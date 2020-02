AEW Dynamite 19 fév 2020 Résultats & rapport complets

Atlanta accueille chez lui l’American Nightmare, mais ce retour à la maison AEW sera-t-il une histoire d’horreur? Cody Rhodes affronte Wardlow, dans une CAGE EN ACIER!

AEW World Tag Team Championship # 1 Contenders Battle Royal: The Young Bucks gagne et défiera les titres à AEW Revolution.Kris Statlander VS Shanna; Statlander gagne. Jon Moxley VS Jeff Cobb; Moxley gagne.Championnats du monde par équipe AEW: Page du pendu et Kenny Omega VS The Lucha Brothers; Hangman et Omega gagnent, conservent les championnats du monde par équipe AEW et continuent de défendre les titres lors du match AEW Revolution.Steel Cage: Cody VS Wardlow; Cody gagne.

AEW World Tag Team Championship # 1 Contenders Battle Royal!

Dynamite a une ouverture explosive comme l’intégralité du ring AEW Tag Team Division, moins les champions et leurs challengers pour la nuit. The Young Bucks, SoCal Uncensored, Jurassic Express, Private Party, Best Friends, Proud ‘n’ Powerful, The Butcher & The Blade, The Hybrid2, Strong Hearts et les Dark Order’s Beaver Boys se battent tous pour la révolution!

La cloche sonne et toutes les équipes se précipitent! Et nous avons le chaos! Trent s’en prend à Isiah Kassidy tandis que Luchasaurus associe Jack Evans. SCU recherche les mercenaires de MJF tandis que Strong Hearts et les Bucks se bagarrent dans un coin. Les fans acclament “A E DUB!” pour que cette action folle commence. Mais attendez, juste dans le coin, pas du tout sur le ring, les Beaver Boys restent en dehors du combat! Et Santana et Ortiz aussi! Il semble que John Silver et Alex Reynolds ainsi que le cercle intérieur se battent plus intelligemment, pas plus fort. Angelico fait sauter les boucles du T-Hawk tandis que Private Party s’en prend au SCU. Jungle Boy est après Angelico avec l’aide de Hawk tandis que The Blade lance des coups de pied sur Luchasaurus. Attendez, Frankie Kazarian et Scorpio Sky montent chacun en haut dans les coins opposés, pour DOUBLE CROSSBODY! Tout le domaine descend!

Jack Evans se glisse dans un coin et se vante alors qu’il travaille pour faire de même. 450 est PRIS! Evans foule surfe et se jette! Evans est absent mais Angelico maintient TH2 en vie dans ce match, et il s’en prend à Matt Jackson! SCU s’en prend à Angelico, voulant éliminer complètement le TH2. Private Party s’en prend à Strong Hearts pendant que Butcher sauve Blade. Luchasaurus et JB sortent sous la corde du bas, et JB s’accroche au poteau pour ne pas être éliminé. T-Hawk se rallie sur Private Party avec les épaules et les coudes. Marq Quen donne un coup de coude à Hawk et Isiah l’aide, mais Hawk les domine. Hawk envoie Quen, puis Isiah, mais il obtient le DDT SILLY STRONG! Sortez Hawk! Strong Hearts est à moitié baissé!

Mais The Blade & The Blade double équipe Isiah avec le backbreaker! Blade fouette Scorpion mais Scorpion s’inverse et Blade se heurte au coup de pied de Kaz! Scorpion frappe le coup complet! Kaz rallie Angelico, coup de pied, genouillère et LARIAT! Atlanta acclame SCU mais MAINTENANT les meilleurs sbires de l’Ordre Noir attaquent! Reynolds et Silver clobber Scorpio et Kaz par derrière! Les fans huent alors qu’ils traînent Scorpion et le fouettent dans Kaz. Mais le singe Scorpion retourne Kaz pour DOUBLE LARIAT les Beaver Boys! Attendez, le porte-parole de l’Ordre Noir attire l’attention du SCU. «Je pensais que SCU était une affaire de fraternité.» Alors, où est Christopher Daniels? L’exalté s’approche. Mais alors les Beaver Boys jettent dehors et ÉLIMINER SCU !! Seulement pour se transformer en SUPERKICKS !! Les jeunes dollars ÉLIMINER Les Beaver Boys!

SCU poursuit Evil Uno et Stu Grayson dans la foule! Qui se soucie de l’Exalté quand ils peuvent battre ces deux maintenant! Mais de retour sur le ring, Angelico récupère Matt pour lui donner un backbreaker. Nick s’en prend à Angelico mais reçoit un coup bas! CIMA dropkicks Angelico! Et se retrouve face à face avec Trent. Ils CHOP et CHOP d’avant en arrière! Les mercenaires recherchent Private Party alors que Cima prend l’avantage. Cima fouette, Trent s’inverse mais Cima simule le dropkick pour DOUBLE STOMP! Cima fouette Trent mais Trent remonte. Trent saute mais Cima SHORYUKENS! Et ICONOCLASMES! Les fans tirent mais MAINTENANT, PNP entre pour aller à la rencontre de CIma.

Cima les combat mais Ortiz met Cima hors de combat. Ortiz envoie Jungle Boy dehors, mais ils doublent Orgiz enziguri! Et puis JB se bagarre avec Cima sur le tablier! Cima esquive un coup de poing pour serrer la taille JB! Luchasaurus sauve JB avec un BOOT! Jurassic Express ELIMINE Coeurs forts! Santana va après Luchasaurus mais JB ROCKS Santana avec un avant-bras. JB lance des frondes de haut en bas sur Luchasaurus pour éloigner le ciseau Santana! JB dropkicks Isiah et alimente Quen dans le BOOT de Luchasaurus! Les fans sont enflammés comme les brouettes JB Quen up, Luchasaurus ajoute le TAIL WHIP au facebuster half nelson! Mais le lapin distrait JB, qui est un surgeon pour une jolie dame. Cela permet à Butcher et Blade de bondir sur le Jurassic Express!

