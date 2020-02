AEW Dynamite 5 fév 2020 Résultats et rapport complets

L’Alabama est dans une nuit d’action plutôt vicieuse. Cody prend dix cils en cuir de MJF afin d’obtenir un match à AEW Revolution!

RÉSULTATS OFFICIELS

Jon Moxley VS Ortiz avec Santana; Moxley gagne. SoCal Uncensored VS Best Friends; SCU gagne.Britt Baker VS Yuka Sakazaki; Sakazaki gagne. 8 Tag Homme: L’élite contre les frères Lucha, le boucher et la lame avec le lapin; Les frères Lucha, le boucher et la lame gagnent.

JOUER PAR JEU

Dernière fois sur AEW Dynamite…

Le Champion, Chris Jericho, a déclaré à Jon Moxley qu’il avait eu le pic à l’œil parce qu’il avait bêtement refusé l’offre du cercle intérieur. Moxley n’est pas sûr de quel genre d’homme Jericho pense qu’il est, mais Moxley sait ce qu’il voit en regardant Jericho: “Un égocentrique peu sûr.” Jericho et Moxley se battront à AEW Revolution, mais Moxley prendra-t-il le titre à Y2J?

Pendant ce temps, les plans bien élaborés de Maxwell Jacob Friedman montent en rayon alors que ses mercenaires bien payés n’ont pas réussi à ranger The Young Bucks dans un match. Kenny Omega et Hangman Page viendraient à la rescousse par la suite, et maintenant les choses s’intensifient! De plus, Cody était plus méchant que Superbad avec pas un, pas deux mais trois Cross Rhodes à Kip Sabian! MJF reconsidérera-t-il sa vendetta avec The Elite? Ou peut-il même arranger les choses avec les dix cils de cuir?

Jon Moxley VS Ortiz avec Santana!

En parlant de Maniac, il a un bien meilleur cache-œil cette semaine alors qu’il se prépare à affronter le pitbull portoricain! Moxley va-t-il créer un élan sur le chemin du match de championnat du monde de Chicago?

Mais avant que la cloche sonne, Chris Jericho apparaît! Bien sûr, il a Sammy Guevara et Jake Hager avec lui, donc tout le cercle intérieur est présent. Jericho, Sammy et Hager vont au commentaire alors que les fans finissent de chanter la chanson thème. La cloche sonne et Moxley se méfie de Santana qui se cache. Ortiz balance mais Moxley donne des contre-coups et des avant-bras. Les fans sont du côté de Moxley comme Ortiz fouette, et Moxley bondit sur les lariats Ortiz! Ortiz sort se regrouper avec Santana mais Moxley sort et prend une chaise! Ortiz s’enfuit mais Moxley soutient Santana. Moxley monte et bloque le coup de pied pour jeter Ortiz!

Moxley enfonce les coudes et les genoux dans Ortiz puis court. Ortiz attrape l’arbitre et Santana glisse à Moxley! Ensuite, Ortiz enziguris et DDT’s Moxley! Éclaboussure de plan de course! Couvrir, DEUX! Ortiz traîne Moxley pour se jeter hors du ring. Santana nargue Moxley mais reste en retrait. Ortiz sort et fouette Moxley dans les balustrades! “Nous sommes les meilleurs! Nous sommes les meilleurs! »Ortiz fouette Moxley sur des marches en acier, le mauvais œil d’abord! Les fans boo mais Proud ‘n’ Powerful absorbent la chaleur. Moxley se lève alors qu’Ortiz s’incline sur le ring. Moxley parvient à monter sur le ring mais les gants se détachent. Ortiz frappe Moxley dans le coin puis racle son pied du visage de Moxley. L’arbitre repousse Ortiz, mais Ortiz prend le dos de Moxley! Rawr!

Ortiz entraîne Moxley dans une pochette de chameau et il griffe le visage de Moxley. L’arbitre réprimande mais Ortiz ne fait que grincer un avant-bras au visage de Moxley. Les fans se rassemblent et Moxley se bat hors de la cale. Moxley a Ortiz comme sac à dos et le remet en boucles! Les deux hommes pataugent et tombent et Moxley jette les avant-bras. Moxley court mais Ortiz bloque la corde à linge pour une BOMBE POP-UP! Couvrir, DEUX! Ortiz garde son sang-froid en étouffant Moxley sur les cordes. L’arbitre compte et Ortiz lâche. Les fans sont encore plus forts pour Moxley alors que la tarte Ortiz lui fait face. Ortiz s’exécute mais dans un démontage, et Moxley obtient un chiffre quatre! Les fans applaudissent alors qu’Ortiz endure la prise! Crie Santana alors qu’Ortiz tombe. C’est une couverture, DEUX!

