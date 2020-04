AEW dépose de nouvelles marques pour “Death Triangle” et “Best Summer Ever”

AEW a récemment déposé plusieurs nouvelles demandes d’enregistrement de marque. Les marques déposées sont pour «Death Triangle» et «Best Summer Ever» et ont été déposées le 26 mars. Ils sont pour la marchandise et le streaming d’événements PPV en direct, la télévision et plus encore.

Pour ceux qui ne le savent pas, PAC et la nouvelle faction de Lucha Bros sont appelés “Death Triangle”. La marque «Best Summer Ever» peut être pour un événement à la carte à venir ou pour le branding autour d’une initiative estivale quelconque.