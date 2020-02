AEW Dynamite 26 février 2020 Résultats & rapport complets

Quelques jours avant la révolution AEW, Kenny Omega règle le score avec The Bastard, PAC! Y aura-t-il quelque chose de The Cleaner à étiqueter avec Hangman?

Match Iron Man de 30 minutes: Kenny Omega VS PAC!

L’histoire d’AEW se refait! Sera-ce la Best Bout Machine ou The Bastard qui surpasse l’autre dans cet incroyable tie-break?

Une initiative intéressante est que les Young Bucks, Matt et Nick Jackson, accompagnent toujours Omega sur le ring avant leur match de championnat du monde par équipe AEW à Revolution contre lui. Et en même temps, Hangman Page ne l’est pas, bien qu’il soit le partenaire d’Omega. Mais la principale préoccupation est ce match ici. Omega survivra-t-il à Pac pour tout donner en Elite VS Elite?

La cloche sonne et le compte à rebours commence. Omega pousse Pac alors que les fans se rallient derrière lui. Pac et Omega cercle et Pac encouragent même les fans à applaudir. Les deux se ligotent, font le tour et Omega finit par mettre Pac contre des cordes alors que les fans rassemblent déjà les tambours Terminator. Omega lâche et ose Pac pour l’apporter. Les fans applaudissent tandis que Pac garde son sang-froid. Pac et Omega encerclent et s’associent avec un test de force. Pac casse le grappin mais Omega le serre au poignet. Les fans se rallient alors qu’Omega se lance sur la main, mais Pac roule et fait levier pour arracher Omega en retour. Rouleaux, ressorts et clés Omega. Pac mains à travers cela, et Omega sourit.

Omega et Pac se retrouvent face à face et Pac pie faces. Omega le redonne, et maintenant nous avons une bagarre! Avant-bras pour avant-bras, d’avant en arrière, jusqu’à ce que Omega CHOPS! Pac prend un moment avant de se balancer. Omega le redirige et laisse tomber les jambes, seulement pour tomber sur un SUPERKICK! Ceintures Pac, interrupteurs debout Omega, mais Pac nie les nelson. Omega tient le coup pendant que Pac court donc les coudes de Pac. Omega CLUBS Pac à l’arrière, puis chaises électriques! Pac sort et veut le Brutalizer! Ils finissent par frapper des boucles! Omega se lève et retourne dans une botte! Pac tombe sur un huricanrana! Pac sort et les tambours Terminator recommencent. Omega monte, court et vole! Coup direct avec le top conjilo! Les fans sont enflammés alors qu’Omega se tient debout sur la rampe.

Omega traîne Pac et le met sur le ring. Omega glisse, court et KOTARO KRUSHER! Couvrir, DEUX! Pac arrive aux cordes alors que nous approchons de 26 minutes. Omega a de nouveau des fans qui se rallient alors qu’il CHOPS Pac! Et CHOPS encore! Omega fouette Pac mais Pac tient les cordes. Omega lance un gros avant-bras et un autre, puis se tourne vers CHOP! UN autre fouet, mais Pac inverse, seulement pour Omega pour inverser et porter pompier! “Vous ne pouvez pas vous échapper!” Sentinelle roulante, mais le moonsault s’effondre! Pac grimace alors qu’il court et se verrouille. Interrupteurs debout Omega pour envoyer Pac dans des boucles! SNAP DRAGON SUPLEX! Les fans se réveillent alors qu’Omega serre les dents. Pac patauge aux cordes alors qu’Omega dit BANG! Omega court mais Pac renonce. Les fans huent, mais Omega s’ajuste pour glisser. Pac se met à jeter de gros avant-bras!

Les deux se frayent un chemin vers la rampe, et Pac soutient Omega. Omega CHOPS mais Pac donne un coup de pied bas. Pac fouette, Omega inverse, mais Omega se heurte à un coude arrière! Pac monte à MOONSAULT, mais est pris! Mais il en fait une tornade DDT! Les fans acclament “A E DUB!” comme l’arbitre vérifie les deux hommes. Les Bucks vérifient Omega mais lui et Pac sont toujours d’accord pour continuer. Pac se tient le premier et monte sur le ring. Omega le suit lentement mais Pac a raison sur lui. Pac tire les cheveux et jette les avant-bras mais Omega riposte. Omega fait sauter les boucles Pac! Pac patauge et Omega monte en haut, mais Pac le berce avec un droit! Pac grimpe, Omega résiste et se bat, et Omega envoie Pac vers le bas avec un coup de tête!

Omega s’ajuste à mesure que Pac se tient, mais Pac est de nouveau en haut! SUPER BRAIN BUSTER !! Les fans perdent la tête alors que nous atteignons 22 minutes. Pac et Omega remuent et Pac s’assied en premier. Pac se dirige vers un coin et monte en haut. Omega se lève lentement alors que Pac regarde comme un faucon. Pac bondit, BIG missile dropkick! Couvrir, DEUX! Omega survit mais Pac reste concentré. Pac attrape Omega avec un jugulaire et des manivelles en arrière. Omega perdure et les fans se rallient à la batterie. Omega se fraye un chemin vers le haut, lance des coups de corps et des faiseurs de foin, et il commence à soutenir Pac vers le bas. Pac renverse le fouet mais Omega monte et recommence. Omega revient, Pac se glisse vers l’extérieur, Slingshot CUTTER! Couvrir, DEUX !!

