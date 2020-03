AEW Dynamite 11 mars 2020 Résultats et rapport complets

Salt Lake City est Dynamite! Death Triangle a son premier match officiel à AEW! Ce trio montrera-t-il à la direction les erreurs qu’ils ont commises?

RÉSULTATS OFFICIELS

JOUER PAR JEU

Le cercle intérieur “a blessé certaines personnes”, et cela incluait le champion du monde AEW, Jon Moxley!

Après que The Maniac a remporté le titre de Chris Jericho, Jericho et ses garçons ont veillé à le brutaliser la semaine dernière. Un passage à tabac avant l’événement principal du match de tag, un passage à tabac après l’événement principal et une POWERBOMB hors de la scène! Le Death Rider va-t-il encore monter et prendre sa revanche?

Tony Schiavone interviewe Hangman Page dans les coulisses.

Avec Kenny Omega toujours hors de combat à cause d’une main cassée, le Cowboy doit trouver un remplaçant contre Chris Jericho et Sammy Guevara. Mais avant même qu’il ne puisse répondre, les Young Bucks l’interrompent. Matt Jackson veut savoir pourquoi ils sont encore ici. Le pendu dit qu’il a besoin de quelqu’un en qui il peut avoir confiance, donc ce n’est PAS pourquoi Matt et Nick sont ici. Il ne ferait pas équipe avec ces deux-là s’ils étaient les derniers sur Terre. Pas Matt. Peut-être Nick. Nick est-il toujours bon après la coqueluche qu’il a eu? Non, Hangman garde son partenaire secret. Ce n’est pas Nick, non? Cela mis à part, l’élite est-elle toujours (pas) correcte?

Ortiz avec Santana VS Cody Rhodes avec Brandi Rhodes et Arn Anderson!

Les Proud ‘n’ Powerful sont de retour en action pour régler les choses avec le cauchemar américain après l’attaque subie par le frère Dustin aux mains du cercle intérieur. Mais Cody sera-t-il capable de se concentrer en sachant que Jack le Snake Roberts et son client visent la “part du gâteau” de Cody?

La cloche sonne et Cody tourne avec Ortiz. Ils ligotent, Cody voyage Ortiz puis court, mais Ortiz esquive et suit. Ortiz roule et appuie-tête bas pour ensuite fouetter. Cody inverse et dropkicks Ortiz vers le bas! Cody a Ortiz dans un coin et des clés à fouetter. Ortiz s’inverse mais Cody monte et retourne et frappe le Powerslam tournoyant! Couvrir, UN! Ortiz se met aux cordes et Santana l’entraîne, mais attendez! De la foule, c’est Jake the Snake! Et cet homme avec lui est Lance Archer! Le Murder Hawk arrive officiellement à AEW, et il est le client?! Cody le remarque et Ortiz attaque dans la distraction! Les fans perdent la raison, mais Ortiz continue de garder Cody avec un fouet. Cody se retourne mais Ortiz tient des cordes puis des canards, à la corde à linge Cody et à lui-même!

Ortiz crie: «Le meilleur! Le meilleur!” comme il le garde après Cody. Il fouette Cody dans la balustrade du mauvais bras, puis ramène Cody. Ortiz fouette Cody vers les marches mais Cody inverse pour l’envoyer à la place! Santana panique mais les fans s’enflamment. Santana se cache avec le ballon fou, mais Cody garde un œil sur lui. L’entraîneur Arn arrive et Cody met Ortiz dans le ring. Le pompier de Cody porte et frappe un gutbuster! Couvrir, DEUX! Cody traîne Ortiz pendant que Snake et Archer regardent depuis la première rangée. Les fans encouragent Jake the Snake tandis que Cody a Ortiz dans un Boston Crab. Ortiz rampe pour obtenir le bris de corde, et Cody lâche à 4. Cody se déclenche mais Ortiz le donne un coup de pied et lance des Uppercuts européens. Ortiz montre ses griffes mais Cody botte pour frapper le Rhodes Uppercut!

Ortiz va dans un coin et distrait l’arbitre, et Santana glisse sur Cody! Cody lance un regard noir à Santana, mais Ortiz lui donne un coup de pied! Les fans huent alors qu’Ortiz traque Cody dans les cordes. Ortiz étouffe Cody mais laisse tomber à 4. Ortiz court mais Cody lui donne le genou de l’évier de cuisine! Cody va dans un coin et amorce Ortiz. Mais Ortiz voit les bottes arriver et attrape une jambe! Pour un brouilleur de genou! Cody tombe et patauge et Ortiz dit qu’il est un génie. Ortiz traîne Cody pour un snap suplex, puis couvre, DEUX! Les fans se rassemblent pour Cody mais Ortiz le traîne. Ortiz expulse Cody et distrait l’arbitre, Santana reçoit plus de tirs bon marché! Les fans boo mais Santana s’en tire avec ça. Arn proteste mais Ortiz se met au visage d’Arn.

Ortiz se rend chez Cody et le met sur le ring. Ortiz court et lâche le planking splash! Couvrir, DEUX! Snake et Archer ne sont pas impressionnés lorsque Ortiz fait tourner la jambe de Cody dans un Deathlock! Les fans se rallient alors que Cody perdure, mais Ortiz se lève pour faire pivoter les hanches. Cody jette des coups de corps mais Ortiz ratisse les yeux! Santana double pour Ortiz alors que Cody patauge dans un coin. Ortiz heurte un trou de boue puis lui enfonce le pied dans le visage de Cody. L’arbitre compte et Ortiz lâche à 4. Les fans boo mais Ortiz s’imprègne alors qu’il pivote à nouveau ses hanches. Ortiz traîne Cody jusqu’à snapmare, couvre ONE! Ortiz piétine Cody mais les fans se rallient à nouveau. Cody se lève alors qu’Ortiz lance de gros avant-bras. Ortiz court mais Cody suit pour se rallier! Cody suplex TOSSES Ortiz!

