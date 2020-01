AEW annonce les emplacements des épisodes d’avril Dynamite

AEW a annoncé que son épisode Dynamite du 1er avril sera diffusé en direct de Milwaukee, WI à l’UWM Panther Arena tandis que le spectacle du 8 avril aura lieu de St. Louis, MO à la Chaifetz Arena le 8 avril.

Les billets seront mis en vente vendredi prochain à 12 h 00 HE via Ticketmaster et AEWTix.com, et commenceront à 20 $.

Milwaukee, WI – êtes-vous prêt pour nous? #AEWDynamite viendra au @UWMPantherArena.

Mercredi 1er avril

Les billets commencent à 25 $ et seront en vente le vendredi 7 février!

Définissez vos rappels pour ce moment historique et visitez https://t.co/5WsWwyDkwZ pour toutes les listes d’événements. pic.twitter.com/4dArmNhW3C

– All Elite Wrestling (@AEWrestling) 31 janvier 2020

St. Louis, MO – nous vous avons entendu! #AEWDynamite viendra à la @chaifetzarena

Mercredi 8 avril

Les billets commencent à 25 $ et seront en vente le vendredi 7 février!

Définissez vos rappels pour ce moment historique et visitez https://t.co/5WsWwyDkwZ pour toutes les listes d’événements. pic.twitter.com/7kXvFAJP9B

– All Elite Wrestling (@AEWrestling) 31 janvier 2020