AEW Dynamite 4 mars 2020 Résultats et rapport complets

Le NOUVEAU Champion du Monde AEW est en action! Jon Moxley et Darby Allin briseront-ils le cercle intérieur dans un match revanche Révolution deux pour un?

RÉSULTATS OFFICIELS

8 Man Tag: Colt Cabana & SoCal Uncensored VS The Dark Order; Cabana et SCU gagnent. Big Swole VS Leva Bates avec Peter Avalon; Swole gagne.PAC VS Chuck Taylor w / Best Friends; PAC gagne. Jake Hager w / Proud ‘n’ Puissant VS QT Marshall w / Brandi & Dustin; Hager gagne. Jon Moxley & Darby Allin VS Chris Jericho & Sammy Guevara; Jericho & Guevara gagnent.

JOUER PAR JEU

Le NOUVEAU Champion du Monde AEW est arrivé!

Rien ne change juste parce qu’il a la ceinture maintenant! Jon Moxley sort toujours de la foule et fait même un tour supplémentaire pour s’assurer que tout le monde le voit détenir le titre. Moxley monte sur le ring et Denver est tonitruant quand il obtient un micro. Ils chantent également: “Vous le méritez!”

«Vous voyez cette ceinture ici? C’est le championnat du monde AEW. » C’est beau, non? Et c’est beau parce que ce qu’il représente, ce que les trois lettres qu’il représente, c’est du LUTTE PROFESSIONNEL. «Le sport que j’aime! Le sport auquel j’ai consacré ma vie! » Cette ceinture n’a jamais appartenu à Chris Jericho. Enfer, il n’appartient même pas à Moxley. Cette ceinture appartient aux fans. Les fans dans le bâtiment, les fans qui regardent chez eux partout dans le monde, les fans qui ont voulu que AEW existe! Tous les fans qui voulaient quelque chose de différent, quelque chose de mieux. “NOUS avons ramené la lutte professionnelle!” Denver applaudit.

Alors Moxley promet de défendre cette ceinture avec sa vie. «Je vais ramper à travers n’importe quel enfer pour défendre cette ceinture. Je gravirai n’importe quelle montagne pour défendre cette ceinture. » Il n’y a pas un homme dans toute l’industrie pour retirer cette ceinture des mains froides et mortes de Moxley! Mais si vous voulez essayer, intensifiez et essayez. Vous serez assommé, étouffé, laissé tomber sur la tête, c’est tout de même pour Mox. Mais Mox sait que ce n’est pas fini entre lui et le cercle intérieur. Ils ont poursuivi son œil, ils voulaient prendre sa carrière, et regarder Mox avec la ceinture, c’est comme brûler de l’acide dans la bouche de Jerich. Moxley sait que le cercle intérieur le fusillera alors il a un message pour eux tous: “Je te défie.”

En parlant de ça, les voilà! Les fans chantent avec Judas alors que Jericho dirige Ortiz, Santana, Sammy Guevara et Jake Hager sur scène. Jericho a un micro mais prend un moment pour s’imprégner des fans qui chantent pour lui. Moxley fait les cent pas comme le dit Jericho: “Permettez-moi de commencer en disant que je n’ai pas besoin d’une sacrée ceinture pour être Le Champion.” Les fans disent: “Oui!” Quel tas d’idiots, ils ne peuvent même pas chanter à l’unisson. Alors peut-être qu’ils devraient se taire et le laisser dire ce qu’il a à dire. Mais la proclamation de Moxley est très audacieuse. Mox typique, même. Un franc-tireur, un rebelle, «plus de tripes que de cerveaux», Lunatic Fringe. Tout a payé parce que maintenant l’ère Moxley commence. Des fans comme ça, non? “OUI!” Jericho non, ça craint déjà le cul. Les fans disent à Jericho: “Tu suce le cul!”

Jericho continue en disant que la raison pour laquelle ça craint, c’est que, avec tout le monde ici dans “Dumpy Broomfield”, la victoire de Moxley au championnat était basée sur un mensonge. Moxley a triché et a menti! Jéricho a passé trois mois à s’entraîner pour faire face à un homme borgne. Le fait que Moxley ait vu des deux yeux n’est pas une action digne d’un champion! Cela fait de Moxley un «vendeur d’huile de serpent», un pharisien et un tricheur! Et par procuration, les fans sont tous des menteurs! Les fans huent parce qu’ils ne sont pas d’accord. Mais depuis que Mox a gagné injustement, il a transformé le cercle intérieur de gars de bonne humeur et de bonne mine en «une équipe à succès». Les fans appellent BS.

Mais Jéricho dit que c’est officiel: toute la liste AEW est sur préavis! Peu importe que vous soyez le bibliothécaire, Michael Nakazawa ou Jon Moxley. Ils vont déchirer tout le monde, les blesser, et Moxley est le premier. Après l’événement principal de ce soir, Moxley & Darby VS Le Champion & the Spanish God, Jericho promet que Moxley ne sortira pas du ring par son propre pouvoir. Moxley ne quittera pas «cet état stupide» de son propre gré. Et Jericho en est si sûr que si Moxley survit, Jéricho prendra un congé de 30 jours. Non, pendant 60 jours! Jericho rappelle à Moxley qu’il a toujours un plan, et Moxley n’est pas aussi intelligent qu’il le pense.

