AEW annonce six matchs avec de grands débuts prévus pour AEW DARK mardi

La programmation du prochain épisode d’AEW DARK a été dévoilée.

Lundi après-midi, All Elite Wrestling s’est rendu sur les réseaux sociaux pour révéler la liste des matchs programmés pour l’édition de cette semaine d’AEW DARK.

Les matchs suivants ont été confirmés pour l’épisode AEW DARK de cette semaine, qui a été enregistré avant et après AEW Dynamite dans l’arène vide du Daily’s Place à Jacksonville, en Floride, le mercredi 18 mars: SCU (Frankie Kazarian et Christopher Daniels) contre Shawn Spears et Robert Anthony, Joey Janela & Sonny Kiss contre Mike Reed & Corey Hollis, Dustin Rhodes & QT Marshall contre Matt Sells & Jon Cruz, Colt Cabana contre Brandon Cutler, Kip Sabian contre Suge D et Jake Hager contre Joe Alonzo.

Le spectacle AEW DARK de cette semaine devrait être diffusé sur la chaîne YouTube officielle d’AEW le mardi 24 mars à 7 h / 6 h.

Votre carte de match #AEWDark ce mardi soir!

Abonnez-vous à notre chaîne @YouTube ici ➡️ https://t.co/rQt36UqnNe et regardez #AEW Dark tous les mardis, 7e / 6c. pic.twitter.com/pXGxJZiEIo

– All Elite Wrestling (@AEWrestling) 23 mars 2020