Les fiers «n» puissants sont de retour à l’extérieur en passant sous la corde du bas, ils obtiennent des photos bon marché dans Private Party. Attendez, est-ce que Evil Uno offre à Cima un masque de creeper!? Cima s’en empare, mais il ne le met pas. Il retourne dans les coulisses, les Strong Hearts vont-ils bientôt #JoinDarkOrder? De retour sur le ring, Angelico expulse Nick Jackson mais Nick tient les cordes! Angelico balaie mais manque, et obtient le facebuster fronde! Ortiz et Santana poursuivent Nick, double suplex mais Nick se bat! Nick donne des coups de pied ronds au boucher et à la lame, puis un coup de pied arrière à Trent et Chuckie T. Luchasaurus étrangle et soulève Nick, mais Nick se glisse vers ROUNDHOUSE! Nick donne un assistant de coin brillant à Santana! Alors un à Ortiz! Puis le boucher, puis la lame!

Le Blade obtient un supplément avec la rotonde, l’avant-bras et AUCUN bouledogue alors que Blade envoie Nick au boucher, qui le jette! Matt est le seul Buck qui reste! Matt se venge mais le boucher le met dans un coin. Isiah entre en criant mais il est envoyé dans Matt! Et Quen aussi! Le boucher commence à servir des sandwichs à la corde à linge Private Party Buck! Et puis il court chez JB, seulement pour avoir un coude et un avant-bras. JB court chez Butcher mais Butcher le dépose sur Matt et Private Party! Ortiz et Santana se regroupent tandis que Luchasaurus regarde le boucher! Les fans s’enflamment alors que ces deux grands hommes commencent à jeter les avant-bras! Ils sont du côté de Luchasaurus, et les choses se tournent vers CHOPS! Le boucher bloque une botte mais Luchasaurus amorce une corde à linge à HEADBUTT! Mais Butcher s’agenouille et se balance. Luchasaurus Handsprings?! TAIL WHIP mais Butcher LARIATS! Atlanta prend feu alors que les deux hommes tombent!

Quen court à Santana mais Santana esquive la corde à linge Quen sort! Quen atterrit sur le tablier, et Isiah se précipite, Silly Strong est refusé! Une enziguri berce Quen, et Isiah est utilisé pour le faire tomber! Quen est sorti, puis Proud ‘n’ Powerfull TOSS Isiah sur lui! Fier «n» puissant ÉLIMINER Fête privée! Mais alors Jurassic Express les poursuit! Angelico attrape JB pour le jeter, mais JB tient les cordes. JB SLAPS Angelico et Angelico se heurtent à Luchasaurus. Luchasaurus montre un coup de pied, Angelico met sa garde, mais Luchasaurus le ramène à HEADBUTT! Et démarrez! Ponts bas JB Angelico, Jurassic Express ELIMINE TH2! Mais Sammy Guevara attrape aux pieds de JB! PNP court et fait tomber JB du tablier!

L’étranglement de Luchasaurus saisit Santana mais Ortiz demande grâce. Luchasaurus ne montre aucune pitié, mais les mercenaires attaquent! Eux et PNP travaillent pour faire sortir Luchasuarus! Ils ÉLIMINENT Jurassic Express! Matt Jackson est tout seul sous la corde du fond tandis que Best Friends, Proud ‘n’ Powerful et The Butcher & The Blade sont les trois équipes complètes qui restent. Les meilleurs amis poursuivent Butcher mais il les repousse. La lame aide, mais les meilleurs amis débordent par le bas. Butcher et Blade poursuivent, et Matt s’en prend à PNP! Trent SPEARS Blade tandis que PNP a battu Matt. Chuckie CANNONBALLS sur les mercs! Chuckie monte sur le ring mais Santana le met dans un coin. Santana arrive mais Chuckie frappe le Sexy Chuckie Knee! Trent ajoute sur le PSYCHO KNEE!

Chuckie BOOTS Ortiz, et le nourrit Sole Food Half ‘n’ Half! Atlanta se fait passer pour les meilleurs amis HUG! Seulement pour le boucher de jeter Chuckie! Matt s’en prend à Butcher mais Blade lance Trent. Trent écorce le chat et attrape Blade avec un casque! Orange Cassidy apparaît de l’air pratiquement mince et sauve Trent du sol! Cassidy amène Trent sur les marches en acier et Trent amorce Blade dans la tornade DDT! Matt envoie Blade, mais Blade skins le chat, seulement pour obtenir des doubles dropkicks de Matt et Trent! Trent, Matt et Butcher sont seuls tandis que PNP est blotti dans un coin. Ce sont nos cinq derniers!

Matt et Trent sont ensemble tandis que Butcher travaille avec PNP pour une bagarre 3v2! Bien sûr, cela favorise Butcher, Santana et Ortiz. Santana fouette Matt dans un coin, puis lui et Ortiz fouettent Matt et Trent l’un contre l’autre. Trent et Matt dosido pour revenir en arrière et coin corde à linge PNP! Trent et Matt DOUBLE SUPERKICK Boucher! Attendez, c’est ça… Oui, Matt et Trent HUG! Meilleurs amis Buck honoraires! Mais alors Butcher double LARIATS les deux! Bunny applaudit Butcher alors qu’il traîne Trent. Butcher CHOPS Trent dans un coin, puis recule, pour une grande corde à linge de coin! Il grince une botte dans Trent tandis qu’Ortiz retient Matt. Le boucher fouette Trent coin à coin, et Trent dégringole encore et encore! Les bouchers massent Trent mais Trent tient la corde du bas!