Est-ce vrai? Personne n’a dit que Moxley était un génie. Mais il en a marre d’entendre Jéricho parler. Moxley fera ce qu’il a fait à Revolution, sauf juste ici au Colorado! Et il veillera à envoyer Jéricho emballer pendant 60 jours en ressemblant à un “fils de pute stupide!” Le pari est fait, mais Jéricho devra-t-il manger ses mots?

8 Man Tag: Colt Cabana & SoCal non censuré VS The Dark Order!

BOOM BOOM! Le héros de Chicago est venu à la rescousse de Scorpio Sky et Frankie Kazarian lors du Buy-In AEW Revolution. Lui et Christopher Daniels ont déclaré dans une édition spéciale d’AEW Dark qu’ils veilleraient à exposer Evil Uno et Stu Grayson comme des fraudes, mais sera-ce si facile?

AEW est image dans l’image alors que Cabana et SCU entendent le rugissement de la foule tout en donnant des coups de poing et des coups de poing élevés. AEW revient sur une seule image alors que The Dark Order fait son entrée. Les équipes trient et Grayson débute contre Cabana. Les fans sont du côté de Cabana alors qu’il tourne avec Grayson. Grayson précipite Cabana mais Cabana esquive pour CHOP! Cabana fouette mais Grayson s’inverse, seulement pour que Cabana monte et descende. Cabana oeuf Grayson, l’appât et le fait trébucher à couvert! UN, mais Cabana CHOPS encore! Grayson CHOPS de retour et Cabana CHOPS aussi! Cabana serre la tête mais Grayson se met hors d’état de sauter, mais Cabana incline-tourbillonne le serre-tête!

Les fans tirent mais Uno précipite Cabana! L’Ordre des Ténèbres fait exploser le coin SCU puis met Cabana dans le leur. Tag à Uno et les commandants de l’Ordre des Ténèbres double fouet. Uno donne un coup de coude à Cabana et le nourrit aux avant-bras de Grayson. Couvrir, DEUX! Uno serre la tête et donne à Cabana les bottes des Beaver Boys. Tag à John Silver et il lance des Uppercuts européens. Silver fouette, mais Daniels sauve Cabana avec une ceinture aux cordes. Cabana donne un coup de coude à Silver, puis le scoop le claque. Tag à Daniels, Daniels à Kaz, puis Daniels lance-pierres pour le coude. Kaz marque le Scorpion avant qu’il ne lâche la jambe, puis les éclats de lance-pierre! SCU fait sauter le coin de l’Ordre Noir maintenant!

Scorpion fouette Silver dans le coin du SCU et court vers un coude arrière. Daniels frappe un avant-bras, Cabana frappe la pomme volante et Kaz termine avec le dropkick swing! Les fans tirent pour “S C U!” alors qu’eux et Cabana retournent dans leur coin. Le Scorpion donne un coup de pied sur Silver, le fouette aux cordes et le laisse tomber! Couvrir, DEUX! Scorpion traîne Silver, étiquette Daniels et Daniels clubs Silver. Daniels met Silver dans un coin ouvert mais Silver le propulse au confrère opposé. Silver enfonce son épaule encore et encore, puis court de coin à coin. Daniels met Silver à l’extérieur, l’esquive et le frappe! Reynolds distrait l’arbitre tandis qu’Uno accroche les pieds de Daniels! Grayson aveugle Daniels avec un avant-bras!

Les fans huent alors que Daniels est fouetté dans le poste! Grayson nargue Scorpion tandis qu’Uno met Daniels dedans. Silver traîne Daniels et le met dans le coin. Uno marque et heurte un trou de boue dans Daniels. Tag à Grayson, mais les fans se rallient alors qu’il heurte un trou de boue dans Daniels. L’arbitre soutient Grayson et le reste de l’Ordre des Ténèbres étouffe Daniels! Les fans boo comme AEW va image dans l’image.

Grayson étiquette Reynolds et Reynolds traîne Daniels pour une couverture. DEUX, mais Reynolds jette des avant-bras croisés. Reynolds frappe Daniels au visage puis l’étouffe avec les cordes. Tag aux tags Grayson et Grayson Uno. Ils étouffent tous les deux Daniels sur la corde! L’arbitre les recule, mais Uno absorbe les huées. Daniels riposte avec les faucheurs! Uno bloque la botte et la remet à l’arbitre pour ensuite frapper un casse-cou! Tag à Grayson et Uno trottoir scoops Daniels, Grayson ajoute son coude! Couvrir, DEUX! Grayson reste entre Daniels et SCU pour mettre Daniels dans le coin. Tag to Silver et ils marchent tous les deux sur Daniels.

Snapmares d’argent Daniels le met à terre. Silver donne un coup de pied à Daniels, puis marque Uno dans. Uno attrape Daniels dans le coin et frappe un autre trou de boue! Il enfonce sa botte dans la tête de Daniels alors qu’EAW revient sur une seule photo. Reynolds nargue Daniels: “Vous auriez dû vous joindre!” Reynolds balise puis balise Silver. Daniels combat les Beaver Boys! Mais il est dans le coin pour une rotonde, un coude roulant, une enziguri, un étourdisseur et un SUPLEX ALLEMAND! Couvrir, DEUX !! Daniels survit à ce blitzkrieg de Beaver Boy! Taggez à Grayson pendant que les fans se rassemblent et Grayson traque derrière Daniels. Rack de torture mais Daniels se glisse dans une prise de tête! Les coudes de Grayson et l’enziguris reviennent, mais se heurtent à un tir complet!