Cody court de coin en coin et saute pour pleuvoir des coups de poing! Il obtient tous les 10! Ortiz titube et Cody enlève la ceinture de poids! Les fans sont tonitruants tandis que Cody leur lance le souvenir gratuit! Cody grimpe en haut mais Santana distrait l’arbitre, Ortiz fait trébucher Cody! Ortiz dit qu’il est trop intelligent, puis il monte pour rejoindre Cody. Ortiz amène Cody mais Cody résiste. Cody gourd busters Ortiz vers le bas! Ortiz s’empare de l’arbitre et Santana ancre la jambe de Cody! Brandy utilise sa ceinture pour LASH Santana! Ortiz berce Santana avec la droite puis remonte, pour SUPERPLEX! Couvrir, DEUX !! Cody survit mais Ortiz est sur lui. Les fans se rallient alors qu’Ortiz jette la main. Arn et Santana sont prêts à se donner la main alors qu’Ortiz fouette Cody. Cody esquive Ortiz pour plonger sur Santana!

Cody se retourne, attrape le tope d’Ortiz et GOURD BUSTERS Ortiz sur la rampe! Les fans sont de nouveau tonitruants, mais Snake empêche Archer de sauter les rails. Cody remet Ortiz à l’intérieur mais Ortiz dropkicks la mauvaise jambe! Ortiz Fisherman Suplexes! Couverture de pontage, DEUX! Le serpent et le faucon meurtrier partent, prêts à attendre. Ortiz apporte Cody et hwips mais Cody inverse, coups de pied et sprintboards, mais Ortiz obtient sous le coup de pied. O’Conner roll, ONE et COdy l’ont! Cody entraîne Ortiz dans le dormeur du dragon, mais Ortiz est libre! Ortiz entre mais est mis sur le tablier> Cody lance un avant-bras, attrape une jambe et frappe une vis de dragon! Ortiz bouscule Cody mais Cody délecte le coup de pied pour donner un coup de pied à l’élégance! Et STOMP la jambe vers le bas!

Cody se déclenche, attrape la mauvaise jambe et les fans “WOO ~!” comme il met un chiffre quatre! Ortiz perdure mais renverse la prise! Cody endure la pression, mais il la retourne! Ortiz tape, Cody gagne!

Gagnant: Cody, par soumission

L’American Nightmare est victorieux! Mais alors Santana gâche sa fête avec un ballon plus fou! Arn prend d’assaut l’anneau mais Santana reste en retrait. Matt Jackson arrive, et même Kenny Omega! La mauvaise main d’Omega l’empêche de concourir, mais cela ne l’empêchera pas de se battre! Nous sommes à seulement deux semaines d’AEW Dynamite: Blood & Guts, qui va finalement gagner la guerre d’Elite VS Inner Circle?

“Hey! Salut Cody! ” Jéricho parle à l’élite. Ils ont pris le dessus ce soir, mais n’oubliez pas que Le Champion met en garde AEW. Blood & Guts, Inner Circle bat l’enfer hors des «dipshits de tête de citrouille». Au fait, si vous vous demandez où est Nick Jackson, ils l’ont rencontré dans le couloir. Il pourrait avoir un peu mal à la tête. La tête de Nick est coincée sous une porte de garage !! Jéricho rit en disant aux autres d’appeler un médecin et de ramasser leurs ordures. L’élite retrouve son chemin et libère Nick de la porte. Nick sera-t-il en mesure de se battre dans deux semaines? Sera-t-il en forme pour se battre pour le reste de l’année?

AEW est l’image dans l’image alors que les médecins vérifient Nick.

Une civière et une planche arrière sont déjà apportées, et les médecins travaillent pour faire glisser et soulever Nick avec précaution. Il est expulsé, Matt, Cody et les autres restant à proximité. Nick est chargé dans l’ambulance lorsque AEW revient à une seule image. Brandi aide Cody et Matt à monter dans une voiture pour aller avec l’ambulance à l’hôpital.

Nyla Rose & Bea Priestley VS Kris Statlander & Hikaru Shida!

Les équipes de la bête indigène se battent bestialement avec les prêtres pour combattre le plus grand extraterrestre de la galaxie et le samouraï de la célébrité! Alors que Kris n’a pas réussi à ramener le Championnat du monde féminin AEW sur sa planète, peut-elle rebondir avec l’aide de Shida?

La cloche sonne et Bête et attaque bestiale! Nyla renverse Shida tandis que Bea poursuit Kris dans le coin! Les fans huent alors que Nyla fait tomber Shida des boucles et lui tape le pied. Bea envoie Kris puis sort pour la matraquer. Nyla frappe Shida mais Shida riposte. Nyla se moque des fans mais Shida jette de gros avant-bras! Shida court mais Nyla l’écrase. Shida se lève et pousse Nyla! Et puis coups de pied et courses, mais Nyla attrape les cheveux de Shida! Nyla fait tourner Shida pour un lariat! Nyla traîne Shida pour ramasser et claquer, puis laisser tomber une jambe! Couvrir, DEUX! Nyla traîne Shida et balise à Bea. Bête et tasse bestiale Shida dans leur coin, puis Bea jette Shida dans une tasse ouverte.

Bea donne de mauvaises vibrations à Shida mais les fans se rallient. Shida se lève et rejette des coups de corps. Bea clubs Shida vers le bas puis snapmares pour un coup de pied! Shida pique alors qu’elle va aux cordes, et Bea enfonce sa botte. Bea gratte son pied sur le visage de Shida puis court pour se laver les bottes! Bea couvre, DEUX! Les fans se rassemblent et Bea gifle Shida. Bea tape dans Nyla et ils agressent à nouveau Shida avec un coup de pied dur. Nyla place Shida devant l’avant-bras et la pelle, mais Shida glisse. Shida s’exécute, dans un tir bon marché! Nyla suplexe Shida pour la faire tomber durement! Couvrir, DEUX !! Nyla reste entre Shida et Kris pendant qu’elle élève Shida. Les fans se rallient et Shida esquive une corde à linge pour se frapper un genou!

AEW va en image dans l’image comme Nyla et Shida tag Bea et Kris! Kris esquive alors dropkicks Bea down! Kris donne un coup de pied mais Bea bloque. Bea fait tourner Kris mais Kris l’utilise pour fouetter le dragon ROUNDHOUSE! Kris discus lariats Bea down! Bea se lève à nouveau mais Kris court de coin en coin pour frapper un uppercut! Kris va côte à côte juste pour entrer dans le visage de Nyla avant qu’elle ne GENNE Bea dans la tête! Kris récupère Bea pour le pilote Michinoku! Couvrir, DEUX! Kris reste concentrée alors qu’elle élève Bea pour de grands avant-bras. Bea recule, puis se balance, mais Kris se déplace vers l’embrayage roulant Cobra Twist! Ils font le tour et autour et autour et autour, et autour et autour, pour une couverture! DEUX!! Kris est en place mais Bea esquive pour basculer et faire monter la pieuvre en fer!

