ACTUALITÉS: WrestleMania 36 sera un événement de deux nuits, Rob Gronkowski sera l’hôte

MISE À JOUR: WWE.com a publié la déclaration suivante:

WrestleMania 36 est maintenant prêt pour une présentation historique de deux nuits sur WWE Network avec l’ancien patriote de la Nouvelle-Angleterre Rob Gronkowski accueillant The Show of Shows à 19 h. ET / 16 heures PT le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril.

L’édition 2020 de The Showcase of the Immortals entrera dans l’histoire comme la première à s’étendre sur plusieurs jours.

Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que WrestleMania 36 émanerait du WWE Performance Center à Orlando et seul le personnel essentiel sera sur le plateau fermé pendant la production.

Les titres et les héritages sont en jeu alors que WrestleMania 36 propose une liste remplie d’allumettes. Le vainqueur du Royal Rumble, Drew McIntyre, défie le champion de la WWE Brock Lesnar, le champion universel Goldberg défend son titre contre Roman Reigns et la championne des femmes brutes Becky Lynch cherche à lutter contre la montée en puissance de Shayna Baszler. De plus, John Cena, 16 fois champion du monde, revient également pour combattre «The Fiend» Bray Wyatt, AJ Styles espère mettre le «dernier clou dans le cercueil» de la carrière de The Undertaker et bien plus encore.

Gronkowski a révélé le nouveau format et son rôle d’hôte sur son compte Twitter plus tôt dans la journée. Le triple champion du Super Bowl a également promis plus de détails lors de son apparition sur SmackDown ce vendredi sur FOX à 8/7 C.

Restez à l’écoute des plateformes numériques WWE pour plus de mises à jour sur WrestleMania 36.

