AEW annonce l’emplacement de l’épisode de May Dynamite

AEW a annoncé que son épisode Dynamite du 27 mai sera diffusé en direct de Las Vegas, Nevada, au MGM Grand Garden Arena.

Les billets seront mis en vente vendredi à 12 h 00 HE via Ticketmaster et AEWTix.com, et commenceront à 20 $.

LA FÊTE CONTINUE!

Sentez-vous les retombées de #AEWDoubleorNothing car #AEWDynamite sera à la @MGMGrand Garden Arena le mercredi 27 mai

Les billets seront en vente le vendredi 21 février à midi HNE et commencent à 25 $!

Consultez https://t.co/5WsWwylJ8p et https://t.co/XprqepFltw pour plus de détails sur l’événement. pic.twitter.com/GJlRkVbwII

– All Elite Wrestling (@AEWrestling) 17 février 2020