Bea se lance sur la tête et le bras de Kris mais Kris reste debout. Kris se met sous tension et les fans se mobilisent alors qu’elle ramène Bea, mais Bea se démène plus fort pour mettre Kris à genoux! C’est une pieuvre mise à la terre mais Kris perdure! AEW revient sur une seule image alors que Nyla crie: «Tapez, vous, stupide extraterrestre!» Kris refuse, et les pouvoirs se rétablissent, pour se retourner à nouveau. Mais pour la troisième fois, le charme et les fans se rallient alors que les clubs de Kris battent leur plein! Bea se lève pour BOOT Kris! Bea traîne Kris au fouet mais Kris s’inverse. Kris entre dans le coup de pied de mule de Bea, puis Bea saute de haut en bas, seulement pour que Kris la berce en premier! Kris berce Bea pour un BACKBREAKER! Elle amène Bea dans le coin pour une bosse de boucle, puis l’installe dans la corde du milieu.

Tag à Shida, et Kris devient l’arme de Shida dans un suplex instantané dans Bea! Couvrir, DEUX !! Bea survit mais les fans scandent «Holy Shida!» Shida traîne Bea mais Bea résiste au suplex pour la bercer avec un droit. Shida riposte mais Bea démarre. Nous avons une bagarre mais Shida prend l’avantage, seulement pour se heurter à une MAISON RONDE! Bea rencontre une enziguri! Mais Bea reste à la hauteur du SUPLEX ALLEMAND! Shida est à SHINING WIZARD! Les deux femmes sont à terre mais les fans s’enflamment. Shida et Bea rampent, hot tag pour Nyla et elle fait tomber Kris du tablier! Nyla piétine Shida alors que les fans huent et se moquent. Nyla traîne Shida vers le suplex et s’accroche aux cordes. Elle va au coin et grimpe en haut, pour la GUILLOTINE – Non! Kris sauve Shida du genou!

Shida s’ajuste au fur et à mesure que Nyla arrive, et Shida épaule! Kris ajoute un coup de pied pendant que Shida grimpe, pour lancer un missile! Kris et Shida travaillent ensemble et se rencontrent au milieu! Couvrir, DEUX !! Shida entraîne Nyla, mais Nyla bloque le suplex. Nyla jette les avant-bras mais Shida enziguris de retour! Des suplexes Shida pour le FALCON ARROW! Couvrir, mais Bea casse avec une BOOT! Kris s’en prend à Bea et la jette. Kris jette des avant-bras sur Nyla, mais tombe sur un LARIAT! Nyla traîne Shida vers le haut, l’enroule et, avec Bea qui grimpe, Powerbomb soulève Shida. Mais Shida combat Bea au large, puis les huricanranas Nyla! Shida monte chercher Bea pour un SUPERPLEX! Nyla SPEARS Shida !! BEAST BOMB !! Cover, Nyla et Bea gagnent!

Gagnants: Nyla Rose & Bea Priestly

La championne du monde féminine AEW reste sur la lancée avec juste un peu d’aide de Bea. Mais alors Bea s’en prend à la Bête! Parce que qui ne veut pas du titre? Bea fait un geste audacieux contre Nyla Rose, mais regrettera-t-elle d’avoir enragé une championne aussi redoutable?

Christopher Daniels s’adresse aux fidèles AEW.

Dans une parodie flagrante des vidéos de l’Ordre des Ténèbres, l’ange déchu demande: «Êtes-vous fatigué qu’on vous dise que vous êtes un perdant? Attendez-vous qu’une puissance supérieure se révèle? » Daniels se présente et est sûr que vous vous souvenez de lui dans des vidéos comme Being the Elite et Chris Daniels Almost Dies. Mais aujourd’hui, il a un message très important. “Vissez l’ordre des ténèbres!” Quand AEW a commencé, l’Ordre des Ténèbres avait pris de l’ampleur en tant qu’équipe invaincue prête à réussir. Mais cela a pris fin lorsqu’ils ont affronté Frankie Kazarian et Scorpio Sky, alias SCU. Ainsi, l’Ordre des Ténèbres a créé des vidéos ciblant les perdus et les frustrés, et a créé ce personnage connu sous le nom de «The Exalted One», une silhouette ténébreuse dont les gens s’efforceraient de gagner en suivant les ordres de Stu et Uno.

Mais les seuls qui ont vu un succès étaient Stu et Uno. Tout ce temps passé à essayer de vous tromper en pensant que quelqu’un comme Daniels était l’Exalté était un mensonge. Un écran de fumée sert à cacher le fait qu’Uno et Stu n’ont pas de réponses faciles, et qu’il n’y a AUCUN Exalté. Maintenant, vous pensez sûrement, “Christopher Daniels, comment pouvez-vous prouver ces accusations audacieuses que vous faites?” Daniels défie Uno et Stu pour des matchs en simple où et quand ils le souhaitent. Il peut s’agir d’AEW Dynamite, AEW Dark, d’un PPV ou même d’un parking aléatoire. Mais quand Daniels les bat et qu’aucun Exalted One ne vient à la rescousse, Daniels aura prouvé que Uno et Stu ne sont que «des hommes tristes et désespérés». #ScrewTheDarkOrder, #DarkOrderSucks.

Six Man Tag: Jurassic Express VS MJF, The Butcher & The Blade w / The Bunny & Wardlow!

Jungle Boy, Luchasaurus et Marko Stunt ont été lancés au cours de la nouvelle année, mais est-ce que cela est sur le point de changer? Maxwell Jacob Friedman et ses mercenaires vont-ils créer leur propre record de trios à succès?

