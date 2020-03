ACTUALITÉS: WrestleMania 36 se déroule depuis le WWE Performance Center

La WWE vient de confirmer que WrestleMania 36 n’aura pas lieu à Tampa, en Floride.

L’émission sera plutôt diffusée en direct sur le réseau WWE et aura lieu au WWE Performance Center à Orlando, en Floride. Pour l’instant, aucun fan ne sera présent, mais il est possible que la WWE essaie de remplir certains des sièges avec les membres de leur équipe de production.

WWE.com a publié la déclaration suivante:

«En coordination avec les partenaires locaux et les représentants du gouvernement, WrestleMania et tous les événements connexes à Tampa Bay n’auront pas lieu. Cependant, WrestleMania sera toujours diffusé en direct le dimanche 5 avril à 19 h HE sur le réseau WWE et sera disponible en pay-per-view. Seul le personnel essentiel sera sur le plateau fermé du centre de formation de la WWE à Orlando, en Floride, pour produire WrestleMania. »

