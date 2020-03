AEW annonce le tournoi inaugural du «Championnat TNT»

Comme on l’a vu dans la récente édition d’AEW: Road to Dynamite, AEW présentera un nouveau titre, le «TNT Championship».

Le 8 avril, un tournoi de huit joueurs commencera pour déterminer le champion inaugural. Le tout premier champion TNT sera couronné à AEW Double or Nothing le 23 mai.

Ci-dessous le communiqué de presse officiel de All Elite Wrestling:



AEW annonce le tournoi inaugural «CHAMPIONNAT TNT» débutant le 8 avril sur AEW: DYNAMITE

– Le tournoi à huit éliminatoires à élimination unique culmine avec le match final au double ou rien à Las Vegas –

30 mars 2020 – AEW a annoncé son tout premier «TNT CHAMPIONSHIP», un tournoi de huit joueurs à enjeux élevés qui débutera le mercredi 8 avril lors de l’émission hebdomadaire AEW: DYNAMITE sur TNT. Le tournoi à élimination directe mettra en vedette les plus grands noms d’AEW, tous en lice pour la ceinture inaugurale du TNT CHAMPIONSHIP.

Les lutteurs de la première moitié du tournoi seront dévoilés ce mardi 31 mars sur l’émission YouTube d’AEW, AEW DARK. La seconde moitié de la tranche sera annoncée ce mercredi 1er avril, lors du show live AEW: DYNAMITE sur TNT.

“Ce fut un privilège de travailler avec Kevin Reilly et TNT pour offrir aux fans le meilleur show de catch live semaine après semaine sur AEW: DYNAMITE, en particulier en ces temps tumultueux”, a déclaré Tony Khan, président et chef de la direction d’AEW. “Je suis heureux que nous puissions maintenant annoncer le CHAMPIONNAT DE TNT. Le premier tenant du titre sera déterminé par un tournoi inoubliable que les fans ne voudront pas manquer et que nos lutteurs auront désespérément besoin de gagner. Je suis ravi de l’annonce du support complet en direct sur Dynamite cette semaine. Et, il est juste que le champion et la ceinture de titre portent le logo de la marque TNT mondialement respectée, et qu’ils représenteront non seulement AEW mais aussi la programmation de grande qualité, la portée massive et l’histoire riche en histoire de la lutte. qui sont tous associés à TNT. “