PNP éloigne Matt pendant que Butcher entraîne Trent. Trent attrape Butcher et le traîne! Ils sont tous les deux sur le tablier pendant que Matt combat PNP. Le boucher avant-bras Trent et Cassidy attend pour aider. Trent vacille mais il COUPE le boucher! Et encore! Cassidy met ses mains dans ses poches, confiant que Trent l’a. Mais Bunny passe et flirte. Seulement pour garder Cassidy dans ses oranges !! Les lapins n’aiment pas les paresseux, semble-t-il. Boucher CLOBBERS Trent et les mercenaires ÉLIMINER Meilleurs amis! Matt s’en prend à Butcher avec ses poings furieux et Mord les doigts! Butcher repousse Matt, donc Matt SPEARS Butcher! Les jeunes dollars ÉLIMINER Butcher & Blade, et Matt est toujours là parce qu’il a traversé la corde du milieu! Matt est tout seul avec Proud ‘n’ Powerful et n’oublie pas Sammy. Matt entre et combat PNP par lui-même! Haymakers et CHOPS, mais PNP donne un coup de pied bas.

Matt double fouets, Matt esquive, mais ses doubles cordes à linge sont esquivées. PNP double back suplex mais Matt atterrit sur ses pieds! Matt leur donne des LUMIÈRES DOUBLES NORD! Et il flotte à travers !! Matt abandonne Santana, mais Santana tient bon! Matt court mais Sammy le fait trébucher! Ortiz et Santana amènent Matt dans un coin, Santana grimpe, STREET SWEEPER !! PNP traîne Matt et le jette dehors, mais Matt dit sur le tablier! L’Inner Circle pense qu’ils ont gagné, mais Matt monte. PNP va après Matt avec des piétinements, puis le soulève, mais Matt glisse. Matt démarre Santana et se prépare à déposer Ortiz, mais Ortiz CLAWS Matt est de retour! Rawr. Matt jette Ortiz! Ortiz est sur le tablier et Santana s’arrête de le croiser. Mais Santana esquive et le SUPERKICK envoie Ortiz! C’est juste Matt et Santana!

Matt SUPERKICKS Santana! Sammy se lance dans un SUPERKICK! Matt court à la corde à linge Santana! Les jeunes dollars ÉLIMINER Fier ‘n’ Puissant, et GAGNEZ !!

Gagnants: The Young Bucks (NOUVEAUX prétendants aux championnats du monde par équipe AEW)

Matt Jackson gagne pour lui et son frère! Les Young Bucks se dirigent vers AEW Revolution! Et Kenny Omega et Hangman Page regardent dans les coulisses! Mais avec The Cleaner & The Cowboy toujours pour défendre ces championnats du monde par équipe AEW, rencontreront-ils même les Bucks à Chicago?

AEW est image dans l’image alors que MJF donne à Wardlow un discours d’encouragement.

À ce rythme, Maxwell Jacob Friedman n’a d’autre choix que d’affronter le cauchemar américain à la révolution. Par conséquent, son homme de main musclé est la dernière ligne de défense. Wardlow peut-il détruire Cody pour que MJF passe plus de temps à Chicago?

La famille Nightmare arrive dans les coulisses.

Cody, Brandi et bon garçon, Pharaon, parcourent les couloirs alors que Cody se prépare pour son retour au pays.

Kris Statlander VS Shanna!

Avec une NOUVELLE championne du monde féminine AEW au sommet de la division, toutes les autres femmes veulent relever le défi. L’athlète parfaite du Portugal sait exactement à quel point Nyla Rose peut être méchante, mais son expérience contre la bête indigène sera-t-elle le bord dont elle a besoin? Ou le plus grand extraterrestre de la Galaxie sera-t-il à nouveau le plus grand concurrent de la galaxie?

Britt Baker se joint au commentaire et est étonnamment civile par rapport à son comportement récent. Elle félicite Kris et Shanna pour leur talent, mais prétend qu’elle est toujours la meilleure. Pourtant, elle n’est pas la candidate n ° 2 comme Statlander. La défense de Britt est qu’elle est toujours la lutteuse féminine numéro un dans AEW et c’est ce qui compte.

La cloche sonne et Kris veut booper la réf. Il le permet et Atlanta applaudit. Kris et Shanna se ligotent et font le tour. Kris headlocks, Shanna passe à l’épaule. Shanna a le bracelet mais Kris se glisse pour revenir en arrière. Shanna tourne et tire sur le bras. Elle serre, Kris se retourne. Shanna roule, ressorts et clés à nouveau! Les fans applaudissent l’échange technique, mais les poignées et les roues de Kris! Shanna la laisse partir mais Kris continue! Kris met la main au ciseau Shanna aux cordes! Britt n’est pas impressionnée. Shanna arrive dans un coin mais Kris se glisse, boop! Les fans scandent: “Je crois!” Shanna fait un signe du doigt à Kris puis lui redonne le dos! Kris démarre Shanna! Shanna booste Kris! C’est un BOOP FIGHT! Shanna le transforme en un visage plus tarte, donc Kris pie fait face en arrière.

Shanna jette un avant-bras et dit à Kris de faire tomber le boop. Kris bloque l’avant-bras suivant pour ROCK Shanna de retour! Et CHOP! Kris tire puis fouette Shanna pour donner un coup de pied bas et uppercut! Et PELE! Couvrir, DEUX! Kris traîne Shanna de haut en bas pour ensuite courir, mais dans le genou de l’évier de la cuisine! AEW va image dans l’image comme Shanna KICKS Kris dans le dos! Shanna bouillonne alors qu’elle hache Kris vers le bas et couvre, DEUX! Shanna garde Kris avec un BUZZSAW! Kris est hébété alors que Shanna la contourne. Shanna BUZZSAWS à nouveau! Shanna enfonce sa chaussure dans la tête de Kris mais relâche au compte de l’arbitre. Kris s’assoit mais Shanna la BOTTE! Couvrir, DEUX! Shanna la garde au frais en élevant Kris. Kris jette des coups de corps et des morceaux! Et CHOPS! Et CHOPS!