Nous atteignons la barre des 20 minutes et les fans se rallient. Pac se moque des fans applaudissant pour Omega et BOOTS Omega à l’arrière de la tête! Les fans boo mais Pac s’imprègne. Pac laisse tomber un genou sur le visage d’Omega, puis un autre. Omega rampe jusqu’aux cordes mais Pac lui donne des coups de pied. Pac étouffe Omega sur les cordes, l’arbitre compte et Pac lâche à 4. Les fans huent alors que Pac regarde les Bucks. Pac CHOPS Omega dans le coin, puis CHOPS à nouveau! Les visages et les œufs de la tarte Omega Pac, donc Pac CHOPS à nouveau! Pac fouets, Omega esquive, mais Pac BOOTS Omega à nouveau. Omega bloque le prochain démarrage de BOOT Pac dans le coin! Les fans se rassemblent alors qu’Omega reprend son souffle et Pac patauge. Pac se traîne et jette un avant-bras. Omega en repousse un, et nous avons une autre bagarre!

Pac utilise sa tête pour tenir Omega debout contre lui avec un droit. Omega revient avec un autre! Les avant-bras continuent d’avant en arrière, et les deux fronts hachent juste pour rester debout. Maintenant, ils prennent de la vitesse! Les avant-bras volent de plus en plus vite! Omega prend le dessus puis court, mais dans une BOOT! Pac court mais dans un CHOP! Les courses Omega, les pas latéraux Pac et SNAP GERMAN SUPLEX! Omega est prêt à bloquer et V-TRIGGER! Pac titube, dans un autre V-TRIGGER! Crochets Omega, pour le TIGER DRIVER! Couvrir, DEUX !! Nous avons moins de 17 minutes et toujours pas une chute! Omega traîne Pac up, Electric Chair et le pli, mais Pac riposte! Alors Omega le place dans une taille haute, CROYT’S WRATH !! Couvrir, DEUX!?! Pac survit à nouveau et nous avons encore 0-0 sur le tableau de bord!

Les fans acclament “A E DUB!” nous donnant cet incroyable ouverture! Omega s’assoit en premier et amène Pac autour. Omega met Pac dans un coin, va de coin en coin, pour un V-TRIGGER! Il essaie à nouveau la chaise électrique, mais apporte Pac en haut!? Les fans paniquent, un Pac tourne autour de SUPER POWERBOMB! Omega patauge dans le coin opposé et Pac titube. Nous sommes à 15 minutes alors que Pac monte. “C’est génial!” alors qu’Omega descend pour flapjack Pac sur les boucles! SNAP DRAGON! V-TRIGGER! Couvrir, DEUX?!? Pac survit toujours et s’effondre du ring. Pac commence à chercher quelque chose là-dessous? Omega se précipite après lui pendant que Pac fait le tour. Pac trouve une chaise et SMASHES Omega avec! C’est une disqualification et Omega tombe!

Oméga: 1; PAC: 0

Les fans huent et les Bucks protestent, mais Pac donne à Omega un autre coup de chaise! Les Bucks se pressent pour vérifier Omega alors que nous interrompons le compte à rebours à 14 minutes. Le délai d’expiration de 30 secondes ne dure pas longtemps, et maintenant nous recommençons. Les fans scandent: «Vous avez tué Kenny! Enfoiré!” mais Pac s’en délecte. Omega patauge et Pac en cours d’exécution le met dans un coin! Pac monte au sommet pour BLACK ARROW! Couvrir, Pac obtient la chute!

Oméga: 1; PAC: 1

Le bâtard fait des dégâts majeurs juste pour garder les choses liées! AEW va image dans l’image car il nous reste un délai de 30 secondes à seulement 13:21. L’arbitre vérifie Omega mais il est d’accord pour continuer. Pac sourit parce qu’il a un nettoyeur blessé qu’il peut garder après. Pac piétine Omega juste au moment où l’horloge redémarre, puis remonte en haut. Omega est en panne mais parvient à passer sous la corde du bas. Omega titube alors hors du ring et autour du chemin, mais Pac est juste sur lui. Pac fouette Omega HARD dans des barrières de l’autre côté! Omega remue, mais Pac cueille les Bucks. Pac prend son temps pour retourner à Omega et il le met sur le ring.

Les Bucks reculent alors que Pac monte sur le ring. Omega se redresse, défiant pacifiquement Pac de faire plus. Pac donne des coups de pied à Omega et le nargue en plein visage. Pac œufs les fans dans leurs huées et leurs huées. Il retourne à oméga mais Omega jette un foin! Et un autre! Pac les haussa les épaules pour retrouver le visage d’Omega. Omega CHOPS et ça pique toujours, alors Pac revient en arrière puis démarre Omega! Omega se retrouve sur le tablier et Pac sort pour le suivre. Pac amène Omega alors que nous descendons en dessous de 11 minutes. Omega riposte avec des coups de corps et des avant-bras, mais Pac donne ses propres avant-bras. Pac attrape Omega, suplexes, FALCON FLÈCHE AU SOL !! Les fans perdent encore la tête! Les Bucks vérifient Omega mais l’arbitre leur demande de rester en arrière.

D’une certaine manière, Omega est toujours bon de continuer. Ou peut-être, Omega est trop têtu pour arrêter. Les fans se rassemblent pour «A E DUB!» comme Omega et Pac se redressent. Pac monte dans le ring en premier, et Omega suit lentement. Pac dropkicks Omega dans la réf! Les médecins doivent maintenant vérifier à la fois Omega et la référence! Pac sourit alors que le temps passe en sa faveur. Pac sort une TABLE! Les fans sont en conflit, car ils aiment les tables mais détestent Pac. Pac lève toujours la table et la positionne à l’approche des 8 minutes. Omega se redresse et Pac a raison sur lui pendant que les médecins vérifient la référence! Pac met Omega sur la table alors que les fans se rassemblent avec les tambours Terminator.

