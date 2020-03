AAA et CMLL annulent leurs événements, CZW tiendra des spectacles sans fans présents

La CZW a envoyé les informations suivantes, révélant que leur émission WSU: 13th Anniversary show le 15 mars et Unapproved show le 21 mars aura lieu sans public. Les émissions seront diffusées sur FITE.tv et IndependentWrestling.tv.

Du bureau de Maven T. Bentley Esq., Président de Combat Zone Wrestling LLC…

Après avoir discuté de la situation avec d’autres promoteurs, le personnel de CZW et des représentants du gouvernement, avec une grande prudence, CZW, LLC changera le format de «WSU: 13th Anniversary» le 15 mars 2020 et «Unapproved» le 21 mars 2020 Ces émissions seront présentées en direct sur Fite.TV et IndependentWrestling.tv. Nous savons que cela déçoit beaucoup de nos fidèles fans de ne pas pouvoir y assister en direct, mais votre sécurité est importante pour nous. Tous les fans qui ont déjà acheté des billets peuvent nous contacter pour un remboursement complet ou un crédit pour un autre spectacle.

Avec tout cela étant dit, CZW, LLC sera de retour pour la «saison du tournoi» avec Best of the Best et Tournament of Death ce printemps. D’ici là, nous vous exhortons à obtenir votre solution de divertissement comme rien d’autre sur czwstudios.com, fite.tv et independentwrestling.tv. Merci de soutenir Combat Zone Wrestling et Women Superstars United et vous encourageons à suivre les directives de votre agence de santé locale pour assurer votre sécurité et votre santé.

L’événement Rey De Reyes de AAA le 21 mars a été reporté. Kenny Omega contre Loredo Kid pour le titre Mega AAA devait titrer:

Comunicado oficial #ReyDeReyes 2020 pic.twitter.com/U7MLF1rWm9

– Lucha Libre AAA (@luchalibreaaa) 14 mars 2020

CMLL a tweeté ce qui suit, annonçant que leurs événements des 14, 15 et 17 mars ont tous été annulés. Leur émission Homenaje a Dos Leyendas du 20 mars a également été reportée.

⚠️ AVISO IMPORTANTE ⚠️

Actualización oficial de cara a nuestros próximos eventos.

Las funciones del Sábado 14, Domingo 15 y Martes 17 et las Arenas Coliseo y Mexico, respectivamente quedan canceladas.

Respecto a Homenaje a Dos Leyendas, queda suspendido hasta nuevo aviso. pic.twitter.com/f0z2gXKcie

– Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) 14 mars 2020