Les fans se mobilisent alors que Daniels et Grayson rampent pour leurs coins, hot tags pour Kaz et Reynolds! Le Heavy Metal Rebel rallie les lariats mais Reynolds renverse le fouet. Kaz frappe de gros avant-bras volants! Il obtient l’argent avec la jambe guillotine! Reynolds titube dans une ceinture mais des interrupteurs debout. Kaz change mais Reynolds le repousse. Kaz ramasse Reynolds pour un slam! Silver se précipite pour obtenir un scoop slam! Kaz empile les Beaver Boys pour un saut de jambe de tremplin! C’est une spéciale deux pour un! Les fans tirent mais Uno s’accroche à Kaz! Cabana, Daniels et Scorpio se précipitent pour poursuivre Uno et le reste, et maintenant c’est juste le chaos! The Dark Order fait apparaître Cabana et SCU, mais seul Cabana est jeté dehors! Le SCU a Uno tout seul!

Uno se retourne pour s’en rendre compte et il se fait agresser! C’est 3c1 sur Uno! Grayson entre pour sauver Uno, tout comme les garçons Beaver. Grayson est POSTÉ! L’argent est jeté, Reynolds obtient un coude arrière. The Addiction travaille ensemble pour la serrure à articulation STOMP! Daniels DIVES sur Grayson! Kaz lance une fronde Reynolds pour un coupeur! Couvrez, mais Silver le casse! Scorpio ROCKS Argent mais Uno BOOTS Scorpio! Uno et Silver travaillent ensemble pour élever Kaz, mais Kaz se glisse hors du suplex arrière. Tag à Cabana! Cabana donne un coup de coude à Uno puis jabs sur Silver! Cabana bascule, flops et obtient un coup d’oeil! Uno et Silver double fouet Cabana mais il esquive les poignées pour une QUEBRADA!

Les fans sont tonitruants mais Reynolds roule Cabana! DEUX et fouets Reynolds. Cabana donne un coup de coude à Reynolds, le Scorpion fait que Reynolds chevauche la corde supérieure. Kaz double dropkicks Uno et Silver out! Cabana a Reynolds tandis que Scorpio Vole pour éliminer le reste de l’Ordre! Cabana donne à Reynolds le Skyline de Chicago à SUPERMAN CLUTCH! Couverture, Cabana et SCU gagnent !!

Gagnants: Colt Cabana & SoCal Uncensored, par pinfall

Mais Uno crie: «Non non! NON! Ce n’est pas comme ça que ça devait se passer! » L’exalté sera furieux! Quand il arrive, “les têtes vont rouler!” Daniels dit que ce ne sera pas le leur! L’exalté se montrera-t-il? Ou est-ce juste un autre écran de fumée que l’Ordre des Ténèbres met en place?

Britt Baker se joint au commentaire.

Elle a apporté du café à Tony Schiavone! Étiquetez, bien sûr. Le Docteur se sentait très bien compte tenu d’une récente séquence de victoires. Se sentira-t-elle bien par la suite?

Big Swole VS Leva Bates avec Peter Avalon!

Aerial Monroe a résisté à The Native Beast avant la révolution, mais le plus grand extraterrestre de la Galaxie a pris son tir en premier. Nyla Rose a conservé et maintenant la poursuite est à nouveau lancée. Swole fera taire le bibliothécaire alors que l’hiver cède la place au printemps?

La cloche sonne et Swole cercles avec Leva. Ils attachent et Swole pousse Leva vers le bas. Avalon donne à Leva un livre à donner à Swole, mais Swole le jette! Leva est bouleversée et elle gifle Swole! Avalon crie également depuis le tablier, mais Swole se met en colère. Swole précipite Leva mais elle esquive et Avalon obtient le BOOT! Leva SMACKS Swole avec un livre au dos dur et frappe un BACKSTABBER! Swole titube mais elle attrape toujours Leva pour un SLAM! Alors un genou! Swole court dans un coin mais Leva la met sur le tablier. Swole ROUNDHOUSES en arrière, puis dit “GET ICI!” avec le step-in STUNNER! Les fans tirent alors que Swole Dead soulève Leva, la fait tourner, DIRTY DANCING! Couvrir, Swole gagne!

Gagnant: Big Swole, par pinfall

Baker n’est pas impressionné. Pour Baker, ce sont les notes qui comptent. Mais Swole va-t-elle monter dans le classement pour se faire tirer dessus avant Baker?

Cody Rhodes est là!

Bien qu’il n’ait pas gagné à Revolution, les fans l’aiment toujours! Que dira l’American Nightmare de sa défaite aux mains du MJF? Nous saurons quand AEW reviendra de la pause.

AEW revient alors que Cody obtient un micro. “Je ne sais pas si je veux aborder le sujet de ce que ça fait personnellement de perdre contre MJF.” Mais ce que cela signifie professionnellement, c’est que vous travaillez toute votre carrière pour obtenir une carte PPV, la vraie carte. C’est de l’argent garanti. Lorsque vous gagnez, c’est un bonus PPV. Ou, comme l’a dit le bon vieux JR, «la part du gagnant dans le sac». Ce qui était autrefois professionnel est devenu personnel entre Cody et MJF mais est redevenu professionnel. Les cils, la perte, l’anneau, la seule façon dont Cody peut être à l’aise avec ça, c’est si MJF sort en ce moment, regarde Cody dans les yeux et lui dit qu’il a gagné “juste et carré”.