Pac clubs Omega dans sa gorge! Omega halète pour l’air alors que Pac monte dans le ring et jusqu’à la corde supérieure! Les fans paniquent alors que Pac lance la SUPER SHOOTING STAR !! Pac et Omega s’écrasent sur la table !! L’horloge tourne toujours car les fans perdent encore la tête! Maintenant, les deux hommes doivent être contrôlés car la table a fait autant de dégâts à Pac qu’à Omega. L’arbitre a récupéré et il commence un compte d’anneaux. Les dollars essaient de faire bouger Omega alors que le nombre atteint 5 et que le chronomètre atteint 6 minutes! Omega est assis à 8 heures, mais Pac reste debout! Pac est à 9, Omega est à 9,9 !! Pac est furieux mais les fans sont tonitruants pour ce batteur! Omega remue tandis que Pac le regarde.

Pac entraîne Omega dans une zone de largage, puis remonte en haut. Les fans huent alors que Pac vise à nouveau, pour une autre flèche noire! Mais les genoux d’Omega! Omega se sauve! Les fans et les Bucks se rassemblent alors qu’Omega se traîne dans un coin. Pac remue de l’autre côté et Omega court de coin en coin, V-TRIGGER! Omega empêche Pac de tomber sur le tapis, car il veut ajouter quelque chose. V-TRIGGER! BIG Urenage! Couvrir, DEUX!?! Nous avons moins de 4 minutes et nous sommes toujours à égalité 1-1! Omega pousse Pac dans les cordes et vise à nouveau. BANG et Omega s’exécute, à V-TRIGGER! Omega jure de mettre fin à cela, et il les chaises électriques, mais Pac POISON-RANAS !! Omega a l’air mort-vivant pendant que Pac court et incline-t-tourbillonne les DDT! Dans le BRUTALIZER !!

Omega perdure mais il reste encore bien plus de 2 minutes! Les fans se mobilisent pour lui donner de la force alors qu’il travaille vers des cordes avec ses jambes! Pac fait tourner Omega aussi fort qu’il le peut, mais Omega en fait une couverture, seulement pour que Pac la roule! Nous sommes à l’avertissement de 2 minutes et Omega reçoit le ROPEBREAK! Pac tient jusqu’à 4, puis pousse Omega des cordes. Pac tombe sur Omega pour remettre le Brutalizer sous tension! Omega perdure encore une fois, travaillant à serrer les mains. Les fans se rallient à nouveau alors qu’Omega donne un coup de coude à Pac! Nous sommes à la dernière minute alors qu’Omega bloque les bras de Pac avec une jambe. Mais Pac le reprend! Les secondes s’écoulent alors qu’Omega repasse à la couverture, DEUX!

Pac manivelle plus Omega mais Omega continue d’essayer de se couvrir. Les deux luttent car nous avons moins de 30 secondes! Omega ratisse le visage de Pac pour obtenir gratuitement! Mais Pac le récupère! Nous avons moins de 15 ans! dix! Les secondes se décomposent, LE TEMPS EST FIN !! C’est un match nul à 1-1 !! Les fans veulent des heures supplémentaires, “Cinq minutes de plus!” Pac DECKS la réf !! Le bâtard ne veut que ce qu’il veut, et il ne l’a pas obtenu. Mais la direction d’AEW accorde des SUDDES DEATH OVERTIME!

HEURES SUPPLÉMENTAIRES: Omega VS PAC!

La cloche sonne, V-TRIGGER !! Pac plie, l’arbitre Aubrey Edwards se glisse dedans, et Omega donne à Pac un ripcord V-TRIGGER !! Omega fait reculer Pac, KAMIGOYE !! Ibu-tan, regardez-vous!? Couvrir, DEUX!?! Pac survit au genou qui surpasse Dieu?! Omega traîne Pac up, chaises électriques, plis, ONE WINGED ANGEL !! Couverture, Omega gagne !!

Gagnant: Kenny Omega, par pinfall

Incroyable! Un match historique qui a vraiment un impact! Mais les Bucks l’ont vu eux-mêmes, cela a tellement retiré Omega! Est-ce que trois jours lui suffiront pour récupérer et combattre aux côtés de Hangman Page?

AEW est image dans l’image alors que Pac monte la rampe.

Tony Schiavone l’attend et souhaite que Pac reste calme alors que nous nous préparons pour une interview sur scène.

AEW revient sur une seule photo et Tony parle pour nous tous quand il dit que c’était «un sacré match». Mais après tous les discours et les tourments, et Pac perd le bris d’égalité? Que fait Tony, hein? Prend-il la pisse de Pac? Non, il a juste … Attendez, Orange Cassidy apparaît? Que fait Freshly Squeezed face à Pac? Même Pac pense que c’est une blague. Mais Cassidy enlève les lunettes de soleil! Tu sais qu’il est sérieux maintenant. Alors Pac le DECKS! Pac sort ses frustrations de Cassidy mais la sécurité le retient. Les fans huent alors que Pac part et vérifie la sécurité de Cassidy. Le paresseux a le courage de résister au blaireau de miel britannique, mais quand verrons-nous cette confrontation sur le ring?

Lexy Nair d’AEW est dans les coulisses.

Elle est juste devant les vestiaires du «Painmaker Posse» alias le cercle intérieur, espérant un mot du champion du monde AEW, Chris Jericho, avant la pesée de ce soir. La personne qui répond à la porte est Jake Hager, qui n’a aucun commentaire à faire passer un mot avec Le Champion. Retournez sur le ring pour plus d’action, alors.

Six Man Tag: The Inner Circle VS Jurassic Express!