Les trios trient et Marko se dirige vers MJF. MJF rit mais les fans sont fortement derrière Marko. MJF prend son temps pour enlever sa veste Letterman pour montrer à nouveau la chemise “I Pinned Cody”. Il ne nous laissera jamais oublier cela. Marko et MJf s’associent et MJF pousse Marko vers le bas! Mais Saurus se rattrape tandis que MJF se vante, et MJF se heurte à lui. MJF se retourne et a peur du sifflement du dino! MJF fait entrer ses mercenaires mais Jungle Boy et Marko interviennent. L’arbitre Aubrey maintient la paix pendant que les fans s’enflamment. MJF s’en prend au Saurus mais ses manches de hache sont rognés! MJF esquive la botte mais JB et Marko sont sur son chemin. Il se retourne et revoit Saurus. MJF lui demande d’aller doucement, mais c’est ainsi que Blade et Butcher peuvent couper le Saurus!

Butcher et Blade font glisser Saurus dans le coin MJF tandis que l’arbitre doit garder JB et Marko en arrière. MJF demande à ses mercenaires de mettre Saurus en place afin qu’il puisse marcher sur la mauvaise jambe. Tag to Blade et Blade donne un coup de pied sur la jambe puis CHOPS! Taguez à Butcher et il garde la jambe aussi! MJF se moque des fans comme Butcher CHOPS et CHOPS et CHOPS! Tag to Blade et il court d’un côté à l’autre pour dropkick la mauvaise jambe! Tag à MJF et l’agression continue juste. MJF lance la jambe contre la corde mais l’arbitre le réprimande. MJF piétine la jambe puis court côte à côte, juste pour se pavaner. Saurus attrape MJF autour du cou! Mais les mercenaires l’attrapent en premier! MJF dragon vis Saurus à une couverture, UN!

MJF piétine la mauvaise jambe du Saurus pendant que Bunny Allie le nargue. Lame balise pour DDT la jambe! Tag to Butcher and Butcher runs to splash down on the leg! AEW reprend l’image dans l’image alors que le boucher marche à pied sur la jambe du Saurus. Le boucher fait glisser Saurus vers le haut et remet MJF en place. Ils écrasent la mauvaise jambe puis snapmare Saurus. MJF se moque des fans et va après la jambe avec un coude. MJF emprisonne la jambe dans un pied et des manivelles, mais le Saurus frappe MJF sur la poitrine! Saurus se bat gratuitement mais MJF attrape à nouveau la jambe. Saurus envoie MJF dans ses mercs! Les fans se déclenchent alors que Saurus rampe, hot tag à personne alors que les mercenaires entraînent Marko et JB vers le bas! Butcher SLAMS Mark sur le tablier !!

Saurus court au MJF mais se fait prendre dans une genouillère! MJF se lance sur la mauvaise jambe mais Saurus obtient le bris de corde. L’arbitre compte et MJF lâche prise, mais MJF attrape la jambe et ramène Saurus. MJF accroche Saurus pour un pied debout alors qu’EAW va se casser.

AEW revient et Aubrey réprimande les mercenaires pour avoir aidé MJF à obtenir un effet de levier dans le deathlock. Elle compte mais ils ne lâcheront pas, alors elle leur donne un coup de pied! Ils déposent MJF sur le tapis! Les fans acclament le moxie d’Aubrey tandis que MJF tague dans Blade. Blade s’en prend à Saurus mais Saurus le COUPE! Les fans se rallient mais Blade KICKS Saurus revient dans le coin. Marko est toujours en mauvais état tandis que Saurus se bat hors du territoire ennemi. Blade évite le Tail Whip mais pas le retour! MJF se glisse dedans et il flops juste sur les jambes du Saurus. Saurus se met sous tension et traîne MJF et la lame avec lui alors qu’il se dirige vers le coin! Les fans sont tonitruants mais Blade et MJF le font trébucher. Ils le roulent, mais il brise les cordes à linge, hot tag pour Jungle Boy!

Jungle Boy esquive MJF et Blade au fusil de chasse dropkick Butcher! JB démarre MJF puis roule les coudes Lame! Il jette Blade de côté à SUPERKICK MJF! Uppercut de coin pour Blade, enziguri pour Butcher, puis fouets JB. La lame s’inverse mais JB revient avec un LARIAT! MJF entre en jeu mais JB le fait tourner pour lui donner un coup de pied! Imploser le senton et le tremplin QUEBRADA sur Blade! Jungle Boy a effacé l’anneau, mais il prend de la vitesse, pour se retrouver sous l’emprise du boucher! Marko revient et saute sur le dos de Butcher! Butcher ne peut pas rejeter Marko, et JB donne à Marko le coup d’envoi à DDT Butcher! Les coups de pied à la main éliminent MJF et Blade, et les fans sont excités! Marko dit qu’il fera le PLONGEE! Mais MJF et Blade l’attrapent, alors JB DIVES! Allez MJF et Blade!

Marko et JB rentrent et vont ensemble. Luchasaurus s’envole sur Butcher, Blade et MJF! Les fans perdent la raison et même les garçons de Saurus ne peuvent pas croire celui-là. Saurus fait glisser Blade vers le haut et dans le ring, puis ajoute MJF. Les balises Saurus et JB apportent MJF. JB transmet MJF à Saurus, et Saurus a à la fois MJF et Blade dans des poignées d’étranglement. DOUBLE DINO CHOKE SLAMS !! Moonsault debout! Cover, Marko court pour intercepter Butcher, mais Butcher LE JETTE à JB, et ils tombent sur la chute !! Saurus regarde avec Butcher et ils RAM comme, eh bien, les béliers! Et encore! Et encore! Ils étouffent tous les deux la poignée, se libèrent, lancent l’avant-bras après l’avant-bras, mais Butcher prend l’avantage, jusqu’à ce qu’il obtienne le genou et QUEUEZ LE FOUET! Mais Butcher reste LARIATS!

Tout le monde est à terre et Bunny panique! Marko s’incline et MJF est dans un coin! Marko se précipite pour tirer des stomps! C’est un trou de boue Marko! L’arbitre le recule et Marko s’excuse, avant qu’il ne glisse sous! Marko piétine MJF plus !! JB retire Marko mais Marko le repousse. Marko dit à JB de monter et il traîne MJF. Bunny distrait tout le monde et Blade pousse JB vers le bas! Wardlow aveugle Luchasaurus! MJF attrape Marko et le fait rouler dans le FUJIWARA! Marko tape, MJF et l’équipe gagnent !!