Attendez, ce n’est pas MJF. C’est JAKE THE SNAKE !? Jake Roberts est sur AEW !! Il va sur le ring et tout le monde perd la tête! Jake a clairement manqué d’être dans un ring parce qu’il prend un moment pour tenir les cordes et sentir un tapis de tendeur. Cody remet son micro pendant que les fans scandent “Jake The Snake!” Jake déteste “gâcher la fête, mais bon sang, je suis fatigué de t’écouter pleurer et salope.” Aie. Jake n’a jamais pleuré sur un match de sa carrière, et Cody va laisser «ce petit fils de pute de pute» descendre Cody? Il a fouetté Cody comme un chien, puis lui a donné des coups de pied au Revolution! Je le lui ai remis. Mais ce n’est pas pourquoi Jake est ici. Oh, bien sûr, “Je vous salue, César puissant.” Mais Jake n’est pas là pour louer Cody, il est là pour tuer Cody.

Jake dit à Cody que la seule raison pour laquelle Jake est ici parce qu’il a un client. “Le côté obscur viendra à AEW.” Et une fois qu’ils auront pris racine, ce sera un phénix renaissant de ses cendres, planant au soleil! Ça fait vingt ans. Vingt ans pour être propre et bien faire. “Et par Dieu, je l’ai mérité!” Si quelqu’un pense pendant une minute que Jake sera un gars sympa et jouera bien, vous avez une autre chose à venir! Pendant des années, Jake a mis un serpent dans un sac juste pour faire réfléchir quelqu’un. Et quand vous avez laissé ça entrer dans votre tête, vous vous êtes retrouvé dans la paume de la main de Jake et il vous a donné une fessée. Jake sera à l’extérieur lorsque son client fera face à Cody. Apportez «ce poney un tour» Arn avec vous!

Mais «César», vous devez savoir qu’un serpent prend ce qu’il veut. Il n’est pas après la tarte entière, juste la part de Cody. “Un sage m’a dit une fois de ne jamais tourner le dos à quelqu’un que vous respectez ou dont vous avez peur.” Alors Jake tournant le dos à Cody signifie maintenant que Cody n’est ni l’un ni l’autre. Qu’est-ce que cela signifie pour Cody, sans parler de tout AEW?!

PAC VS Chuck Taylor avec ses meilleurs amis!

The Bastard a battu The Sloth at Revolution, mais pas avant que les Lucha Brothers n’attaquent Trent et Chuckie T. Maintenant que le Kentucky Gentleman monte sur le ring, Trent et Orange Cassidy pourront-ils retourner le script? Ou est-ce que la même chose se produira ici ce soir?

AEW est image dans l’image lorsque les meilleurs amis arrivent sur le ring. Les fans obtiennent les coups de poing de Cassidy, en particulier le cosplayer de Cassidy. AEW fait une pause pendant que Cassidy termine son tour.

AEW revient alors que PAC fait son entrée. Il est à noter que Pac a un balayage 3-0 sur Best Friends et cela inclut Cassidy maintenant. Est-ce que Pac commencera un deuxième balayage ce soir?

La cloche sonne et Chuckie trébuche sur ses genoux alors qu’il tourne avec Pac. Ils attachent, font le tour des cordes et Chuck prend Pac sur les cordes. Chucke recule proprement et les fans applaudissent. Pac et Chuckie encerclent à nouveau, attachent, et maintenant Pac propulse Chuckie aux cordes. L’arbitre réclame la pause et Pac le donne, pour se caser tout de suite! Pac lance Chuckie avec une prise de contrôle de la tête, mais Chuckie le roule sur une couverture. UN, mais Chuckie se lève et se met hors tension. Pac glisse sous la botte pour monter et récupérer une prise de tête! Trent entraîne Chuckie alors qu’il se relève. Chuckie s’éteint à nouveau mais Pac le dépasse avec une épaule! Les fans huent, mais les choses s’accélèrent, Chuckie monte, puis redescend, puis passe au pas de côté, mais le casque jette Chuckie avec un bruit sourd.

Pac vise, augmente la vitesse, puis glisse pour entrer dans le visage de Cassidy. Trent se met en face de Pac et Pac recule. Chuckie baseball glisse Pac down! Chuckie met Pac dedans mais Pac frappe un jawbreaker! Pac rencontre un genou sexy de Chuckie! Chuckie fouette pour une bombe pop-up! Couvrir, DEUX! Chuckie garde son sang-froid et les fans tirent derrière lui. Chuckie traîne Pac jusqu’à le couper dans un coin! Pac va dans un autre coin mais Chuckie CHOPS encore! Chuckie fouette Pac dans l’autre coin, puis double les pistolets. Les fans applaudissent mais Pac arrive sur le tablier. Pac épaule Chuckie puis lance des frondes de haut en bas. Les choses s’accélèrent à nouveau, Chuckie frappe un backbreaker tilt-o-whirl!

Chuckie monte en haut mais Pac est en place. Chuckie saute sur Pac, Pac court après lui pour frapper un gros coude dans le coin! Pac suit Chuckie pour lancer dur dans la balustrade! Les fans encouragent Chuckie tandis que Pac se profile au-dessus de lui. AEW va image en image pendant que Pac ramène Chuckie.

