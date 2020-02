AEW annonce une nouvelle gamme de figurines Jazwares

AEW / jazwares

Tous les combats d’élite et Jazwares ont collaboré pour produire la première ligne de figurines officielles de la promotion.

WrestlingNews.co a publié une collection de photos de la collection inégalée comprenant des stars comme Chris Jericho, Kenny Omega, un Cody brandissant un marteau, les Young Bucks et une bague de marque AEW.

AEW a également organisé un bref spot promotionnel pour les personnages la nuit dernière, avec Cody et Brandi Rhodes montrés pour la première fois leur petit moi en plastique.

Le communiqué de presse conjoint AEW / Jazwares indique que la ligne sera exposée sur le stand de Jazwares au Toy Fair New York du 22 au 26 février. Il n’y a actuellement aucun mot sur le moment exact où ils arriveront sur les étagères, bien que le communiqué indique que ce sera un peu plus tard cette année.

Selon la rédaction, la collection possède “25 points d’articulation, de vraies ressemblances scannées en 3D, et une variété d’accessoires et d’usure de bague authentique.” Il y aura plusieurs “vagues” de sorties par saison et rejoindre les noms mentionnés ci-dessus sera Jon Moxley, Darby Allin, MJF, Britt Baker, Hangman Page et Jurassic Express.

En ce qui concerne les figurines d’action de lutte, les ressemblances semblent bonnes jusqu’à présent. En espérant que les autres modèles soient d’un niveau similaire à ceux photographiés.