Kris court, mais dans le LARIAT de Shanna! Couvrir, DEUX! Kris survit mais Shanna reste concentrée. Shanna plane sur Kris et lui donne des coups de pied dans les côtes. Shanna amène Kris pour lui faire sauter une boucle! Puis snapmares Kris vers le bas pour un dormeur dragon! Shanna écrase Kris mais Kris endure. AEW revient à une seule image alors que Kris se bat. Kris snapmares Shanna dur, puis ROUNDHOUSES! Shanna titube dans un coin et Kris se met à feu! Kris court de coin en coin, pour un gros uppercut! Ensuite côte à côte pour un GENOU! Kris amène Shanna pour une bombe dérivée! Couvrir, DEUX !! Shanna survit, mais les conseils des experts dentaires de Britt disent qu’elle devrait consulter les médecins en raison de ce coup à la mâchoire.

Kris entraîne Shanna dans la zone de largage et se dirige vers le haut. Les fans s’enflamment alors que Shanna fait trébucher Kris! Shanna KICKS Kris pendant qu’elle est dans l’Arbre du Malheur, puis grimpe pour elle-même! Kris fait de son mieux pour s’asseoir et obtient WOE STOMPS! Couvrir, DEUX !! Kris survit et Shanna est de plus en plus frustrée. Shanna sautille et fait entrer Kris. Shanna décroche et se soulève mais Kris se bat. Kris tourne, Shanna esquive et court, tilt-o-whirl DDT SPIKES Kris down! Couvrir, DEUX !! Kris survit à nouveau et Shanna ne peut pas le croire. Les fans disent “C’est génial!” alors que Kris est assis contre des cordes. Shanna court et dropkicks au sous-sol! Kris sort presque du ring! Couvrir, DEUX !! Kris survit encore parce qu’elle n’est pas humaine, c’est une extraterrestre!

Shanna traîne Kris, plein nelsons, mais les coudes et les briseurs de mâchoires de Kris sont gratuits! Kris traîne Shanna par-dessus son épaule et vers le haut, dans la BIG BANG THEORY! Cover, Kris gagne !!

Gagnant: Kris Statlander, par pinfall

La candidate n ° 2 monte et Britt perd ses manières en insultant les commentaires sur la sortie. Le dentiste aura-t-il quelque chose à dire au sujet du plus grand extraterrestre de la Galaxie devant lui dans le classement?

Tony Schiavone interviewe Nyla Rose!

La nouvelle championne du monde féminine AEW est arrivée et Tony la félicite pour sa victoire. C’est ainsi que les fans saluent Nyla? Avec des huées? “Est-ce vraiment le salut d’un champion?” Eh bien, ils sonnent tous comme des petites abeilles ennuyeuses! “CECI est justice!” Nyla dit qu’elle aurait dû être la championne ORIGINALE et la femme la mieux payée d’AEW! Nyla devrait être sur les affiches et les graphiques! Mais l’attente a donné faim à Nyla, et quand Nyla a faim, “je casse des salopes!” Riho s’est cassé! Tony défend que Riho a fait preuve de beaucoup de courage dans ce match. Courage?! La petite Riho a fait preuve de «courage», mais où est-ce que cela l’a amenée? Nyla représente «UNBRIDLED POWER!» Les abeilles peuvent bourdonner et dire n’importe quoi, mais au final, le fait demeure: Nyla est la reine des abeilles dans cette ruche!

Nyla jure d’être une championne unique car personne ne peut l’égaler! Personne n’est une bête comme Nyla! Mais voici Kris, qui est encore au chaud de sa victoire. Kris lève le doigt et boope… la ceinture! Nyla écarte la main, mais voici un autre grand challenger dans Big Swole! Swole le boit et fléchit. Reine des abeilles, hein? Voyons ça! Les arbitres et la sécurité s’assurent que les trois femmes ne se battent pas, même si les fans aimeraient le voir! Nyla est peut-être champion maintenant, mais le chasseur deviendra-t-il chassé assez tôt?

Jon Moxley VS Jeff Cobb!

L’Inner Circle a réussi à recruter une véritable puissance dans la lutte professionnelle, et maintenant le Hawaiian Hitman fait ses débuts sur le ring AEW! Restera-t-il quelque chose du Maniac pour Le Champion, Chris Jericho, à poursuivre chez Revolution?

Mais avant le match, le cercle intérieur apparaît! Jericho a un billet donc il n’est pas ici en tant que concurrent mais en tant que VIP avec des sièges au premier rang. Jake Hager et Sammy ont également des billets pour pouvoir s’asseoir avec Le Champion. Atlanta chante avec Judas dans My Mind alors que Cobb rejoint Moxley sur le ring. La cloche sonne et Moxley se précipite CObb! Mais Cobb esquive pour obtenir un suplex aérien au rebond! Cobb berce Moxley avec un droit et le coupe lui aussi! Cobb fouets et dropkicks Moxley vers le bas! Moxley renonce mais Cobb poursuit. Moxley donne des coups de pied et jette des avant-bras mais Cobb le berce avec un! Cobb fait rebondir Moxley sur les marches en acier puis place Moxley dans le ring. Moxley dropkicks Cobb vers le bas puis lance-pierres sur plancha! Coup direct et les deux hommes sont à la rampe. Cobb rampe et les fans se rassemblent pour Moxley.

Moxley CHOPS et CHOPS et CHOPS Cobb, puis le met sur le ring. Cobb court Moxley avec une épaule! Cobb traîne Moxley pour enfoncer un coude dans l’œil du cache-œil! Il laisse même tomber un coup de tête, et frappe le mauvais dos. Cobb se tient sur Moxley, utilisant tout son poids pour écraser le torse bandé. Moxley CHOPS encore! Et encore! Cobb s’agenouille et fouette Moxley HARD dans des boucles! Le cercle intérieur applaudit alors que Cobb enfonce les genoux dans le dos de Moxley. Cobb replie Moxley avec un jugulaire alors que les fans se rassemblent pour Moxley. Moxley se fraye un chemin et jette les genoux à Cobb. Moxley court mais Cobb lui donne un coup de coude! Cobb reprend son souffle avant de faire exploser Moxley du tablier et de la balustrade! Les fans se mobilisent pour Moxley alors qu’AEW passe en image.

