AEW annonce le match WarGames pour l’édition spéciale “Blood & Guts” de Dynamite

AEW / Fite TV

Lors du pay-per-view Revolution d’hier soir, AEW a annoncé sa propre version du match WarGames de JCP – et non de WWE. Il devrait avoir lieu lors de l’édition du 25 mars de AEW Dynamite émanant de Newark, l’énorme Prudential Center du New Jersey.

“Deux anneaux, une cage géante couverte”, a couru la copie.

Cody avait déjà taquiné un tel match en novembre en utilisant le verbiage “ The Match Beyond ” – le nom de la phase finale du légendaire match WarGames – et Dave Meltzer du Wrestling Observer a par la suite rapporté que Cody avait cherché à marquer la phrase. Que ce soit à la suite d’une menace légale, des craintes d’une menace légale imminente, ou simplement parce qu’ils n’ont pas pu résister – AEW semble avoir plutôt opté pour la très célèbre marque “ Blood & Guts ” de la WWE, que Vince McMahon a tristement dit. une conférence téléphonique dans le but de saper AEW Dynamite pour les investisseurs potentiels.

Cody a taquiné qu’un match entre l’élite et le cercle intérieur sera un “ match au-delà ”, ce qui suggère – en tandem avec le plan de réservation présumé d’un an – que le match exact se produira dans quelques semaines.

Cependant, ce programme est presque terminé, après les victoires respectives de Chris Jericho et Jake Hager contre les frères Rhodes et la défaite des Santos et Ortiz des Young Bucks – bien que Matt Jackson ait déclaré sur Dynamite dans un passé très récent qu’ils ne l’ont pas fait “oublié” l’hostilité.

C’est le Cercle Intérieur ou, peut-être, l’Ordre des Ténèbres, qui s’étendra au numéro cinq de la vieille école lorsque le soi-disant “ Exalté ” se révélera.