Gagnants: MJF, The Butcher & The Blade, par soumission

Le brassard Salt of the Earth prend le dessus sur un Marko chauffé, et MJF crie moqueur: “Je vais à Disney World!” Mais lui et ses hommes de main vont-ils vraiment se diriger vers le haut de la chaîne alimentaire à AEW?

Darby Allin a un autre message.

Il claque sa planche à roulettes sur un capot de voiture avec “WIN” et un jet de coeur peint dessus. Il porte un masque en carton du visage sanglant de Chris Jericho. Ensuite, il porte un masque en carton du visage de Sammy tout en étant zippé dans un sac mortuaire par un masque en carton Jericho. «Sammy» est traîné par un camion étiqueté «RIP Sammy». Le message est assez clair: Darby veut toujours mettre fin au Dieu espagnol. Quand et où Darby aura-t-il sa chance?

Tony Schiavone présente Britt Baker.

Le dentiste revient à AEW Dynamite et est heureux de voir Tony ici. Ce n’est pas comme s’il se passait beaucoup d’autres choses dans l’Utah. Elle lui a apporté son café préféré. Britt aurait apporté de la bière, mais il faudrait traverser les frontières pour cela. Mais de toute façon, le café ennuyeux et l’Utah ennuyeux, mais Britt est là pour animer les choses. Ce qui n’est pas difficile à trouver, c’est le sucre, car elle voit beaucoup d’IMC élevé et une mauvaise santé bucco-dentaire. Britt est là pour vous aider en tant que dentiste! Parce que rappelez-vous, elle est dentiste.

Tony guide les choses vers l’annonce que Britt allait faire. Britt veut nous rappeler à tous, en particulier ces «visages similaires» dans cette «réunion de famille géante», que vous pouvez poursuivre tout et tout ce qui vous passionne. Vous pouvez obtenir cette promotion, devenir ce travailleur de la construction, ou concierge, plombier ou assistant dentaire. Nous pouvons tous atteindre la grandeur! Britt est ici comme notre modèle et donnera l’exemple. Tony doit être honnête, elle ne se fait pas beaucoup d’amis ici. Britt ignore cela pour remercier les fans pour leurs «ovations chaudes et debout». Les fans scandent «You Suck», en fait. Mais voici Big Swole! Les fans l’encouragent!

Swole encourage «Brittney» à continuer de parler, parce que c’est son domaine. Britt agit comme si personne ne regardait le produit et personne n’entendrait Britt lui couler la bouche. Pourquoi se cache-t-elle derrière Tony? Il ne l’aime même pas! Tony ne veut pas être au milieu de ça, même s’il le fait. Britt demande pourquoi Swole est ici alors qu’elle n’est même pas pertinente. La chose la plus pertinente à propos de Swole est son petit ami. Euh, tu veux dire, mari, BAYBAY! Britt devient folle maintenant, et éclabousse Swole avec le café !! Et elle s’enfuit. Swole hausse les épaules mais est prêt à faire en sorte que le dentiste ait besoin de quelques soins dentaires! Est-ce que Swole brisera Baker quand ils se reverront?

AEW est image dans l’image au début des entrées du match suivant.

Six Man Tag: Joey Janela & Private Party VS Death Triangle!

Le Bad Boy a défendu Marq Quen et Isiah Kassidy lorsque PAC, Pentagone et Fenix ​​ont attaqué AEW Dark Denver. Est-ce que le bâtard et Cero Miedo tueront la fête ici ce soir?

AEW revient sur une seule photo alors que Private Party fait son entrée, suivi de Death Triangle. Les tensions sont vives mais l’arbitre maintient la paix. Les trios trient et PAC démarre contre Kassidy. Les fans chantent pour «CERO MIEDO!» alors que Pac regarde Kassidy. Et puis Death Triangle se précipite au coin! Pac piétine Kassidy tandis que les frères Lucha éliminent Janela et Quen! Fenix ​​sort à KICK Quen tandis que Pentagone KICKS et CHOPS Janela! Pac traîne Kassidy et grince alors qu’il le fouette avec des cordes. Kassidy glisse sous puis court, mais les choses s’accélèrent. Pac bondit et court mais Kassidy bondit. Pac bondit, Kassidy roule sur le dos et tire le bras pour donner un coup de pied au mollet! Les fans tirent alors que Kassidy se lève et se met face à Pac.

Pac RAMS Kassidy dans le coin Party, puis le traîne avant que Quen ou Janela ne puissent entrer! Tag à Fenix ​​et ils agressent Kassidy dans leur coin. Fenix ​​suplexe mais Kassidy se bat. Quen s’incline, Fenix ​​donne un coup de pied à Kassidy, mais Kassidy et Quen fouettent. Fenix ​​revient à la partie privée entrecroisée, mais la mule Kassidy donne un coup de pied à Fenix ​​en premier. Kassidy booste Quen mais Fenix ​​le met sur le tablier. Fenix ​​envoie Kassidy, mais Quen aide avec le Silly String, à faire le tour du DDT! Quen se dépêche mais le Pentagone passe en premier! Les fans tirent comme des balises Quen dans Janela! Bad Boy et Cero Miedo se précipitent, le Pentagone se déplace pour KICK Janela dans la jambe!

Le Pentagone entend des fans scander pendant qu’il se présente, mais Janela le repousse. Janela bondit et frappe un uppercut volant! Janela traîne Penta au fouet, mais Penta s’inverse. Le Pentagone arrive, Janela monte et frappe et frappe une GRANDE corde à linge! Les fans tirent alors que Janela entraîne le Pentagone. Pac fait tomber Janela, mais Kassidy laisse tomber Pac! Fenix ​​et Quen arrivent, Quen DROPKICKS Fenix ​​à terre! Private Party double dropkick Pentagon puis kip up. Janela se coordonne avec Private Party alors qu’il grimpe en haut. Janela LEAPS sur Death Triangle! Les fans sont enflammés alors que Janela fait glisser Fenix ​​vers le haut et vers l’intérieur. AEW va en image dans l’image que Janela balise à Kassidy.