Moxley se traîne vers le ring mais Cobb sort le chercher. Cobb enfonce Moxley dans le tablier! Et le frappe contre ça! Moxley boitille autour du chemin et Cobb poursuit. Moxley rafraîchit le décompte en faisant le tour du coin suivant et lance les avant-bras sur Cobb! Cobb renverse le fouet pour envoyer Moxley dans la balustrade! Moxley déborde au premier rang! Cobb retourne sur le ring pour garder l’arbitre distrait tandis que Jericho utilise le Championnat du Monde AEW pour LASH Moxley! Jericho s’en tire et Cobb revient chercher Moxley. Cobb CHOPS Moxley puis matraque le mauvais dos.

Moxley monte sur le ring et Cobb suit pour déchirer la bande! Cobb défait la bande médicale et la jette aux fans en souvenir gratuit. Ensuite, Cobb utilise ce qui reste pour étouffer Moxley! AEW va faire une pause alors que l’arbitre réprimande le Hitman hawaïen.

AEW revient et Moxley se bat d’une ceinture. Moxley est libre et court, mais dans les bras de Cobb! Mais il se bat hors du Tour et Cobb s’éloigne en titubant. Moxley bloque une botte pour se coincer le genou! Et puis Moxley met la jambe sur les cordes, pour courir et dropkick! L’Inner Circle est inquiet pour leur tueur à gages alors que Moxley traîne Cobb à un poste. Moxley balance la jambe dans le poteau! Et encore! Moxley ne laissera pas Cobb s’échapper, et il remet la jambe dans le poteau! Jericho crie à Cobb de se lever pendant que Moxley monte sur le ring. Cobb se lève pour ramasser et ATHLETIC PLEX Moxley à terre! Cover, mais Cobb laisse Moxley à DEUX! Jéricho aime ça!

Cobb frappe Moxley puis l’entraîne. Cobb fait rouler Moxley mais Moxley se glisse dans une cale-couchette! Les fans tirent mais Cobb fait sauter Moxley des boucles. Cobb est libre et il verrouille Moxley. Moxley roule pour obtenir un GENOU! ROPEBREAK! Moxley laisse Cobb partir et Cobb renfloue. Moxley sautille jusqu’à la corde du haut et saute! Dans les bras de Cobb! OVERHEAD SUPLEX! Jéricho adore ça presque autant qu’Atlanta! Cobb met Moxley dans le ring, le ramasse et le pousse dans les boucles! Et puis frappe un powerslam! Couvrir, DEUX !! Moxley survit au Stampede de l’Oklahoma, mais Cobb fait reculer Moxley. Cobb torture des racks mais Moxley se dérobe. Moxley démarre Cobb puis saute sur un genou volant! Moxley continue de bouger, courir genou!

Cobb vacille et Moxley court à nouveau, mais dans un SNAP ALLEMAND! Moxley revient sur LARIAT Cobb! Les fans sont tonitruants pour Moxley mais l’Inner Circle redevient inquiet. Moxley et Cobb se lèvent la main! Dos pour dos, et Moxley prend l’avantage. Moxley tombe sur un SUPERKICK! Mais il rebondit sur la corde à linge! Cobb reste debout et CLOBBERS Moxley baissé! Cobb entraîne Moxley, le fait rentrer, mais Moxley se dérobe. Moxley donne un coup de pied bas mais Cobb pousse Moxley loin des crochets. Moxley s’arrête dans le coin mais Cobb frappe un uppercut en cours d’exécution! Moxley descend et il arrive sur le tablier. Cobb grimpe dans le coin et entraîne Moxley. DEAD LIFT SUPERPLEX! Mais les comptoirs de berceau Moxley !! Moxley gagne !!

Gagnant: Jon Moxley, par pinfall

Le Maniac ruine les débuts sur le ring du muscle du cercle intérieur! Mais maintenant, le cercle intérieur se précipite sur le ring pour attaquer! Jericho mène la charge en battant Moxley! Cobb ajoute et c’est 4v1! Mais attendez, voici Dustin Rhodes! Le naturel a sa rancune avec le cercle intérieur, et il tire sur Hager! Cobb et Sammy aident à renverser la vapeur et maintenant Dustin est en 4v1! Les fans boo plus, mais les lumières s’éteignent?! Et quand ils reviennent, c’est DARBY ALLIN! The Undead Daredevil veut après le Dieu espagnol! Darby descend la rampe et se précipite sur le ring! Sa planche à roulettes est son arme et son bouclier! Le coup bas de Hager frappe la planche et les cordes à linge Dustin Hager sortent!

Darby confit Sammy dans les côtes! Kickflip SMASH! Cobb s’approche et frappe Darby! Suplex allemand mais Darby atterrit sur ses pieds! Darby bloque Cobb avec la planche et Moxley donne à Cobb le PARADIGM SHIFT! Darby jette Sammy sur des marches en acier! Moxley traque Jericho alors qu’Atlanta est au bord de la fièvre! AEW Revolution arrive 10 jours plus tôt avec une bagarre! Moxley fouette mais Jéricho s’enfuit! Les fans huent alors que Le Champion remporte son titre mondial AEW et sort. Mais la chaleur ne s’est montrée que lors de ces matches de rancune! AEW Revolution sera-t-il extraordinaire?

AEW est en image alors que Darby Allin sort des cartes de repère!