Pac amène Chuckie à fouetter dur dans plus de balustrade! Trent vérifie Chuck mais Pac se promène. Trent et Cassidy gardent leurs distances tandis que Pac rafraîchit le décompte. Pac récupère Chuckie pour un snap suplex au sol! Chuckie se tord pendant que Pac retourne sur le ring. Trent vérifie à nouveau Chuck pendant que Pac attend. Chuckie se traîne dans le ring à 5, et Pac lui donne un coup de pied pendant qu’il est à terre. Et encore! Chuckie se lève mais Pac lui donne un coup de pied dans le coin. Pac enfonce sa botte dans la tête de Chuckie, mais lâche quand l’arbitre compte. Seulement pour y retourner pour plus! L’arbitre soutient Pac off mais Pac piétine à nouveau Chuckie! L’arbitre doit retirer Pac et le réprimander, mais Pac regarde simplement Chuckie.

Chuckie se redresse et semble oeuvrer Pac, donc Pac se tient sur son visage! Pac ose l’arbitre à faire quelque chose de plus que de compter, puis il retourne à Chuckie. AEW revient à une seule image alors que Pac attrape le bras de Chuckie pour un verrouillage de clé élevé. Chuckie perdure alors que Trent et les fans se rassemblent. Pac lance le bras mais Chuckie se bat pour monter. Clés Pac mais Chuckie est libre! Chuckie LARIATS Pac down et les fans s’enflamment. Pac va dans un coin, mais il esquive Chuckie. Pac entre mais est mis sur le tablier. Il frappe Chuckie à l’extérieur, puis simule Chuckie avec le tremplin. Pac s’exécute, mais dans un dropkick! Chuckie corde à linge Pac sorti, puis lance-pierre PESCADO! Coup direct sur Pac, puis Chuckie entre directement dans un HUG avec Trent!

Chuckie entraîne Pac dans le ring et les fans se rassemblent pour les «meilleurs amis!» Il amène Pac pour prendre Falcon Arrow! Couvrir, DEUX! Chuckie est un peu ennuyé mais il rallie les fans en regardant Pac se tenir debout. Pac est dans le coin, il se glisse sur le tablier puis lance une fronde pour un cutter! Chuckie va dans un coin, Pac se précipite, mais Chuckie attrape le coude arrière dans un Gory Especial! Chuckie utilise le coin pour amener Pac à un AWDUL WAFFLE PILEDRIVER !! Couvrir, DEUX!?! Chuckie continue d’avancer, se dirigeant vers le haut. MOONSAULT FLOPS! BRUTALIZER !! Chuckie tape, Pac gagne!

Gagnant: PAC, par soumission

Le balayage continue alors que le bâtard bat le Kentucky Gentleman. Trent entre avant que Pac ne puisse faire plus, mais Cassidy entre aussi?! Cassidy enlève la veste! Il est devenu sérieux à Revolution, va-t-il devenir furieux ce soir? Mais les frères Lucha apparaissent! Ils SUPERKICK Cassidy vers le bas! Alors Trent obtient un SUPERKICK à ROUNDHOUSE! Pac piétine Cassidy tandis que les frères piétinent Best Friends! Est-ce une nouvelle alliance de salauds?! Pac prend un micro pour crier: «Écoutez, scumbags! NOUS sommes le Triangle de la Mort, ou comme mes amigos aiment le dire… »Triángulo de la Muerte! AEW s’est fait ça! “Personne n’est en sécurité.” PILOTE DOUBLE STOMP PACKAGE POUR LA PARESSE !! Ce nouveau trio mortel va-t-il détruire tout le monde sur leur chemin?!

Shawn Spears est toujours à la recherche de # PERFECT10N dans la division AEW Tag.

Mais mesdames et messieurs, c’est un appel aux armes. Un individu chanceux peut voir sa vie changer pour toujours en rejoignant le président Man et Tully Blanchard. Ils ont essayé de trouver la bonne personne, s’adressant à de nombreux lutteurs professionnels différents, mais il y a tellement de pro-lutteurs dans le monde. Ils doivent sortir dans ce monde! Fans d’AEW, aidez-les en utilisant le hashtag #SearchForSpears.

Jake Hager avec Proud ‘n’ Puissant VS QT Marshall avec Dustin & Brandi!

Le Big Hurt a remporté sa première victoire à AEW à Revolution, mais God’s Gift to Wrestling l’a obtenu il y a quelques semaines à Atlanta. La deuxième victoire de QT sera-t-elle la première défaite de Hager? Ou Hager va-t-il prendre une bouchée de la Big Apple et le jeter?

AEW est en image alors que Dustin et Brandi accompagnent QT sur le ring et battent en brèche la foule en distribuant des pommes gratuites. L’un est autographié, donc peut-être pas comestible. AEW va faire une pause alors que certains fans chanceux obtiennent des souvenirs très sains.

AEW revient alors que Hager fait son entrée avec Santana et Ortiz. La cloche sonne tandis que PNP aboie à Dustin et Brandi à l’extérieur. Hager et QT encerclent, nouent et la ceinture Hager claque QT vers le bas. Hager creuse un genou dans le dos de QT puis le gifle sur la tête. il enfonce QT dans des boucles puis lance des coups de corps. L’arbitre réprimande mais QT ROCKS Hager avec les mains! QT a même des dropkicks! QT esquive, tremplins, mais dans une mise en échec! Les fans huent alors que Hager lèche ses cheveux en arrière. Hager traîne QT jusqu’à un SPINE BUSTER! Les fans trollent Hager en tant que “Chienne de Jericho!” mais Hager serre juste les dents. Hager ramasse QT pour le ramer en boucles, puis le claquer!

