AEW annonce une relation de travail avec l’American Heart Association à Atlanta

All Elite Wrestling a publié un communiqué vendredi pour annoncer son association avec l’American Heart Association à Atlanta pour la Heart-Health Initiative.

Consultez l’annonce complète ci-dessous.

TOUTES LES ÉQUIPES DE LUTTE ÉLITE AVEC L’ASSOCIATION AMÉRICAINE DU CŒUR À ATLANTA POUR UNE INITIATIVE POUR LA SANTÉ CARDIAQUE

– Les dons à AHA-Atlanta soutiendront le mois du cœur américain et accorderont des billets pour le spectacle AEW: DYNAMITE à Atlanta le 19 février –

ATLANTA, 7 février 2020—All Elite Wrestling (AEW) a annoncé aujourd’hui une collaboration spéciale avec l’American Heart Association (AHA) à Atlanta pour soutenir le Mois américain du cœur, un moment où la nation se concentre sur les maladies cardiaques, le tueur n ° 1 des Américains et les rassemblements AHA un appel à l’action à travers le pays.

À partir d’aujourd’hui, National Wear Red Day, jusqu’à la Saint-Valentin (du 7 au 14 février), ceux qui feront un don de 50 $ ou plus à la succursale d’AHA d’Atlanta recevront deux billets pour le spectacle DYNAMITE télévisé national d’AEW à State Farm Arena le mercredi 19 février. Les profits iront directement aux efforts du mois américain du cœur de l’AHA, notamment «Go Red for Women», le programme phare pour éduquer le public sur la santé cardiaque et mettre fin aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux chez les femmes.

Comment faire un don: Aujourd’hui jusqu’au 14 février, les dons peuvent être envoyés ici: AHA Donation AEW Tickets

Comment recevoir des billets AEW DYNAMITE: Lors d’un don de 50 $ ou plus, les fans recevront un e-mail de confirmation automatique. Veuillez envoyer cet e-mail de confirmation à Joan Leslie à AHA-Atlanta à: [email protected] Vous recevrez alors des informations sur la façon de récupérer vos billets AEW.

“Nous sommes déterminés à assurer la santé et le bien-être de tous les membres de notre organisation, et nous espérons partager cette valeur avec nos fans pendant le Mois du cœur américain et aider à soutenir le travail incroyable et extrêmement important de l’American Heart Association”, a déclaré Brandi Rhodes, chef de la marque. Officier d’AEW. «Atlanta est ma deuxième maison, et je suis très fier de me joindre à AHA-Atlanta pour aider à collecter des fonds et aider tout le monde à comprendre le défi et l’opportunité que nous avons de lutter contre les maladies cardiaques pendant le Mois américain du cœur.

«Ensemble, nous donnons aux femmes les moyens de sauver des vies et nous invitons les fans d’AEW à se joindre à nous dans ce combat», a déclaré Joan Leslie, directrice du développement de GO RED, American Heart Association.

Pour plus d’informations sur l’American Heart Association et «Go Red for Women», veuillez visiter www.heart.org.