de dire que l’équipe créative de la WWE a réussi à étourdir les gens – seulement ils l’ont fait en produisant l’un des événements les plus marquants de l’histoire de l’entreprise, car les talents prometteurs ont été enterrés par des adversaires à temps partiel et des matchs avec un potentiel tourné dans de longues et inintéressantes limaces qui auraient pu ennuyer même la partie intéressée de la foule à dormir.

Cela étant dit, à quel point regardiez-vous de près les événements qui se sont produits lors de l’édition controversée de Super ShowDown en 2020? Bien sûr, l’image de qui a gagné ce match de l’événement principal est probablement gravée dans votre mémoire pour toujours (peu importe combien vous essayez de vous forcer à oublier), mais pouvez-vous vous rappeler certains des détails les plus complexes?

Pouvez-vous conquérir ce quiz diabolique, ou finira-t-il par vous emporter comme un Ricochet volant? Découvrons-le…

Réponses à la fin!