PNP applaudit Hager mais les fans huent. Hager donne un coup de pied à QT pendant qu’il est à terre et les fans se rallient avec “Q T!” Il jette les mains sur Hager et uppercuts, mais Hager pousse et les genoux bas! Hager fait les cent pas tandis que Dustin entraîne QT. QT est dans la zone de largage, Hager va de coin en coin, mais sa bombe Vador obtient des bottes! QT est en place, redémarre, puis jette les mains! Il ROCKS Hager fouette puis Hager fait marche arrière. Des ressorts QT à Neuralizer enziguri! Hager titube et les fans sont tonitruants pour QT! Hager court à QT dans le coin mais QT esquive et Hager frappe les boucles! QT voit Hager dans la zone de largage et se dépêche en haut. QT MARIPOSA SENTON! Couvrir, UN !!

Hager s’appuie sur les cordes mais QT le poursuit. QT monte, tornade, mais pas de DDT! Hager court et court vers LARIAT QT à l’envers! Hager traîne QT pour le triangle du bras! QT disparaît rapidement, Hager gagne!

Gagnant: Jake Hager, par soumission

Hager ne lâche pas alors Dustin le poursuit! Mais PNP s’en prend à Dustin! Dustin est en infériorité numérique contre le cercle intérieur! Mais voici CODY! L’American Nightmare aide son frère alors qu’il DECKS Ortiz et donne à Santana un pouvoir de rotation! Hager voit Cody mais obtient des mains et des coups de pied rapides! Ortiz a une chaise pour SMACK Cody vers le bas! Les fans huent alors que le cercle intérieur s’attaque maintenant à Cody! Dustin récupère et protège son frère, mais voici Matt Jackson! SUPERKICK pour Ortiz! SUPERKICK pour Santana! Nick Jackson ne peut pas être là pour cause de blessure, mais Matt fait cavalier seul sur Hager! Hager prend tous les coups de poing et les côtelettes, pour donner à Matt un SPINE BUSTER!

Le cercle intérieur se dresse au-dessus de la famille / élite cauchemardesque ils les abattent avec des piétinements et des chaises. Mais attendez, c’est cette page du pendu?! Le pendu sirote sa bière en route vers le ring, mais veut qu’Ortiz se calme. Les fans veulent voir “Cowboy Shit!” alors que le pendu s’approche. Le pendu prend une autre gorgée, pose sa bière avec soin et tire sur le cercle intérieur! La corde à linge envoie Santana mais Hager donne un coup de pied bas. Hager fouette, Hangman atterrit sur le tablier, BUCK SHOT !! Et la bière est très bien! Le pendu l’arrache, mais il retourne Matt. Le Cowboy ne l’a pas fait pour lui, il l’a fait pour Cody et Dustin. Mais alors, où est la ligne au sein de The Elite que Hangman marche?

AEW est image dans l’image alors que le pendu se dirige vers la foule.

Les fans partagent leurs boissons avec le pendu, et le pendu a tout à fait la collection de canettes et de tasses alors qu’il prend son congé. Le pendu hausse les épaules à Matt tout en étant complété par quelques autres fans. Matt ne sait sûrement pas quoi en penser, et les Rhodes non plus. Mais pour l’instant, ce qui compte, c’est que l’Elite se distingue en un seul morceau. Y aura-t-il plus de batailles comme celle-ci entre les factions belligérantes d’AEW?

Dernières nouvelles pour l’AEW de la semaine prochaine!

En parlant de plus de batailles, il a été décidé que Dynamite à Salt Lake City aura Ortiz VS Cody! L’American Nightmare devra-t-il surveiller son dos après l’avertissement que Jake le serpent lui a donné?

De plus, le Death Triangle fera ses débuts en trios officiels! Qui sera le premier à souffrir aux mains de ces trois rudos impitoyables?

Une autre bataille de trios à espérer est le Jurassic Express prenant la pleine écurie derrière MJF! MJF mène ses mercenaires, The Butcher & The Blade, au combat, mais vont-ils tous disparaître aux mains de Luchasaurus, Jungle Boy et Marko Stunt?

Et avec la très spéciale AEW Dynamite: Blood & Guts à l’horizon, la semaine prochaine aura l’annonce officielle des règles! Qu’y a-t-il de plus à ce concours de carnage à double anneau, double cage?

MJF parle.

Maxwell Jacob Friedman se vante d’avoir des épingles sur le tapis et de frapper les rats du ring, alias «gagner». Il est passé de protégé à prodige en battant Cody au milieu du ring, prouvant qu’il était vraiment le dernier chapitre de son odyssée épique. Maintenant, les fidèles AEW ont besoin d’un «auteur» sur lequel nous pouvons compter, et MJF a beaucoup d’encre pour son héritage. MJF se prépare à devenir le plus grand champion du monde de l’histoire de la lutte professionnelle! Pas besoin de changer de canal ou de réparer l’audio. Nous l’avons tous bien entendu. Peu importe que ce soit Moxley ou «Tim Buckto du sud du Pérou», MJF deviendra le concurrent n ° 1 et remportera la médaille d’or.

Peu importe qui est sur son chemin, de Jericho à Hangman en passant par Omega ou PAC, ou même quelqu’un de facile comme «un Lucha Boring ou un Jungle Jabroni, ou un tout petit Marko Stunted Growth». MJF restera invaincu dans AEW. Et pourquoi? Parce qu’il est meilleur que toi, et WOW, il fait si chaud ici. Wardlow l’aide à enlever son manteau pour montrer la chemise “I Pinned Cody”. J’ai oublié de brancher celui-ci. Désagréable, regrettable et distrayant. Un peu comme un tatouage au cou, hein? MJF embrasse l’anneau, mais embrassera-t-il la ceinture de titre dans son avenir?