Compte tenu de tout le chaos et des conflits de la Tag Team Battle Royal de la semaine dernière, une confrontation de Sammy Guevara, Santana et Ortiz avec Jungle Boy, Marko Stunt et Luchasaurus devait se produire. Le dieu espagnol a aidé à visser le garçon et son dinosaure, mais lui et le Proud ‘n’ Powerful vont-ils disparaître?

La tension monte et les trios trient. Sammy et JB commencent alors que les fans se rassemblent et chantent pour Luchasaurus. La cloche sonne et le fusil de chasse JB lance le sourire narquois de Sammy! PNP précipite Luchasaurus mais il fait des ressorts sous la corde à linge double! TAIL WHIP obtient Ortiz, ROUNDHOUSE obtient Santana et Stunt monte en haut! Stunt bondit pour doubler le missile dropkick PNP! Les fans se déclenchent alors que Jurassic Express a la bague. JB DIVES sur Ortiz! Puis PLONGEZ sur Santana! JB met PNP en place alors que Stunt monte Luchasaurus. PNP repousse JB mais Luchasaurus TOSSES Stunt sur eux! Ils l’attrapent et le jettent sur JB! Sammy se lève mais se fait basculer avec une rotonde! Luchasaurus s’exécute, PNP double FLAPJACK!

Stunt entre et jette la main sur PNP! Et les coudes! Stunt s’exécute, dans un pop-up, mais il huricanranas Santana! Stunt amorce Ortiz, puis se précipite, seulement pour que Santana le place sur l’épaule d’Ortiz. Sammy tremplin dumdum piétine pour POWERSLAM d’Ortiz! Santana utilise Ortiz pour un tabouret-escalier à moonsault debout! Les fans huent alors que le cercle intérieur fléchit. Ortiz transporte Sammy pour se moquer de Jurassic Express tandis que Santana traîne Stunt dans un coin. AEW prend une pause car l’Express est en danger.

AEW revient et Ortiz entraîne Stunt dans le coin. Tag à Sammy et il fait exploser le coin du Jurassique avec Santana. Ortiz piétine Stunt down puis redevient un tabouret-escabeau. Santana court et saute pour la POÉSIE AU CANNONBALL! PNP faites glisser Stunt et double-hanche le jetez dans le POWERBOMB de Sammy! Couvrir, Jungle Boy le sauve! Ortiz jette JB dehors et Sammy traîne Stunt pour le gifler. Les fans se rassemblent alors que Sammy gifle Stunt plus. Stunt SLAPS revient! Il titube Sammy avec ces coups! Des verrous Sammy mais des victoires de cascades, à chaud Luchasaurus! Luchasaurus lance Sammy et BUZZSAW en rotation! Il lariats et CHOPS Santana, puis charge l’offensive d’Ortiz à ROUNDHOUSE!

Le pompier de Luchasaurus porte Stunt for the FOSSILIZER, sa vision du Widow Maker! Ortiz titube dans une poignée d’étranglement, pour obtenir un CHOKE SLAM! Et moonsault debout! Sammy entre et frappe Luchasaurus dans le dos. Luchasaurus attrape Sammy pour démarrer, les bottes JB, les SUPERKICKS Stunt et les suplexes allemands JB! Stunt reçoit un coup de pouce pour bronco buster Sammy dans le coin, puis l’Express travaille ensemble pour TRIPLE KICK Sammy dans le coin! JB amène Sammy en position Vertabreaker mais Ortiz se dépêche. Stunt s’envole vers Huricanrana Ortiz! Luchasaurus ajoute son AXE KICK au VERTABREKER! Pilote d’extinction, peut-être? Couvrir, mais Santana KICKS Luchasaurus loin!

JB balise et rallie PNP! JB envoie Ortiz à Santana puis SUPERKICK Ortiz! Les fans s’enflamment avec JB, mais il se retrouve dans un sandwich enziguri! PNP donne JB Tu Lo Sabe! Sammy ajoute une étoile filante! Couvrir, mais Stunt dropkicks Sammy off! Les cascades appât PNP dans un pont bas et ils dégringolent. PNP faites glisser Stunt mais Luchasaurus MOONSAULTS! Il enlève tout le monde, même Stunt! Sammy traîne JB mais JB glisse hors du scoop. Sammy frappe fort JB, puis attrape la chaussette de balle folle! Les fans huent mais Darby Allin apparaît! Allin enlève la chaussette! Sammy se retourne, en SPIKE-RANA! Couverture, Jurassic Express gagne !!

Gagnants: Jurassic Express, par pinfall

Les morts-vivants Daredevil défoncent le dieu espagnol! Sammy veut se battre maintenant plutôt qu’à AEW Revolution, mais Allin le JETTE sur PNP! Le Painmaker Posse se fait virer, seront-ils réprimés ce samedi?

AEW est en image comme Allin donne sa promo de carte de repère.

“Dans 3 jours … à Chicago … à Revolution …” Allin s’arrête pour entendre les fans pendant qu’ils applaudissent. “Le cercueil tombera!” Allin déchire la carte, va-t-il également déchirer Sammy en lambeaux?

AEW revient sur MJF et Cody Rhodes.

«Ma relation avec Cody était si étroite, simplement parce qu’il était la première personne à avoir vraiment cru en moi. Je vais être juste à côté de lui avec lui. Je vais l’encourager, je vais être là pour lui. Et le 9 novembre prochain, l’histoire sera écrite et une légende naîtra. » Ce sont les mots que MJF a dit dans la préparation à Cody VS Jericho pour le Championnat du Monde AEW sur le chemin de Full Gear. Mais quand cette nuit est venue, MJF a jeté la serviette pendant que Cody endurait les murs de Jéricho. Et puis trahi Cody en lui donnant des coups de pied dans les couilles! “Cody voulait seulement ne pas me garder sous son aile, mais me garder sous son pouce.”

