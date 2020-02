Adam Cole dit qu’il veut prendre sa retraite Triple H

Le champion en titre de NXT, Adam Cole, aimerait être l’homme qui prend sa retraite de Triple H un jour.

Dans une interview accordée au Steel Chair Magazine, le leader de The Undisputed Era a déclaré que la retraite de “The Game” était “absolument quelque chose que j’aimerais faire”. Cole a ensuite souligné que tout le monde sur la liste NXT est dans le même bateau, car ils ont tous grandi en tant que fans (et, plus tard, en tant qu’interprètes à la WWE) idolâtrant Triple H et son ancien copain DX Shawn Michaels.

Cole est également assez intelligent pour savoir que les fans creuseraient un match entre lui et la figure paternelle de NXT. La base de fans hardcore de la marque apprécie tout ce que Trips a fait pour NXT, et ils aimeraient probablement le voir se coucher pour Cole et mettre fin à sa carrière pour de bon.

Serait-ce un indice subtilement placé qu’un tel match pourrait se produire un jour? Probablement pas, et le champion était probablement en train de répondre à une question de style fantastique, mais il est intéressant de penser ce que le retrait de quelqu’un du statut de Triple H ferait pour l’héritage de Cole à la WWE.

Adam Cole contre Triple H est un match digne de WrestleMania. Peu seraient en désaccord.