Jon Moxley & Darby Allin VS Chris Jericho & Sammy Guevara!

Le Maniac et le Daredevil ont tous deux remporté leurs matchs à Revolution, mais il est clair que les choses ne sont pas terminées pour eux et le cercle intérieur. Y2J s’est imposé que s’il ne bat pas Moxley, ou du moins le bat si mal qu’il ne peut pas marcher, Jericho partira en congé de deux mois. Le Champion et son Dieu espagnol pourront-ils égaliser avec leurs rivaux respectifs?

Mais alors que Moxley fait son chemin parmi les fans, trois fans masqués attaquent! Ils portent des sweats à capuche AEW et des masques de luchador aléatoires, mais Jéricho rit. Est-ce que ce sont plus de voyous du cercle intérieur? Attendez, c’est juste Hager, Santana et Ortiz! Comment ont-ils pu se faufiler dans la foule comme ça?! Hager jette Moxley dans un mur et le piétine! Ortiz apporte une poubelle et la dépose sur Moxley! Moxley riposte mais Hager utilise sa veste pour l’étouffer! Après tout, le pari ne portait pas sur le match mais sur la capacité de Moxley à marcher. Hager utilise le couvercle de la poubelle pour SMACK Moxley sur son dos et ses épaules! Et puis l’étouffer! Moxley se lève encore pour riposter! Mais c’est toujours un 3v1! PNP étouffe Moxley ensemble puis Hager piétine Moxley!

Les fans huent mais Hager met Moxley à genoux bas! Plus de déchets sont déversés sur Moxley et le cercle intérieur absorbe la chaleur. Mais Moxley est à nouveau en place! Moxley renverse Hager mais Santana associe Moxley. Hager obtient le triangle de bras! Moxley s’estompe et maintenant Darby est seul. Il s’en fiche, il est aussi fou que Moxley! La cloche sonne et Sammy s’approche de Darby pour une revanche de révolte.

Les choses s’accélèrent, Sammy se montre, mais Darby fait un tremplin pour le coude arrière! Darby frappe Jericho du tablier puis démarre Sammy. Darby saute de haut en bas et laisse tomber Sammy! Sammy se regroupe avec Jéricho mais Darby les défie d’apporter le combat. Jericho et Sammy flanquent le ring pendant que les médecins vérifient Moxley. Darby frappe Sammy et le jette dans la balustrade! Jéricho revient mais Darby laisse tomber le pied dans les marches d’acier! Darby se précipite après Sammy mais obtient le genou! Sammy absorbe la chaleur alors que les fans huent. Couvrir, UN! Le reste du cercle intérieur est maintenant au bord du ring alors que Sammy étiquette Jericho.

Jericho et Sammy attaquent Darby et Jericho clubs Darby vers le bas. Jéricho recule Darby haut et fort, puis fait les cent pas. Les fans huent la couverture arrogante, ONE. Jéricho traîne Darby pour le fouetter fort dans les boucles, puis la corde à linge! Les fans se rassemblent pour Darby mais Jéricho étouffe Darby contre des cordes. L’arbitre compte, Jericho lâche, mais Hager et Santana obtiennent des tirs bon marché! Jéricho fait reculer Darby pour le ramasser et le place dans l’Arbre du Malheur. Jericho CHOPS Darby absorbe ensuite la chaleur. Le cercle intérieur obtient plus de tirs bon marché et Jericho court de coin en coin, seulement pour que Darby se redresse! Jéricho ne reçoit que des boucles pour son tacle!

Darby s’ajuste et saute, battant le coucher du soleil! Couvrir, DEUX! Jericho court, Darby esquive pour frapper Sammy! Darby QUEBARADA! Couvrir, DEUX !! Darby se heurte à un démontage, et les MURS! Jericho s’assied profondément sur sa prise, Darby endure, mais il est piégé! Darby se met sous tension, rampe pour les cordes et obtient le bris de corde! Jericho est furieux et se dispute avec l’arbitre, mais Darby est sur le tablier. Le baseball de Jéricho fait sortir Darby! Hager se tient sur la tête de Darby pendant que Jéricho absorbe la chaleur. Les fans sifflent et se moquent alors qu’AEW passe en images.

Ortiz obtient une frappe bon marché pendant que l’arbitre regarde Jericho. Jericho sort à cinq de ses gars, puis récupère Darby. Darby riposte avec les faucheurs! Il soutient Jericho puis fouette, mais Jericho inverse pour envoyer Darby SUR la balustrade! Jéricho se dirige vers Darby et le ramène sur le ring. Couvrir, TOW! Darby vit toujours mais Jericho garde son sang-froid. Le Cercle Intérieur nargue tous Darby alors que Jéricho le traîne. Tag to Sammy et Sammy traîne Darby. Sammy tend la main de Darby pour étiqueter Moxley, mais bien sûr, Moxley n’est pas là. Sammy STOMPS la main vers le bas! Il traîne Darby pour un suplex en panne et détient Darby pendant plus de 20 avant de taguer Jericho. Jericho prend le relais et retient Darby pendant 20 autres avant de le déposer!