Cody riposterait en disant que MJF avait juste besoin de nommer un prix. MJF a donné trois stipulations: ne touchez pas MJF avant la révolution AEW; avoir un match de cage en acier avec Wardlow; prendre dix coups de fouet de MJF. Les coups de fouet sont venus avant le combat en cage, mais Cody a traversé tout cela parce que c’est ce que la vengeance signifie pour lui. Et tout cela a rendu furieux MJF, car il espérait que Cody tomberait. Maintenant, MJF doit faire face aux conséquences de ses actions. MJF en viendra-t-il à regretter d’avoir fait du cauchemar américain son pire ennemi?

The Butcher & The Blade w / The Bunny VS Best Friends w / Orange Cassidy!

Une autre épreuve de force survient à cause du Tag Team Battle Royal. Cassidy pique peut-être encore du coup de ventouse du bâtard, il pourrait aussi être douloureux du coup bas du lapin. Les garçons d’Allie, Braxton Sutter & Andy Williams, auront-ils les moyens de réduire le pouvoir de l’amitié?

Les équipes trient et nous commençons avec The Blade et #JustTrent. Trent et Blade cercle, mais Blade sucker frappe Chuck Taylor! Le boucher entre en collision avec Trent tandis que Blade garde Chuckie T à l’extérieur. Le boucher fouette Trent dans les cordes et fort! Blade absorbe la chaleur tandis que les fans huent et se moquent, puis se baladent sur Butcher. Ils traînent Trent, clé en boyau et dropkick! Blade et Butcher piétinent et mettent Trent dans leur coin. Tag to Blade et il CHOPS Trent. Allie Bunny en veut plus alors Blade CHOPS Trent encore! Trent CHOPS revient! Nous avons un combat CHOP! Lame puis Trent, puis Trent prend l’avantage. La lame s’enfonce dans la prise de tête mais Trent s’éteint. La lame fait tourner Trent et les choses s’accélèrent maintenant. Blade KICKS Trent retomber, puis le suspendre pour sécher sur les cordes!

Les fans huent alors que Blade marche à nouveau. Blade piétine Trent et l’élève. Les fans se rassemblent pour les meilleurs amis alors que Blade met Trent dans un coin. Blade fouette Trent coin à coin mais Trent revient avec un sexy Chuckie Knee! Tag chaud pour Chuckie! Le Kentucky Gentleman se rallie mais obtient un KNEE de Blade. Blade obtient un genou! Aliment unique à moitié et à moitié! Les fans se mettent à feu tandis que Chuckie jette Blade. Il lance Blade pour revenir quand AEW va image en image.

Allie Bunny a regroupé ses garçons, puis Butcher traîne Trent hors du ring! Butcher CHOPS Trent tandis que Blade attaque Chuckie par derrière! Blade fait tourner Chuckie pour un suplex de pêcheur balançant! Taguez à Butcher et ils piétinent la jambe de Chuckie! Butcher étouffe Chuckie sur les cordes mais laisse tomber le décompte des arbitres. Chuckie arrive dans un coin ouvert mais Butcher l’amène à CHOP! Tag to Blade et ils amènent Chuckie pour des doubles têtes. Blade étouffe Chuckie sur les cordes maintenant mais laisse tomber le décompte des arbitres. Il piétine Chuckie dans un coin et ratisse les yeux avant d’étiqueter Butcher.

Le boucher et la tasse Blade Chuckie l’ont ensuite frappé dans un coin. Butcher CHOPS et fouette Chuckie coin à coin dur! Chuckie frappe le tapis mais Butcher le ramène pour percuter un trou de boue. Il frappe Chuckie vers le bas mais l’arbitre compte. Butcher laisse tomber le Chuckie suplex! Couvrir, DEUX! Le boucher traîne Chuckie mais Chuckie lance des coups de corps. Le boucher le frappe, mais Chuckie continue de lancer des coups de corps. Chuckie tire plus de coups mais Butcher le COUPE! Le boucher met à nouveau Chuckie contre les cordes à CHOP! Il fouette et court Chuckie avec une épaule, puis balaye Blade.

AEW est à nouveau une image unique alors que Blade traque Chuckie dans un coin ouvert. Blade CHOPS Chuckie dans le coin, puis le fouette de coin à coin. Le boucher fouette Blade mais Chuckie redémarre! Chuckie vide Butcher et les tags chauds Trent! Trent appâts Blade dans le TORNADO DDT! Et puis il débarque Butcher avant PESCADO, mais dans les bras de Blade! La lame enfonce Trent dans les barrières, puis le fouette aux autres! Trent SPEARS de retour! Les fans tirent alors que les quatre hommes sont à terre! Allie Bunny et The Sloth montent sur le ring! Les fans se mettent à feu alors que les deux se retrouvent face à face. Cassidy lève les mains, mais Allie l’empêche de les mettre dans ses poches! Et puis elle enlève ses lunettes de soleil et les met.

Cassidy garde son sang-froid pendant que les fans attendent de voir ce qui se passe. Il bloque le coup bas! Et prend ses oreilles de lapin! Et les met !! Il est maintenant un lapin paresseux! Et puis met ses mains dans ses poches! Il esquive la balançoire d’Allie, puis envoie Blade en elle! Cassidy esquive Blade pour plonger sur Butcher! Trent met Blade en position, Chuckie en haut, STRONG ZERO! Couverture, les meilleurs amis gagnent!