Darby parodie à nouveau le gag préféré de Sammy et envoie un message de plus au monde. “Sammy … En 10 jours à Chicago, le 29 février chez Revolution, tu as FINI! Le cercle intérieur est terminé! Mox prendra le titre! Mais j’en prendrai bien plus! Ta voix! Votre gagne-pain! A Revolution… je promets que je le ferai… HIT. VOUS. UP! ” Darby déchire la carte et coupe la gorge. Le Dieu espagnol va-t-il être entraîné par le Daredevil?

Championnats du monde par équipe AEW: Page du pendu et Kenny Omega VS Les frères Lucha!

Les Young Bucks se dirigent vers Chicago pour Revolution. Mais rencontreront-ils leurs amis Élite? Ou auront-ils une revanche épique avec Pentagon Jr. et Rey Fenix?

Les tensions sont fortes mais les introductions sont faites. Les ceintures sont levées et les fans chantent pour “Cowboy S * it!” comme nous commençons avec Hangman et Fenix.

Fenix ​​et Hangman se retrouvent face à face, puis Fenix ​​piétine le pied du Hangman! Fenix ​​jabs et jabs and jabs puis headlocks. Le pendu soulève Fenix ​​et se met hors tension, mais Fenix ​​glisse sous et pousse au saut périlleux et au casque! Mais le pendu bloque pour repousser Fenix. Fenix ​​tombe sur un BOOT! Le pendu traîne Fenix ​​dans le coin pour marquer Omega. Les fans s’enflamment encore plus tandis que Hangman et Omega font un double coup de fouet et donnent des coups de pied pour courir et courir. Boot et Kotaro Krusher! Couvrir, DEUX! Omega traîne Fenix ​​et le prend pour un briseur de côtes! Couvrir, DEUX! Fenix ​​survit mais Omega traîne Fenix ​​pour taguer le pendu. Omega et le pendu tassent Fenix ​​alors que les fans continuent à applaudir. Fenix ​​ROCKS et CHOPS Hangman! Et CHOPS! Et CHOPS! Fenix ​​se déclenche mais le Pendu le COUPE!

Le pendu traîne Fenix ​​dans une poignée de pompe et un suplex! Couvrir, mais le Pentagone le brise! Omega expulse le Pentagone mais retourne dans son coin. Le pendu étiquette Omega et fouette Fenix ​​dans un coin. Fenix ​​recule, le pendu lui donne un coup de coude et le pompier Omega porte. Les fans se battent pour “Tu ne peux pas t’échapper!” Rolling Senton, Shooting Star, MOONSAULT et triangle lariat sort le Pentagone! Couvrir, DEUX! Omega garde son sang-froid en évoquant Fenix. Fenix ​​ratisse les yeux d’Omega puis SUPERKICKS! Pendu entre, Fenix ​​esquive pour sauter! Fenix ​​s’en prend au visage et aux tags d’Omega au Pentagone. Le Pentagone KICKS la jambe d’Omega et ratisse les yeux alors que Fenix ​​met le pendu dans un coin.

Les frères Lucha se coordonnent avec CHOP Hangman et CHOP Omega, répétez! Ils fouettent Omega et Hangman l’un contre l’autre, mais Omega et Hangman s’inversent, seulement pour que Fenix ​​saute sur le Pentagone et frappe Omega! Une mule du Pentagone donne un coup de pied au pendu et Fenix ​​saute sur les épaules de son frère. Le Pentagone utilise une vallée de la mort pour lancer Fenix ​​sur le pendu pour un huricanrana! Puis Pentagone enziguris Omega dans le coin! Fenix ​​donne un coup de pouce au Pentagone pour le CANNONBALL! Fenix ​​ajoute un dropkick au sous-sol! L’arbitre oblige les frères Lucha à reculer pendant qu’AEW va image en image.

Fenix ​​accroche Omega à un jugulaire et emprisonne un bras. Omega perdure mais Fenix ​​se mord la main! Couvrir, UN, mais Fenix ​​a toujours le jugulaire. Les clubs Fenix ​​Omega taguent ensuite au Pentagone. Fenix ​​transporte Omega jusqu’à SPINE BUSTER! Puis il ouvre Omega pour les STOMPS volants du Pentagone! Les fessiers d’Omega prennent un coup critique! L’arbitre réprimande les frères Lucha mais le Pentagone «s’excuse». Le Pentagone amène Omega à fouetter les cordes et SUPERKICK dès la sortie du ring! Fenix ​​poursuit Omega pour le remettre en place pendant que le Pentagone nargue le Pendu. L’arbitre retient le Pendu et le Pentagone met Omega dans un jugulaire. Omega perdure, alors même que le poisson du Pentagone accroche son visage. Le Pentagone club Omega encore et encore et encore pendant que AEW va se briser.

AEW revient alors que les Lucha Brothers ont tous les deux perdu leur club Omega. Omega se bat avec des coups de corps et des mains dans le dos! Le Pentagone donne un coup de pied à une jambe et Fenix ​​fait des culbutes, seulement pour que son éclaboussure se mette à genoux! Pentagone KICKS Omega à nouveau! «CERO! MIEDO! ” Le Pentagone fouette mais les canards Omega et les tornades DDT sont en fuite! Les fans tirent alors que le pendu revient dans le coin! Tag chaud pour le pendu! Cordes à linge du coin du pendu et CHOPS Pentagon! Le pendu tire et les fans s’enflamment! Il fouette le Pentagone mais le Pentagone inverse, seulement pour que le pendu le écrase! Hangman BOOTS Fenix, puis ramasse le Pentagone pour le Fall Away Slam! Le pendu passe à PESCADO sur Fenix! Le Cowboy continue de bouger, glissant le lariat sur le Pentagone! Couvrir, DEUX!

