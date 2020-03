AEW annonce un tournoi à 8 joueurs pour le nouveau championnat TNT

AEW

Dimanche soir, Cody, vice-président exécutif d’AEW, a lancé une “annonce amusante” de la promotion, déclarant que ce serait quelque chose que “les fans réclament” et la société a tenu ses promesses.

AEW a annoncé un tournoi à huit éliminatoires pour couronner son premier champion TNT via un communiqué de presse officiel: –

Le résumé confirme que la moitié des participants seront annoncés dans l’épisode de Dark de ce soir, le reste étant nommé mercredi Dynamite. Dans l’état actuel des choses, le tournoi se terminera à Double Or Nothing le 23 mai, où le premier champion TNT sera couronné.

“Je suis heureux que nous puissions maintenant annoncer le CHAMPIONNAT DE TNT”, a déclaré Tony Khan, président et chef de la direction d’AEW. “Il est tout à fait approprié que le champion et la ceinture de titre portent le logo de la marque TNT mondialement respectée, et qu’ils représenteront non seulement AEW mais aussi la programmation de grande qualité, la portée massive et l’histoire riche en histoire de la lutte qui sont tous associés à TNT. “

Donc, nous l’avons: un titre midcard dans AEW, qui est, en effet, quelque chose que de nombreux fans réclament. Ce sera intéressant de voir quels noms finissent par remplir le tournoi.