Janela court de coin en coin jusqu’à la corde à linge Fenix, puis Kassidy ajoute le sien. Quen ajoute une touche d’angle! Quen scoop claque Fenix ​​dans une zone de largage, puis recule alors que Kassidy grimpe. Mais le Pentagone entre et l’arbitre doit le retenir. Mais c’est pour distraire pendant que Pac voyage à Kassidy! Quen et Janela protestent, mais ils obtiennent des SUPERKICKS DOUBLES! Le Pentagone les expulse tandis que Fenix ​​étiquette Pac. Pac recule sur Kassidy dans le coin mais recule dans un souffle. Pac frappe Kassidy plus fort et broie ses bottes! L’arbitre soutient Pac mais Pac entraîne Kassidy. Tag à Fenix ​​mais le Pentagone détient Kassidy tandis que Fenix ​​nargue Janela et Quen. Pac étouffe même Kassidy avant que Fenix ​​ne rentre avec un SUPERKICK!

Tag to Pentagon and the Lucha Brothers mug Kassidy. Fenix ​​ne lâchera pas donc le Pentagone doit le retirer. Fenix ​​revient pour plus, mais le Pentagone fait aller son frère dans le coin. Death Triangle joue avec Kassidy alors qu’AEW se brise.

AEW revient à nouveau alors que Fenix ​​CHOPS Kassidy à terre! Fenix ​​et Pentagone traînent Kassidy pour fouetter dans le coin du triangle de la mort, mais Kassidy l’utilise pour sauter en triangle et STUNNER PAC! Le Pentagone arrive, mais Kassidy monte et redescend, puis sous Fenix, pour hot tag Janela! Janela se rallie avec des cordes à linge sur les frères Lucha! Il DECKS Pac et construit la vitesse pour plonger sur Fenix! Les fans s’enflamment avec Janela alors qu’il renvoie Fenix ​​dans le ring. Janela a Fenix ​​sur la corde supérieure et JABS! Tag to Quen et Quen monte, Gin ‘n’ Juice devient Gin ‘n’ a ROLLING DEATH VALLEY! Kassidy grimpe pour ajouter un SWANTON! Quen est au sommet de SHOOTING STAR! Couvrir, mais le Pentagone lui donne un coup de pied!

Le Pentagone fait glisser Fenix ​​dans le coin et y entre. “C’est génial!” alors que le Pentagone court à Quen vers SLINGBLADE! Quen patauge mais le Pentagone l’amène à donner un coup de pied! Le Pentagone jette Quen dans un coin, Fenix ​​ajoute un tremplin sobat! Pac ajoute un gros coude arrière! Le Pentagone fait glisser Pac en position et BOMBE Quen sur les genoux de Pac! Le Pentagone maintient Quen sur les genoux de Pac pendant que Fenix ​​monte, DOUBLE STOMPS sandwich encore Quen contre les genoux! Couvrir, DEUX!?! Quen survit et Death Triangle est choqué! Le Pentagone étiquette Pac et Pac traque jusqu’à Quen. Pac défend Quen pour un coup de pied arrière, un coup de pied avant et un autre coup de pied arrière. Waistlock et allemand, mais Quen atterrit sur ses pieds! Janela s’incline!

Janela se rallie à nouveau avec des cordes à linge, puis jette Fenix ​​et met le Pentagone dehors. Pac SUPERKICKS Janela au tablier, puis court mais dans l’avant-bras de Janela. Janela traîne Pac pour le rejoindre, puis porte pompier. Pac tient bon, Quen les survole pour éliminer le Pentagone! Kassidy monte sur le dos de Pac, et LEAPS pour éliminer Fenix! Ensuite, Janela donne à Pac une VALLEE DE LA MORT! Les fans adorent “A E DUB!” alors que Janela grimpe en haut. Janela bondit pour le COUDE MACHO! Couvrir, DEUX !! Pac vit toujours et choque Janela! Les frères Lucha retirent la soirée privée du tablier! Janela augmente la vitesse mais le Pentagone lui donne un coup de pied dans le dos! Fenix ​​arrive, triangle CUTTER! Pentagone et Fenix ​​coordonnées, PILOTE DOUBLE STOMP DRIVER !!

Fenix ​​PLONGE sur Private Party! Le Pentagone prépare Janela pour la flèche noire de Pac !! Cover, Death Triangle gagne!

Gagnants: Death Triangle par pinfall

Triangulo del Muerte remporte sa première victoire à AEW! Mais ils ajoutent en écrasant Kassidy et Quen, puis en plaçant Janela par eux. Les trois sont réunis en une TRIPLE CROSSFACE! Le triangle de la mort lui-même! Mais voici les meilleurs amis et Orange Cassidy! Les fans sont tirés pour Trent, Chuckie T et Freshly Squeezed, mais quand ces six régleront-ils leurs comptes?

Lexi Nair d’AEW interviewe Dustin Rhodes dans les coulisses.

Le Natural est désormais prêt pour la compétition, mais il n’est pas prévu. Qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie que Dustin est énervé! Le cercle intérieur a fonctionné assez longtemps! Nous avons tous vu ce qu’ils ont fait à Nick Jackson, alors maintenant quelqu’un s’intensifie. Pendu, Dustin veut être votre partenaire, que cela vous plaise ou non! Parce qu’ils vont botter des fesses d’Inner Circle et faire du #CowboyShit !! Le Pendu acceptera-t-il ce scénario?

AEW est image dans l’image et de retour sur le ring.

Orange Cassidy et Best Friends ont la bague pendant que Death Triangle prend congé. N’ayant rien d’autre à faire, Trent, Chuckie et Cassidy donnent un câlin de groupe à Salt Lake City! Et un coup de pouce aussi, Cassidy prend même un selfie avec un cosplayer avant de partir.

Le #SearchForSpears a eu quelques premières auditions.

Suge D, «Quelque chose comme un joueur» dit qu’il est la première et la dernière impression dont Tully Blanchard et le président ont besoin. Mais Simon Miller, de WhatCulture, jette son chapeau dans le ring pour nous donner la meilleure équipe de tag jamais vue! Holden Stefe veut que Spears et Tully le façonnent et le forment en partenaire parfait! Et l’homme simplement connu sous le nom de Jo Jo dit qu’il est le Perfect 5, car il est 5 ′ 4 ″ de pure grandeur.

Justyn Michael prétend non seulement qu’il est le bon choix, mais il pourrait battre Hangman, battre Kenny Omega et n’a même pas besoin de l’aide de Spears. Justyn a-t-il raté le sujet? M. Bricksterr dit qu’il a le pouvoir vedette et la capacité de se connecter instantanément avec les gens. Anthony Bowens dit qu’il est LE joueur des cinq outils! Et Slade Rikers est tout simplement fou. Mais certains de ces hommes mesurent-ils jusqu’à # PERFECT10N?

