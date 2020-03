AEW Dark et Road to Dynamite annoncent six matchs

Tous les combats d’élite vont au-delà de cette semaine sur DARK. La société a annoncé six matchs pour l’émission, qui sera diffusée en direct sur YouTube à partir de 16 heures (HNE) demain après-midi. Les matchs suivants seront:

Jake Hager contre Joe Alonzo

Colt Cabana contre Brandon Cutler

QT Marshall et Dustin Rhodes contre Jon Cruz et Matt Sells

Kip Sabian contre Suge D

Sonny Kiss et Joey Janela contre Corey Hollis et Mike Reed

SCU contre Shawn Spears et Robert Anthony

Votre carte de match #AEWDark ce mardi soir!

– All Elite Wrestling (@AEWrestling) 23 mars 2020

AEW a également publié le flux «Road to Dynamite». Vous pouvez visionner le flux à partir de 19 h (HNE) demain soir. Cela comprendra les récapitulatifs habituels, les interviews et le battage médiatique / la construction du scénario.