Hangman garde son sang-froid et identifie Omega. Omega et Hangman amènent le Pentagone et double fouet coin à coin. Fenix ​​entre mais obtient des CHOPS. Omega et Hangman double fouet Fenix ​​au Pentagone, mais le Pentagone met Fenix ​​sur le tablier. Omega se heurte à un SUPERKICK! Pentman SUPERKICKS Hangman, aussi, s’exécute ensuite à Omega. Omega refuse la fronde pour nourrir l’avant-bras du pendu! Pop-up ALLEMAND! Fenix ​​se lance, mais dans un nelson complet! Fenix ​​en sort mais Hangman frappe un coude qui roule! Pop-up – CUTTER! Fenix ​​sort le pendu, et le Pentagone utilise le pendu comme tabouret pour frapper Omega avec un DESTROYER !! Les quatre hommes sont à terre mais Atlanta est tonitruant!

Un décompte permanent commence alors que les quatre hommes remuent. Le pendu et Fenix ​​s’affaissent alors que les fans disent: “C’est génial!” Omega et Pentagone sont sur le tablier. Omega jette un avant-bras, le Pentagone en jette un en arrière. Pentagone CHOPS donc Omega CHOPS! C’est un combat CHOP mais ensuite l’enziguris du Pentagone! «CERO! MIEDO! ” Omega V-TRIGGERS! La corde raide de Fenix ​​marche vers KICK Omega! Le Pentagone entraîne Omega et le fait rentrer, TABLIER – Non! Omega retour tombe du piledriver, mais Fenix ​​frappe un HURICANRANA! Pendu MOONSAULT outta nulle part !! Le pendu met Omega dans le tag! Discus lariat! Couvrir, DEUX !! Le Pentagone survit mais le Pendu a du feu dans les yeux!

Revenez à Omega et Hangman fait apparaître le Pentagone. Omega et Hangman double fouet, mais le Pentagone donne un coup de pied à Omega au visage! Pentagone SLINGBLADES Pendu! Omega CHOPS Pentagone, mais dropkicks de missiles Fenix! Le pendu bloque le superkick de Fenix ​​pour CHOP! Pentagone SUPERKICKS Pendu! «CERO! MIEDO! ” Le pendu pop-up BOMBS Pentagon et le prépare pour le V-TRIGGER d’Omega! Les fans applaudissent à nouveau alors que Fenix ​​se lève. Canards Fenix, ressorts, mais dans les ailes de poulet! Le lance-pierres du pendu, mais Fenix ​​est gratuit et Omega prend le BUCK SHOT! Fenix ​​dropkicks Hangman vers le bas! Le Pentagone entraîne Omega, les poignées de pompe, SUPERKICK de Fenix ​​et ensuite Fenix ​​FLIES sur Hangman! PENTA DRIVER !! Couvrir, DEUX!?! Atlanta ne peut pas le croire mais ils adorent ça!

Le Pentagone fait reculer Omega, balise Fenix ​​et le glisse. Fenix ​​monte, Omega se glisse dans SNAP DRAGON! Fenix ​​tornillo en V-TRIGGER! Omega sous-crochets Fenix, TIGER DRIVER ’98 !! Couvrir, DEUX!?! Fenix ​​vit toujours et Omega ne peut pas le croire! Omega réduit la gorge, fait glisser Fenix ​​et soulève les télésièges électriques. Mais Fenix ​​se bat et les ceintures. Les commutateurs debout Omega, mais Fenix ​​en donne un coup de coude. Le pendu entre en scène alors que Fenix ​​s’exécute chez Omega. Marches latérales Omega, feintes de tigre Fenix, mais Omega esquive le coup de pied au talon alors que Hangman vise. BUCK SHOT TRIGGER !! Cover, Hangman et Omega gagnent !!

Gagnants: Page du pendu et Kenny Omega (toujours champions par équipe du monde par équipe AEW)

Un match de titre par équipe incroyable! Mais maintenant, nous aurons Elite VS Elite!? Les Young Bucks rejoignent leurs amis sur le ring, vérifiant principalement Omega. Le pendu s’approche pour amener Omega à ses côtés, mais Omega arrête le tir à la corde. Les tensions entre le Pendu et les Bucks n’ont pas disparu, mais tout sera réglé à Chicago?

AEW présente fièrement ses propres figurines articulées!

Les stars de All Elite Wrestling seront immortalisées par Wicked Cool Toys dans la «Collection inégalée!» Les Young Bucks, Kenny Omega, Chris Jericho, Cody et Brandi Rhodes sont la première génération! Gardez les yeux ouverts lorsque ceux-ci arriveront sur les étagères car ils iront vite!

Match de cage en acier: Cody avec Arn Anderson et Brandi Rhodes VS Wardlow avec MJF!

Enfin, après que MJF ait mis une liste de stipulations sur le chemin, il y aura un match à contrecœur entre MJF et l’American Nightmare à AEW Revolution. Cody a dû supporter de ne pas frapper MJF, et il a dû supporter MJF le fouettant. Ce match en cage est pour que le muscle de MJF puisse mutiler Cody tout ce qu’il veut. Est-ce que le premier match de Wardlow dans AEW sera le dernier de Cody? Ou est-ce que MJF sous-estime grandement l’homme qui l’a pris sous son aile?

Ce match fait non seulement l’histoire d’AEW, mais AEW fait savoir que leurs matchs en cage ne sont gagnés que par chute ou par soumission! L’évasion n’a pas d’importance, donc les deux hommes doivent faire face à ce qui s’en vient! La cloche sonne et “c’est la guerre!”

Les fans sont tirés pour Cody alors que lui et Wardlow tournent en rond. Cody évite aux mains de Wardlow de BOOT! Mais Wardlow ne bouge pas!? Wardlow and Cody approach, Cody waistlocks to a headlock, but Wardlow throws him off. Wardlow flexes but Cody isn’t intimidated. Things speed up, Cody drops to uppercut! Wardlow blocks the cage bump to scoop Cody. Wardlow tries to long dart but Cody slips out to hit the Beautiful Disaster! Cody throws hands in the corner but Wardlow pushes him away. Cody runs but into a LARIAT! MJF is all fired up seeing his henchman turn Cody inside out! Wardlow drags Cody up to throw him into the steel! Cody is between ropes and cage and Wardlow bounces him off the steel again! MJF cheers but Arn and Brandi come around the way. Wardlow kicks at the cage as AEW goes picture in picture.