Gagnants: Best Friends, par pinfall

Allie ne peut pas le croire! Mais les meilleurs amis sont victorieux et Tony se dirige vers le ring pour obtenir une interview. Grandes annonces pour AEW Revolution: The Bastard, PAC VS Orange Cassidy !! La mâchoire de Cassidy est douloureuse tandis que les meilleurs amis sont brûlants. Chuckie dit que ça fait du bien! Ils sont de retour sur une voie gagnante, et Freshly Squeezed n’est pas une blague, Pac! La blague sur Pac, “parce que cette fois, il va essayer!” Trent défend qu’il n’y a pas de promesses, mais les fans scandent: “Il est parti!” Réponse de Cassidy: un coup de pouce. Est-ce que le premier match de simple de Cassidy à AEW sera une révolution en soi?

AEW est en image alors que Tony Schiavone se joint au câlin de groupe!

Les fans l’adorent! Schiavone est un meilleur ami honoraire! Cassidy lui permet même de porter les lunettes de soleil! Tony abandonne ses propres pouces.

Fatal 4 Way: Yuka Sakazaki VS Big Swole VS Hikaru Shida VS Shanna!

La division des femmes AEW est en pleine révolution alors que Nyla Rose se dresse au sommet de la montagne. Mais de nombreux candidats attendent leur chance! Est-ce que Aerial Monroe, la Wrestling Magical Girl, le Stardom Samurai ou le Perfect Athlete du Portugal obtiendront une énorme victoire ici ce soir pour prouver qu’ils sont les prochains?

La cloche sonne et les quatre femmes se regardent de près. Swole se pavane et se moque, mais Shida va juste après elle. Swole esquive et les choses s’accélèrent alors que Shanna fait glisser Shida vers le bas. Mais Swole lance un foin, seulement pour que Shanna inverse le fouet. Sakazaki regarde la hanche Swole jeter Shanna vers le bas! Swole tient Sakazaki à distance avec un doigt, mais Shida roule Swole up! DEUX, et Swole essaie un berceau. DEUX, Sakazaki regarde les doubles huricanranas de Shana! Sakazaki veut participer et les fans applaudissent. Shida donne un coup de pied à Sakazaki en premier, puis Swole et Shanna ajoutent! Sakazaki renonce et les fans huent. Shida appelle à un test de force et Shanna l’ose aller plus haut. Shida accepte et Swole ajoute pour un triple test de force!

Sakazaki regarde les trois femmes se serrer les phalanges! Sakazaki se glisse au milieu pour repousser chacun d’eux! Et les huricanranas Shida! Pour ensuite la dropkick! Swole esquive, Sakazaki roule, Sakazaki esquive Shanna mais Swole court Sakazaki! Shida donne un coup de pied à Swole et Shanna ajoute des avant-bras. Shanna jette Swole mais Shida donne un coup de pied à Shanna. Shida fouette, porte pompier, mais Sakazaki distrait assez longtemps pour que Shanna se couche! Mais Shida est assise, DEUX car Shida doit contourner le dropkick du sous-sol de Sakazaki! Shanna a le flip coucher de soleil maintenant, avec une couverture d’allumette, mais Swole la fait rouler! Sakazaki roule Swole, DEUX! Les fans applaudissent l’échange technique, mais Shida enziguris Sakazaki sort!

Shana SUPER PUNCHES Shida et Swole SLAPS et uppercuts Shanna! Swole fouette Shanna, Shanna s’arrête et esquive Swole. Swole entre dans un SUPERKICK! Shanna se met à feu et les fans se joignent à nous pendant que AEW passe en images. Shanna augmente la vitesse mais se heurte au genou de Shida! Shida se dépêche d’obtenir une chaise! Elle l’installe et se déclenche en courant. Shida saute du fauteuil, dans le BOOT de Swole! Swole jette la chaise de côté et regarde Shanna prendre de la vitesse, pour le DIVE! Mais Sakazaki LEAPS sur les deux! La Magical Girl tient tête aux fans!

Sakazaki met Shanna dans le ring et se dirige derrière elle. Elle snapmares et roule à enziguri Shanna! Puis glissez le lariat! Couvrir, DEUX! Sakazaki met Shanna dans le coin pour un coude arrière, puis monte. Sakazaki a Shanna dans une prise de casque, et compte avec l’arbitre, avant de se pencher en arrière pour le casque suspendu! Elle lâche à 4, puis jette de gros avant-bras et coudes! Sakazaki tourne, mais Shanna bloque pour BASCULER son dos! Shanna serre la clé et fait tourner Sakazaki, mais Sakazaki se penche et court, pour se retrouver dans un SLAM tilt-o-whirl! Couvrir, DEUX !! Shanna a presque eu celle-là alors qu’EAW revient à une seule image.

Shanna traîne Sakazaki et décroche, mais Shida monte pour prendre Sakazaki à Shanna. Shida utilise Sakazaki pour frapper Shanna, puis met Sakazaki dans le coin. Sakazaki est coincé sur la deuxième corde et Shida donne un coup de pied bas à Shanna. Shida amène Shanna autour de snap suplex dans Sakazaki! Les fans tirent vers le haut pour Shida alors qu’elle fait reculer Shanna. Shanna bloque ce suplex alors Shida la ROCHE avec un droit! Swole dropkicks Shida les jambes dehors pour frapper un sous-sol Plan complet! Swole ROUNDHOUSES Sakazaki! Jette ensuite des avant-bras et des coups de paume sur Shana. Shanna esquive la rotonde et saute le balayage, mais Swole HEADBUTTS!