AEW revient à l’image unique en tant que pistolets doubles Jericho. Les fans huent mais le cercle intérieur continue de s’imprégner. Jericho traîne Darby pour le COUPER. Tag to Sammy et Sammy amène Darby. Lui et Jericho double fouet et double coude vers le bas. Sammy s’exhibe avec une rotation et une pose, et Jericho pose avec lui. Comme un père et un fils arrogants. Jericho marche sur Darby sur le chemin du retour, et Sammy marche aussi sur Darby. Couvrir, DEUX! Sammy entraîne Darby vers le haut et le fait reculer. Sammy CHOPS Darby et fait semblant de ne pas comprendre le “F *** You, Sammy!” chants. Tag à Jericho et il traque derrière Darby.

Jericho SLAPS Darby, les fans scandent “Stupid Idiot!” mais Darby SLAPS revient! Darby tire et jette des mains rapides! Darby court et les cordes à linge Jericho sont sorties Puis il court vers DIVE! Le coup direct envoie Jéricho dans les barrières! Sammy est sans voix! Darby remet Jericho en place et les fans crient “C’est génial!” Jericho donne un coup de pied à Darby puis marque Sammy. Sammy traîne Darby, le pousse dans le coin vide et enfonce encore plus son épaule. Sammy propulse Darby dans un autre coin! Darby s’effondre et Sammy se montre comme Jericho avec la couverture arrogante. L’arbitre ne comptera pas cela, c’est trop proche d’un étranglement. Sammy argues but then drags Darby up again. Sammy back suplexes to then KICK Darby in the air! Couvrir, DEUX!

Jericho tags in and he gives toying kicks to Darby. He scuffs Darby’s face with his boot then throws haymakers. Darby flops against ropes but Jericho throws more forearms. Darby fights back again! He runs but into a back elbow! Jericho hits the LIONSAULT onto knees! Fans are thunderous as both men are down! But Darby has no one to tag and Jericho crawls to his corner. Darby drags himself up as Sammy tags in. Sammy runs in and Darby “tags” himself. Things speed up and Darby redirects Sammy to fire off strikes! CODE RED! Couvrir, DEUX !! Darby hits Jericho for good measure, blocks a boot and flips Sammy out onto the Inner Circle! He then heads up top to SUPER COFFIN DROP!!

Fans are thunderous as Darby bowls over the Inner Circle! Darby gets in with Sammy and runs corner to corner for a back body press! Arm wringer and flip over, THROWBACK STUNNER! Fans are electric as Darby goes up, COFFIN DROP AGAIN!! Cover, but Jericho runs in, only to elbow drop on Sammy! Darby sends Jericho back out with a back drop, then DIVES! Into an uppercut! Was it a Judas Effect?! Jericho puts Darby in for Sammy, and Sammy covers, the Inner Circle wins!

Winners: Chris Jericho & Sammy Guevara, by pinfall

The revenge for Revolution is complete and the “good natured good looking men” are standing tall. Mais attendez! Moxley is standing and he has a chair! Jericho runs so Moxley throws the chair at Hager! Moxley takes the fight to Sammy and PNP, then clotheslines Hager out! PARADIGM SHIFT FOR SAMMY! Again, it wasn’t about the match but whether or not Moxley would be walking! Moxley is standing tall and has ran off the Inner Circle! Hager gets in to CLOBBER Moxley, and then PNP are after Moxley at the ramp! They want to still follow through on Jericho’s promise, and Jericho helps punch and knee Moxley down. Arm-triangle! They bring Moxley over to the edge of the stage, to copy a certain trio’s TRIPLE POWERBOMB!! THROUGH A TABLE!!

Fans lose their minds as the Inner Circle combine fist bump and middle finger, one last insult to injury for Moxley tonight. Jericho may not be champion but he and his team may be even more dangerous in the chase.

Mes pensées:

What an awesome episode to follow an awesome PPV with! AEW has gotten a lot better at blending stories, though they might not have perfected it yet. Cody’s promo being interrupted to be Jake the Snake’s promo was awesome! The phrase, “You Still Got It!” truly applies here, because Jake still tore it up on the mic. I like the idea that he’s going to be the ringside coach to perhaps someone completely new to AEW who wants after Cody, and given certain social media posts, I hope it’s going to be Lance Archer. Archer wants to go after The Elite, and giving him Jake the Snake as a manager is a great move so that fans not familiar with Archer can understand how important it is for him to be joining AEW.

There are still some miscues with cutting to live promos backstage, as in the one we got from MJF tonight. But opening line being talked over aside, MJF’s promo was solid and obviously he’s in the world title scene now. Given what else we got, MJF isn’t getting his shot yet, but next week’s trios match of MJF, Butcher & Blade VS Jurassic Express is going to be great holdover material for him. And speaking of trios, I really hope we’re getting the AEW Trios Championships very soon. Death Triangle is a great team already, even before their debut match next week, and I hope they’re the first team to have those belts. Cabana & SCU VS Dark Order was a great opening match, and that story is far from done.

A lot of the mingling that went well tonight was Hangman helping against the Inner Circle for Cody and Dustin, not because he was making up with Matt Jackson. Hangman’s character work combine with his ring skill is exactly why he and Kenny Omega are still AEW World Tag Team Champions. AEW Revolution gave us something truly incredible, but I can’t wait for more of Hangman-Omega VS Young Bucks. The only thing still a bit much for the mingling is how the Inner Circle got that ambush on Moxley in disguise. Just let them go after him straight up since it was so obvious after like two seconds. But either way, it was a good move because it allowed Darby to really shine in the main event. Also, it was a brilliant move to mock The Shield as the Inner Circle bombs and taunts Moxley at the end there.

My Score: 9.3/10