AEW Dynamite à Rochester promet de grandes choses!

Premièrement, après la rencontre de ce soir, les frères Lucha de Death Triangle passeront en 2c2 contre Best Friends! Est-ce que le bâtard ira après le paresseux à l’extérieur en même temps? De plus, l’Ordre des Ténèbres promet que l’Exalté arrivera à AEW! Vont-ils réfuter Daniels avant même de relever son défi en simple? Et avec Blood & Guts à l’horizon, un Six Man Tag of the Inner Circle VS The Elite ne sera pas seulement un échantillonneur, il sera avantagé dans le match Blood & Guts! “Quel avantage?” tu demandes.

AEW explique les règles de Blood & Guts!

Le match à double anneau et double cage commence avec deux hommes qui se battent pour un tour de cinq minutes. Après cela, l’équipe avantage envoie un participant, puis l’autre équipe, et cela se répète toutes les deux minutes jusqu’à ce que les 10 hommes soient dans la cage! Alors et seulement alors le match Blood & Guts commence officiellement, ou plutôt se termine. Et cela se termine UNIQUEMENT lorsqu’un membre unique d’une équipe se connecte à une soumission ou se rend verbalement à l’autre équipe. Pas de pièges, pas de décomptes, s’échapper ne change rien! Qui survivra à cette innovation sadique?

AEW partage l’interview exclusive de Jim Ross avec Jon Moxley.

JR félicite Moxley d’avoir remporté le championnat du monde, mais doit admettre qu’après ce qui s’est passé à Denver, il n’était pas sûr de revoir Moxley. Moxley n’est pas physiquement autorisé à participer cette semaine. Moxley est déformé et énervé. C’est à peu près aussi loin qu’il élabore, mais avouons-le. This “game” between Moxley and Jericho’s Inner Circle has only ever been about the title. Who is winning? Moxley, naturally. But he’s in a 5v1 situation, so he doesn’t stand a chance much longer. Moxley says he means what he says, says what he means, and he speaks the truth. Moxley told us all that if Jericho wants the belt, if Hager wants the belt, all they have to do is ask.

By the way, Hager, nice touch with the very distinct powerbomb. But maybe “step into the batter’s box, bitch.” JR is sure it will be inevitable that match happens. Hager hit Moxley harder than anyone ever did, and that’s saying something given Moxley’s career. But in the end, he’s just another guy in AEW. JR brings up the signature success story, the coming event in Newark, aka Blood & Guts. AEW is blood ‘n’ guts, pro-wrestling is blood ‘n’ guts, Moxley is blood ‘n’ guts. Moxley vows to make it to Dynamite 3/25/2020. The Inner Circle tried to get rid of Moxley, end his career. They almost did. But now they have a new task with the Elite in the cage. That puts Moxley in their blind spot. If Jericho is as smart as he thinks he is, he’ll be scared.

Chris Jericho & Sammy Guevara w/ The Inner Circle VS Hangman Page & ???

Le Champion and the Spanish God took out Nick Jackson with help from Big Hurt, but that didn’t scare off the Cowboy. In fact, it only served to motivate The Natural into joining up. But Hangman did not confirm nor deny if he accepted the offer to give us a rematch from Dynamite 12/9/19. Hangman makes his entrance, AEW World Tag Team Championship strapped around his waist. The moment of truth comes, and Hangman’s partner is in fact Dustin Rhodes! It seems Hangman didn’t expect this, and perhaps was preferring to go solo. But Dustin says he has Hangman’s back in this. Will things be very different than back in December?

The teams sort out and Hangman starts against Jericho. Hangman taunts Jericho about having a belt while Y2J doesn’t, and the two approach. Only for Jericho to immediately tag out to Sammy. Sammy and Jericho hug and Sammy rushes Hangman but Hangman CHOPS and CHOPS and CHOPS! Hangman whips but Sammy reverses. Things speed up as Sammy jumps and flips and jumps again, but Hangman still CHOPS Sammy down! Hangman tags Dustin and they double whip Sammy to the corner. Hangman hits a corner clothesline, Dustin adds his own clothesline, then Dustin feeds Sammy to Hangman’s second clothesline! Dustin covers, TWO!

Dustin puts Sammy in an open corner to CHOP! Then he whips him corner to corner hard! Tag to Hangman but Sammy throws him out. Jericho tags in as the Inner Circle surrounds Hangman. Hangman gets on the apron, but Jericho hits him with a triangle dropkick! The ref tells the Inner Circle to stay back but Jericho mocks Hangman by taking someone’s beer and drinking it. “I’m Hangman Page~! I’m a cowboy~! Slurp!” Jericho goes around to Hangman but Hangman PUNCHES the beer out of Jericho’s mouth! And he takes the beer for his own to chug. But Hangman turns around into Sammy’s Penalty Kick! Sammy flexes then puts Hangman in for Jericho to throw forearms on.

Jericho CHOPS Hangman against ropes then throws elbows. He CHOPS again then tags Sammy. They double whip but Hangman breaks the line and runs Sammy over! Hangman snap suplexes Jericho onto Sammy! Tag to Dustin and Dustin rallies on Sammy with clotheslines! Dustin whips, Sammy reverses, but Dustin stops himself to Rhodes Uppercut! And atomic drop to a bulldog! Dustin even ROCKS Jericho before getting Sammy with a spinning powerslam! Dustin has Sammy in a corner and climbs up to rain down punches! He gets 4 before he has to DECK Jericho! Sammy jumps to DOUBLE STOMP Dustin down! Cover, TWO! Sammy soaks up the heat as AEW goes picture in picture.

Sammy distracts the ref while Jericho has Dustin on the outside and he whips him into barriers! Jericho and Sammy distract the ref while the rest of the Inner Circle stomp Dustin down. Jericho fetches Dustin and puts him in the ring for Sammy to cover, TWO! Sammy keeps on Dustin and drags him to the corner. Tag to Jericho and Jericho drags Dustin up to throw forearms. Jericho whips and clotheslines Dustin down! Cocky cover, TWO! Jericho rams knees into Dustin and has him in the corner. Sammy holds Dustin’s arms back so Jericho can throw hands. Tag to Sammy and he RAMS into Dustin’s ribs! Hangman is getting mad but Dustin is throwing hands! Dustin reaches for Hangman but Sammy rams him into the open corner.

