AEW Double Or Nothing 2020 vend 6 000 billets en une journée

Le chiffre quatre quotidien du Wrestling Observer rapporte que le paiement à la séance Double or Nothing 2020 d’AEW a expédié 6000 billets le premier jour de la vente.

Vendredi matin, AEW a mis des mémoires en ligne, et ils ont été rapidement capturés par des fans désireux de se divertir. Quiconque espère assister à Double Or Nothing ne devrait pas s’inquiéter, car il reste des billets disponibles pour le spectacle du 23 mai.

Le deuxième événement Double Or Nothing a lieu au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. L’émission de l’année dernière avait environ 11 000 fans présents, et on s’attend à ce qu’AEW atteigne au moins ce nombre à nouveau.

L’Observateur a noté que les fans ne peuvent vraiment mettre la main sur des sièges réguliers pour l’événement; Les billets VIP, qui ont commencé à 125 $ et dont le prix a augmenté à partir de là en fonction de l’emplacement des sièges dans le bâtiment, sont presque épuisés.

C’est un bon signe pour AEW (ils ont vendu le tix le plus cher en premier), mais ils voudront s’assurer d’avoir autant de personnes dans l’arène que possible pour créer un visuel puissant sur la caméra et une atmosphère animée.