AEW a déplacé les deux prochains épisodes de Dynamite

AEW

Elite Wrestling a été forcé de déménager les deux prochains épisodes de Dynamite à la suite de la crise du coronavirus COVID-19.

La promotion l’a confirmé dans un communiqué officiel publié hier soir, notant tout d’abord que le spectacle de la semaine prochaine, prévu à Rochester, New York, se déroulera plutôt à Jacksonville, en Floride, chez AEW, et se déroulera “dans le cadre d’une politique de fréquentation restreinte”.

En plus de cela, l’épisode spécial Blood and Guts initialement prévu pour le 25 mars à Newark, New Jersey, sera également déplacé. La promotion n’a pas encore annoncé où, exactement, elle aura lieu, bien qu’une annonce devrait être à venir.

Ces annonces ont été faites à travers une série de tweets, qui peuvent tous être trouvés ici.

Le Prudential Center de Newark était censé héberger Blood and Guts mais a confirmé plus tôt dans la journée qu’ils reportaient tous les événements en mars. Les responsables de New York et du New Jersey avaient déjà discuté de l’interdiction des rassemblements publics de certaines tailles, rendant les Dynamites originales intenables.

Comme indiqué hier, Tony Khan a déclaré aux lutteurs d’AEW que les prochains Dynamites seront réservés sur une base volontaire, les artistes étant informés qu’ils ne perdront pas leur énergie ou ne resteront pas dans l’entreprise s’ils préfèrent rester à la maison.