Cody is busted open from that shot to the steel! Wardlow goes to Cody and stomps him down! He punches right on the open wound, and smears the blood on himself as a badge of honor. Wardlow drags Cody back up to throw into the steel again! Cody gets up to throw hands on Wardlow but Wardlow knees low. Wardlow brings Cody in, lifts and BOMBS Cody into the steel! MJF is still pumped up as Wardlow again punches the bloody wound. Wardlow drags Cody up to throw big hands, and stalks Cody as he hobbles around. Wardlow BOOTS Cody through the ropes! Cody dangles from the ropes, and is between steel and apron! MJF mocks Cody right to his face as Wardlow pushes the cage wall and SMASH it back into Cody! And again! And again!

Cody flops down into the gap and MJF talks up his muscular Mr. Mayhem. Cody drags himself back into the ring and Wardlow stomps him down! Wardlow soaks up the heat as he drags Cody up for a suplex TOSS! AEW returns to single picture as MJF tells Wardlow to do that again. So Wardlow does! Wardlow drags Cody up as MJF mocks the fans. Cody suplexes Wardlow?! And throws him down with a gourd buster! Cody has a crimson mask forming but he springboards for a CUTTER! Wardlow gets to a corner but Cody just fires himself up! Cody goes in and throws right hands! He gets all the way to 10, and then adds a bionic elbow! Cody throws Wardlow but Wardlow stops himself a LOW BLOWS! Fans boo but there are no disqualifications in this match.

Wardlow stalks behind Cody and drags him up. “This ends now!” Wardlow fireman’s carries and hits an F-TEN!! Because 5 is not enough! But Wardlow doesn’t cover, he wants to end Cody, not the match. Cody crawls to the gap but Wardlow follows. Wardlow grinds Cody’s face on the steel! Wardlow smashes Cody into the steel cage’s door! The door opens, but again an escape is not a victory. Arn watches MJF very closely as MJF lurks over. MJF tries to play on the old grudges between Dusty Rhodes and the Four Horsemen. “Did him like you did his daddy!” Arn smashes MJF!!

Wardlow drags Cody back in and into another powerbomb, but Cody slips out, runs and clotheslines! Wardlow stays up even after a second clothesline! Cody hits a LEAPING lariat and that takes Wardlow off his feet! Cody throws Warodlow into steel now! Wardlow staggers back in, into the spinning powerslam! Couvrir, DEUX !! Cody hurries to the top rope, but Wardlow ROCKS him first! Wardlow trophy lifts and THROWS Cody into steel! Wardlow climbs up top now and SWANTON BOMBS! Couvrir, DEUX !! Cody still lives and MJF is furious! Wardlow borrows the Dynamite Diamond Ring! Code LOW BLOWS Wardlow in return! And then takes the ring for his own! MJF is furious but fans are loving this.

MJF climbs up the girder, but Brandi SMACKS MJF in the back with a chair! Brandi doesn’t back down when MJF glares at her, and Arn throws MJF into the crowd! Cody stalks up behind Wardlow, DIAMOND RING PUNCH! And CROSS RHODES!! Cover, TWO!?! Wardlow survives and Brandi can’t believe it! But Cody looks up at the very top of the cage…! Cody starts climbing, and reaches the very top! Atlanta freaks out as he SUPER MOONSAULTS!! Cover, Cody wins!!

Winner: Cody Rhodes, by pinfall

The American Nightmare survives a steel hell and is red hot towards Revolution! Cody climbs back up to stand triumphant, and now MJF has no choice but to face what’s coming to him! Will MJF’s life be a living nightmare after what Cody does to him in Chicago?

An incredible episode! For one, it really shows that AEW knows how to think outside the box on match types that have been around forever. I like that their tag team battle royal 1) had everyone start outside the ring before rushing in, and 2) was about needing both members of a team being eliminated, not just one. I will say that they overused the loophole of safe exits from the ring. Not everyone has to be sliding out from under the bottom rope to give themselves a breather, even if it is a smart tactic. But I loved how everyone got shine, and how they booked Matt Jackson to overcome the odds so that we get the story we’re getting for Revolution. Omega & Page VS Lucha Brothers was incredible, too, and now getting Elite VS Elite is a really awesome match to look forward to.

Statlander VS Shana was a great match, and Britt was pretty good on commentary. Statlander is on a great roll, and both her and Swole stepping up to Nyla Rose was a good touch. I’m expecting a contender’s match for next week’s go-home, but it’s fine if they didn’t since not all titles have to be defended all the time. Other promotions may not stick to their 30-day rule, but AEW can make it work so as not to overwork their talent. Moxley VS Cobb was also a great match, it was both a great surprise and yet a logical choice for Moxley to win with a surprise pin so that Cobb isn’t weakened but Moxley still has momentum. Dustin is honorary Elite, but can Darby join Moxley in their own team? Borrow from Moxley’s NJPW gimmick and call them the Death Riders.

And that Steel Cage match, that is another prime example of AEW being creative and different with classic matches. Their cage was an original design that was halfway to a Hell in a Cell, they did away with the escape rule, which always seems to take priority in WWE cage matches, and there was just a different energy about the match in general. Cody bleeding was a good touch. And that moonsault to end it, incredible! MJF and Wardlow get their comeuppance, but does this mean shenanigans allow MJF to win at Revolution? It would prolong the feud and build MJF up as a Heel mastermind if he adds to his collection of henchmen. But it’d have to be after a good amount of ass whooping he takes from Cody, or else it won’t be satisfactory to the fans.

My Score: 9.4/10