Swole court au coin mais Shanna la met sur le tablier. Shanna se balance mais Swole ROUNDHOUSES! Entrez dans CUTTER! Couvrir, DEUX !! Shanna survit et Swole est frustré. Shida se précipite en haut alors que Swole traîne Shanna. Shida bondit, au missile dropkick Swole down! Couvrez mais les lariats coulissants Sakazaki! Couvrir mais Shanna tombe dessus! Shanna donne à Sakazaki le crochet FACEBUSTER! Couvrir, DEUX!?! Sakazaki est aussi coriace que Riho! Shanna monte en haut mais Shida la rejoint. Sakazaki rejoint Shida alors qu’ils saisissent Shanna. Shanna résiste et les place tous les deux dans l’Arbre du Malheur! PIEDS DOUBES WOE !! Shanna se dépêche de faire monter Swole. Swole nie le plein nelson et veut le sien. Shanna glisse, alors Swole l’épingle autour d’elle, un cordon de serrage pour l’avant-bras DIRTY DANCING!

Shida arrive, esquive les grèves de Swole et les portées de pompier. Backbreaker renversant! Les fans se déchaînent tandis que Shida laisse tomber ses cheveux! Shida court mais Swole esquive l’assistant brillant, seulement pour obtenir le SPLASH MAGIQUE de Sakazaki! Shida traîne Sakazaki hors de la couverture pour la FALCON ARROW sur Swole! Couvrir, DEUX !! Shida continue de bouger, SHINING WIZARD! Couvrir, Shanna ne peut pas y arriver, Shida gagne !!

Gagnant: Hikaru Shida, par pinfall

Le samouraï tue trois adversaires à la fois! Avec Nyla Rose face à Kris Statlander à AEW Revolution, qui sortira de Chicago pour affronter Shida de l’autre côté?

L’Ordre des Ténèbres parle.

“L’exalté est proche, et il nous a confié nos missions.” Evil Uno et Stu Grayson montreront à SCU la véritable puissance de l’Ordre des Ténèbres. Frankie Kazarian et Scorpio Sky vont passer une mauvaise nuit. Et quand tout sera dit et fait, Christopher Daniels se rendra compte qu’il est obsolète.

AEW partage l’interview de Jim Ross avec Hangman, Omega et The Young Bucks.

Elite VS Elite se déroule à Chicago pour les championnats du monde par équipe AEW. Ont-ils imaginé ce scénario il y a un an? Non, c’est la dernière chose que Matt et Nick pensaient qu’il arriverait. Il ne pensait pas que Kenny Omega et Hangman Page seraient une équipe d’étiquettes, encore moins des champions. Ce sont de grands lutteurs en simple, mais Matt et Nick ont ​​toujours été la meilleure équipe de tag. Mais Matt est toujours fier de ses amis, et ce sera un grand match. JR convient également que les Bucks sont la meilleure équipe d’étiquettes au monde, mais pourquoi ne sont-ils pas champions? Nick dit que c’est une question difficile. Omega dit qu’il s’agissait d’être au bon endroit au bon moment. Lui et Hangman ont essayé quelque chose et cela a fonctionné.

Les Bucks sont les meilleurs, ils sont inspirants, et chaque fois qu’Omega monte sur le ring aux côtés de Hangman, les photos Omega sont leur chance d’être comme les Bucks. Le pendu dit que c’était un «gros accident». Voilà à quoi cela ressemble des autres. Omega défend la façon dont il l’a formulée. Ils ont construit une équipe à partir de zéro et ont remporté les titres. JR dit que Hangman est «mal à l’aise». Il est tout agité et a un verre à la main. Encore. Le pendu dit qu’il vient de faire l’interview. Nick dit qu’à la fin, ils se soucient du pendu. Mais JR dit que c’est LE match avec des adversaires qui se connaissent si bien. Comment se préparent-ils pour un tel match?

Les Bucks admettent qu’Omega et Hangman savent à peu près tout sur eux. Ils se sont associés, ont vécu ensemble et ont invité Omega et Hangman à passer du temps avec la famille. Matt les aime, ce sont ses meilleurs amis. Nick et Matt sont des concurrents, mais sont des humains. Cependant, AEW Revolution verra les concurrents qui veulent ces titres. Les gens ont dit que les Bucks sont la meilleure équipe d’étiquettes au monde, Omega et Hangman ne le sont pas, et les Bucks ont perdu le sommeil sans avoir les titres. Mais même alors, c’est The Elite, ils seront amis à la fin de la journée parce que c’est plus grand que les titres. Quoi de plus gros que les titres? Le pendu s’énerve. Il leur a dit qu’il avait quitté l’Elite! Il ne veut pas en faire partie et ils ne pouvaient pas le laisser partir!

Maintenant, Matt se fâche. Après tout ce qu’ils ont fait pour Hangman, de l’avoir amené au Bullet Club puis à Being the Elite, ils ont fait de lui une star! Le pendu ne peut pas simplement sortir de là! Hangman était un homme de main ROH et ils ont changé cela pour lui! Pourquoi a-t-il une puce sur son épaule par dessus!? Une puce?! La seule chose sur son épaule est sa ceinture de titre! Le plus grand accomplissement de sa carrière, quelque chose qu’il a fait pour lui-même, et maintenant les Bucks veulent lui prendre ça! Omega dit que c’est une affaire. Le verre du pendu est vide, alors il est sorti. Cela explique pourquoi Hangman n’était pas au bord du ring pour le match Iron Man. Mais l’élite ira-t-elle bien après la révolution?

AEW revient, prêt pour la pesée du Championnat du Monde!

