À quoi ressemblait le dos de Cody après avoir pris dix coups de fouet sur AEW Dynamite?

AEW

Le pauvre Cody Rhodes a été soumis à une punition de la droite de la Marine lors de l’épisode d’hier soir d’AEW Dynamite, dos au choc de dix coups de fouet gracieuseté de l’actuelle bête noire MJF.

L’humiliation à Huntsville, en Alabama, est le résultat d’un ensemble de stipulations établies par le revolver Burberry. En plus de ne pas pouvoir le toucher jusqu’au pay-per-view de la révolution intercalaire de février, Cody a été contraint de se soumettre au venin du fouet de MJF dans le segment principal de l’épisode de cette semaine.

Malheureusement, MJF n’a pas infligé la punition avec un chat de neuf queues, mais c’était toujours convenablement vicieux. Refusant d’endommager sa propre ceinture, le New Yorkais a pris celui de Cody et a commencé à le cuir avec. À la fin de la torture, un cauchemar américain sérieusement rouge et brut a atterri sur les balles de MJF, qui s’est rapidement retiré avec son muscle Wardlow.

Après que Dynamite ait cessé ses émissions, AEW a publié une photo graphique sur son compte Instagram officiel, montrant les dommages causés par la flagellation désagréable de MJF. C’est décidément noueux. Espérons que Cody ne se retrouvera pas avec des trépointes belty à ajouter à la cicatrice de surf sur les rampes qu’il a ramassées à Full Gear.