Sammy fireman’s carries and does squats with Dustin, to then hit a Samoan Drop! Cover, but Dustin makes it his own ghost pin! TWO and Sammy clobbers Dustin down! AEW returns to single picture as Sammy tags Jericho. Jericho and Sammy drag Dustin up to double whip to ropes and double elbow down! Sammy shows off his spin, and Jericho poses with him. The ref reprimands them but Jericho soaks up the heat. Jericho slaps Dustin around but Dustin throws hands! Dustin runs but into an elbow! LIONSAULT gets knees! Both men are down but fans rally up. Dustin and Jericho crawl, hot tags to Hangman and Sammy!

Hangman rallies on Sammy with lariats and a whip, but Sammy reverses. Hangman ducks and BOOTS Sammy down! Fans are thunderous for “COWBOY SHIT!” as Hangman whips Sammy, but Sammy reverses to ROCK Hangman! Jericho grabs Hangman to run him at buckles, but Hangman counters with a triangle jump LARIAT! Sammy runs in but Hangman dodges to scoop, and FALL AWAY SLAM! Hangman kips up to PLANCHA onto Jericho! And then SLIDING LARIAT on Sammy! Cover, TWO!! Sammy survives but Hangman drags him up. Hangman spins Sammy but gets the dragon whip! Jericho tags in and CHOPS Hangman. And again! Jericho whips but Hangman reverses, only for Jericho to hold ropes. Jericho puts Hangman on the apron but Hangman punches back!

Ortiz gets up but Hangman DECKS him! Hangman goes to the corner with Dustin, and they both LEAP!! Dustin crossbodies Sammy and Jericho while Hangman MOONSAULTS Hager and PNP! Dustin clotheslines himself and Sammy out of the ring as fans are thunderous again! Hangman aims at Jericho, slingshot, but into a takedown! Jericho wants and gets the WALLS! Dustin runs in to CLUB Jericho down! Sammy tags in and heads up top, SHOOTING STAR! Hangman moves, Sammy lands on his feet but gets another BOOT! Hangman wants it, but Jericho trips him off the apron!

The ref reprimands Jericho but Jericho throws Hangman at the apron. Hangman rebounds off the ropes to DECK Jericho! Dustin has Sammy for a DESTROYER!! Sammy flounders into a BUCK SHOT!! Cover, Hangman and Dustin win!!

Winners: Dustin Rhodes & Hangman Page, by pinfall

Redemption from December, but the Inner Circle attacks! Fans boo as Hager, Ortiz and Santana help Jericho beat down Dustin and Hangman. Dustin flops out of the ring and Hangman is all alone. With Cody and Matt with Nick at the hospital, who is there to help? KENNY OMEGA! Again, that bad hand won’t stop him from fighting!! Omega uses the cast on Hager but he also gets outnumbered! A shot to the bad arm leaves Omega vulnerable to JUDAS EFFECT! Hangman flounders up but gets knocked down. Wait, Cody is here!? Cody throws hands on the Inner Circle and stomps a mudhole in Jericho! But Hager SPINE BUSTERS him!

The Inner Circle throws Cody out and Ortiz has Cody on the ramp. “WE’RE THE BEST!” Snap suplex to the ramp! Hager goes after Omega’s bad hand with fury, and then Jericho has him go after Hangman. Hager hauls Hangman up the ramp and Ortiz points out to a spot much like they’ve used on victims before. The Inner Circle drag Hangman up just like they did Moxley, but MATT JACKSON makes the save!! Matt SUPERKICKS Hager! And throws Sammy onto him! He DOUBLE SPEARS Proud ‘n’ Powerful!! Matt’s fury boils over, and he flips Hangman off in return for last week.

But then Jericho SMASHES Matt with the chair! And Hangman, too! Chair shots to the head take down the last of the Elite! Jericho even use the chair to pin Matt down while he takes a seat! The Inner Circle give middle fingers to The Elite and to the world! With Omega’s hand busted, Nick hospitalized, and now Cody, Matt and Hangman brutalized, does the Inner Circle already have a major advantage going into Blood & Guts?

My Thoughts:

A great episode of Dynamite that sets up a lot to AEW’s newest special episode. Not to be mean about Blood & Guts, but well all know it’s a modified WarGames match. I do like that it’s only about submissions and quitting, though. That makes it even more implicitly brutal on paper than a normal WarGames match, and 5V5 makes it even more insane. And it’s great that they’re using it for the Inner Circle VS Elite match that I’ve been wanting to see since AEW Dynamite got going. The brutality in the build tonight was great, too. Nick just being under the garage door like that was perfectly shocking, and the Inner Circle devastated The Elite tonight. I feel like that with Hangman and Matt having problems, it’s all leading to a great moment where those two work together to help The Elite win.

It’s awesome that we got to see Lance Archer arrive and confirmed as Jake the Snake’s client. Archer going after Cody will make for a great story going towards Double or Nothing, regardless if Elite wins or loses Blood & Guts. There’s a lot of great development towards those rumored AEW Trios Championships, too. Jurassic Express VS MJF and henchmen was really good, and Death Triangle’s debut was incredible! I’m thinking Lucha Bros beat Best Friends so that the trio stays strong, and I would love if there was a Trios Division tournament to stretch things to Double or Nothing, where the finals come down to Death Triangle VS Best Friends & Orange Cassidy. That way, AEW can do no wrong with their inaugural world trios champs, as far as the fans go.

The women’s division also had great stuff tonight. The tag match was really good, and it was very clever for Bea to turn on Nyla after they won. AEW should book outside the box by letting Bea stick to her Heel behavior when fighting Nyla, because it isn’t going to matter, fans sounded really behind her against Nyla. Bea will be Face by default but chances are she won’t win against Nyla. Britt had a pretty good promo, but Swole was great with that BAYBAY. That will be a pretty good feud for them both while they wait on the title. Again, AEW can try booking outside the box and have Britt go up against Nyla at some point, but then fans probably go with Nyla. Swole’s going on a good path to become a big name and a great win over Heels like Britt and Nyla.

My Score: 9.4/10