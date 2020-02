À retenir du NXT du 19 février 2020

L’épisode NXT de ce soir est les retombées de TakeOver: Portland. Adam Cole a réussi à conserver son championnat NXT contre Tommaso Ciampa après la trahison odieuse de Johnny Gargano; tandis que Charlotte Flair a également finalement annoncé qu’elle défierait Rhea Ripley pour le championnat féminin NXT à WrestleMania 36.

Le principal événement de ce soir est The Velveteen Dream qui fait son retour dans le ring contre Roderick Strong après avoir été éliminé par The Undisputed Era il y a cinq mois. Undisputed Era ouvre le spectacle avec quelque chose à dire, mais passons à l’action.

Jordan Devlin contre Lio Rush (NXT Cruiserweight Championship)

Pour n’avoir jamais concouru en tête-à-tête avant cela, Rush et Devlin ont une excellente chimie dans le ring. L’ancien champion Cruiserweight a apporté sa vitesse rapide et son incroyable attaque à indice d’octane élevé qui lui ont presque valu le match. Rush est allé pour une deuxième heure finale mais a raté et le champion a frappé le diable à l’intérieur pour la rétention réussie.

Les jeunes vétérans grisonnants contre Joaquin Wilde et Raul Mendoza

Il n’y avait pas grand-chose à ce match, car le tandem britannique cherchait à remporter une victoire impressionnante après avoir été expulsé des demi-finales de la Dusty Rhodes Tag Team Classic. Wilde et Mendoza, qui viennent juste d’être jumelés en équipe, ont fière allure, mais c’est un billet pour Mayhem qui a fait taire les jeunes nouveaux venus.

Les Broserweights contre Danny Burch et Oney Lorcan

Les tout nouveaux champions par équipe NXT Tag sont entrés en pleine voile avec tous les sourires après leur impressionnante victoire à TakeOver: Portland où ils ont détrôné Kyle O’Reilly et Bobby Fish. Danny Burch et Oney Lorcan n’étaient pas là pour faire des plaisanteries alors qu’ils apportaient le combat aux Broserweights.

J’ai vraiment apprécié ce match car Burch et Lorcan ont définitivement prouvé pourquoi ils faisaient partie de la chasse à l’or. Bien que Dunne et Riddle soient toujours de nouveaux partenaires, ils continuent de s’améliorer tout au long de chaque match. La manoeuvre combinée surnommée The Riddle End a assuré leur première victoire sans titre en tant que champions.

Keith Lee contre Kona Reeves

Le champion nord-américain Keith Lee est entré dans le cercle au carré plein de sourires et de confiance après son candidat MOTY avec son ennemi de longue date Dominic Dijakovic. Kona Reeves s’est écrasé comme un insecte en quelques secondes. Après le match, Dijakovic a lancé un autre défi à Lee pour le titre.

Chelsea Green (avec Robert Stone) contre Kayden Carter

Dommage que la marque Robert Stone ne soit pas partie du bon pied. Chelsea Green était là pour récupérer sa victoire contre Kayden Carter et grâce à Bianca Belair, elle l’a fait. Belair a appelé Charlotte Flair et l’a défiée pour un match la semaine prochaine. Green a profité de l’interjection et a frappé l’Unprettier pour la victoire facile.

Événement principal: Velveteen Dream contre Roderick Strong

Pendant cinq mois, Velveteen Dream attendait son temps pour se venger de l’attaque de l’UE qui l’a mis hors de combat. Dream et Strong sont allés l’un après l’autre comme des taureaux bloquant des cornes prêts à se battre. Dream a continué à prendre le dessus sur son ennemi en utilisant des jeux d’esprit et une attaque calculée sur Strong.

Le membre de l’UE a pu trouver son trou et frapper rapidement. Après la tentative de Dream de poursuivre sa famille, Strong était exaspéré et cherchait un retour sur investissement. Dream a tenté sa chance et a remporté le match avec deux pilotes de Dream Valley, mais a fini par payer pour cela. Les quatre membres de l’UE l’ont battu pour mettre fin au spectacle.