Tony Schiavone rejoint les officiels de l’AEW et les ring girls (apparemment AEW en a aussi) pendant que nous rendons cet officiel. The master of ceremonies will be “the world’s most dangerous announcer,” Gary Michael Cappetta! The announcing legend joins everyone in the ring and thanks Tony for this honor. “Ladies and gentlemen, you can feel the excitement!” Are you ready for Revolution? Fans cheer in agreement as Cappetta cues up this AEW World Heavyweight Championship match. The last thing is tonight’s weigh-in! First, the challenger, from Cincinnati, Ohio, JON MOXLEY! The Maniac again enters from the audience and shakes hands with Tony. And then, accompanied by the Inner Circle, Le Champion, CHRIS JERICHO!

The Inner Circle wear track suits to show they are in fact the “Painmaker Posse” as described earlier. They walk in single file to the ring to show solidarity behind their charismatic leader. Fans sing the theme as Jericho joins everyone in the ring. Cappetta introduces the brand new scale that will determine both men’s weights. Jericho doesn’t want to step on the scale just yet. He knows that the “weird little man” is an experienced announcer, but judging from his announcing style, “it’s no wonder WCW went out of business.” But in Le Champion’s world, the Painmaker goes LAST. That’s true, so the challenger goes first. Moxley doesn’t hesitate to take off the boots and the hoodie to make sure this is his true weight.

The scales are tipped and Moxley weighs in at… 234 pounds. A lean, mean fighting machine is the Maniac. But now it is Jericho’s turn. Jericho gets on the scale but with his belt and full gear. He hands the belt over to Santana, then takes off the sunglasses to give to Ortiz. Jericho takes his time taking off the bandanna, and then tells Kansas City to “shut your ass!” Fans boo and Jericho soaks it up before taking off the track suit. The fans use the KC Chiefs war cry to troll Jericho, but he gets them back with, “Mahomes is a piece of s*it!” Jericho finally takes off the track suit as fans call him “A**hole!” Le Champion finally steps on the scale, but then gets in Moxley’s face. So Moxley HEADBUTTS him!! The Inner Circle goes after him! Moxley manages to drop Santana with PARADIGM SHIFT!

Sammy, Ortiz and Hager still go after Moxley while Jericho sits up with a bloody face. The headbutt got the bridge of his nose! Moxley gets mugged and security can’t get in there to stop them. Jericho stands up and here comes DUSTIN RHODES! The Natural wants after the Big Hurt, and he clotheslines him right out! Dustin is after Hager and puts him into the crowd! Jericho throws security out to go after Moxley! The Inner Circle help Jericho beat Moxley down while Dustin and Hager fight by the concessions! Hager knees LOW, then throws Dustin into a wall! The DIPPIN’ DOTS!

Back in the ring, Moxley continues to get beaten down, until DARBY ALLIN appears! Allin smacks Santana with the skateboard but Sammy KNEES Allin down! Sammy has the skateboard and HEAD SHOTS Allin! The skateboard breaks, but Moxley hits Ortiz with a PARADIGM SHIFT! Sammy drags Allin out but Moxley is alone with Jericho! Fans are thunderous as these two start throwing hands! Revolution comes early, but Santana LOW BLOWS! JUDAS EFFECT! Moxley goes down and fans boo! Jericho drags Moxley to the scale to give MOXLEY PARADIGM SHIFT to the scale! Fans boo as Jericho holds up the AEW World (Heavyweight) Championship. Will this be how Revolution ends this Saturday?

A really good go-home right here. All the matches were great, and that 30-minute Iron Man match alone was incredible. I like that JR’s interview with The Elite tied back to it to help us understand why Hangman wasn’t ringside, it all shows the tensions between them are specifically Hangman and the Bucks. Both sides of that literal argument were valid perspectives, but I’d probably take Hangman’s side that he just wants to prove he can be something because of him, not because of The Elite. I’d like to see that tag team match boil down to Hangman trying to do it all on his own, only to crash and burn. That could really give Hangman’s own personal story some real dimension as he tries to reaffirm his individual worth.

PAC VS Orange Cassidy is going to be an interesting match. I want to see what happens when Cassidy “tries” for once. Best Friends VS Butcher & Blade was a good match, and with Best Friends winning, I’d like to see if they step up into the tag title scene for the Spring phase of AEW. The Six Man Tag was great, and it was great for Allin to help Jurassic Express beat The Inner Circle. Hopefully those AEW Trios Titles arrive sooner rather than later. Also please tell me they don’t plan on changing the name of the Inner Circle to the Painmaker Posse. That just makes me wince hearing it.

Dark Order VS SCU gets to be part of the card now, as will Nyla Rose VS Kris Statlander for the AEW Women’s World Championship. Those matches are going to be great either way, but Dark Order certainly made a huge tease with using the word “obsolete.” I don’t think it can be either Hardy brother yet, but they’re sure keeping the dream alive. We got a great final hype package for Cody VS MJF, and we got a great Women’s Fatal 4 to be the main event match. Shida taking the win is logical, she’s been on a great streak even with having lost an early title opportunity against Riho. I feel that AEW still subscribes to Face VS Heel like everyone else, and I don’t see Rose losing anyway, so Rose VS Shida will make a great match-up.

I suppose Painmaker Posse was the thing because of this “real fight” feel they were going for tonight. But did the final segment need to be a weigh-in? They kinda slapped “heavyweight” onto the title like a sticker. Yes, it was great seeing ring card girls, and Jericho using Moxley’s own move into the scale was a great ending spot. But all the same things could’ve been done with a mock press conference. You can still have Jericho and Moxley get face to face, bust Jericho open with a headbutt, have Dustin and Darby reinforce Moxley only for the Inner Circle members to stand tall, and then the stolen Paradigm Shift could’ve been done to a table, the ramp or the stage. All details that would’ve made things a bit better in the end. Either way, Moxley VS Jericho will be a great match that I personally hope Moxley wins.