Ortiz pousse Moxley dans son bon œil! Moxley lâche la prise et arrive aux cordes et les fans huent plus fort. Ortiz arrive mais est envoyé! Santana aide Ortiz à se relever mais Moxley accélère la plongée! Moxley prend Santana mais Ortiz est sur lui. Seulement pour que Moxley envoie Ortiz voler dans la foule! Les fans sont excités pour «A E DUB! A E DUB! »Alors que Moxley ramène Ortiz au bord du ring. Ils retournent sur le ring et Moxley court au coin pour une grosse corde à linge de coin. Moxley continue, mais Ortiz mule coups de pied, seulement pour se heurter à un SCRAPBUSTER! Couvrir, DEUX! Jericho regrette d’avoir amené Moxley à AEW, il aurait dû laisser Moxley languir. Voilà ce qui arrive quand on est gentil avec quelqu’un!

Moxley traîne Ortiz mais Ortiz serre la poitrine de Moxley! Moxley jette des avant-bras mais Ortiz continue de le griffer! Donc, les ceintures Moxley, seulement pour Ortiz au coude. Ortiz décharge Moxley puis court, pour PLONGER! Coup direct avec le coup de canon! Ortiz entraîne Moxley dans le ring. Ortiz monte haut et saute pour le splash! Couvrir, DEUX !! Moxley vit mais Ortiz traîne Moxley, Fisherman Suplex! Couverture de pontage, DEUX! Santana crie à Ortiz de rester sur Moxley et Ortiz pleut les mains. Ortiz remonte en haut et Moxley se lève. Ortiz bondit, mais Moxley repousse les manches de hache! Moxley double sous-crochets, Ortiz glisse mais Moxley le LARIAT vers le bas! Les fans tirent alors que les deux hommes sont à terre!

Santana monte sur le tablier mais l’arbitre lui crie. Ortiz arrive mais Moxley l’envoie à Santana! Ortiz se retourne pour se faire tourner, PARADIGM SHIFT! Cover, Moxley gagne!

Gagnant: Jon Moxley, par pinfall

Le Maniac a un bon œil mais il est verrouillé sur Jéricho et le Championnat du Monde AEW. Jericho dit que Moxley «va en ville à China Town» et Santana frappe Moxley par derrière! Le cercle intérieur veut toujours battre Moxley, mais Moxley donne Santana PARADIGM SHIFT de nulle part! Les fans sont tonitruants alors que Moxley sort les clés de la Ford GT! Moxley ose Jericho pour venir les chercher. Parce qu’il est sur le point de les utiliser comme arme! Oeil pour oeil alors qu’il traîne Santana! Sammy et Hager se dépêchent, mais ils sont trop tard car Moxley JAMS la clé dans l’œil de Santana !! Moxley se moque de la douleur du cercle intérieur, mais il est clairement aux commandes. Moxley va-t-il renverser Jericho à Revolution?

SoCal Uncensored VS Best Friends!

Frankie Kazarian et Scorpio Sky ont perdu leurs championnats du monde par équipe AEW en mer, mais ils veulent se relever et réessayer! Quant à Chuckie T et Trent, ils viennent de retrouver un record égal. Peuvent-ils rompre le lien en leur faveur?

AEW est en image comme des chaises longues Orange Cassidy sur le tablier. Trent lui tend sa veste et Cassidy la met. Cassidy veut ensuite ajouter le gilet de Chuckie, donc le Kentucky Gentleman oblige. Le paresseux a maintenant trois couches et semble bien en lui. AEW revient à l’image unique alors que le SCU fait son entrée. Christopher Daniels brille par ses absences, peut-être qu’il se tient hors de vue étant donné les intentions de The Dark Order envers lui. Mais Fallen Angel à part, les équipes se débrouillent et c’est Kaz et Trent pour commencer.

Les fans acclament «S C U! S C U! »Alors que la cloche sonne. Kaz et Trent s’amarrent et vont à la corde. Ils se déplacent et l’arbitre appelle à la pause. Kaz relâche et nous avons une pause nette. Trent et Kaz repartent, Kaz se dirige vers la prise de contrôle mais Trent recouvre le casque. Kaz sort et Trent le coupe! Kaz évite la prochaine coupe pour récupérer la prise de tête. Trent se fraye un chemin vers le haut, se bat et retourne les suplexes mais Kaz atterrit sur ses pieds. Kaz CHOPS Trent mais Trent CHOPS de retour! Nous avons un combat CHOP! Kaz jette un foin pour faire basculer Trent puis courir. Les choses s’accélèrent, Trent meteoras Kaz down!

Trent tags dans Chuckie et Best Friends double fouet Kaz. Ils doublent le coude, se serrent la main et laissent tomber les coudes. Les fans se déclenchent alors que Trent fléchit et que Chuckie écope. Kaz se glisse dehors, tag au Scorpion! Scorpion et cercle de Chuckie. Clés de scorpion et béliers épaules dans Chuckie. Chuckie se remet sur un marteau puis tourne le Scorpion vers un haut bracelet. Le Scorpion utilise des cordes pour passer à travers et arracher pour un armlock. Chuckie ramène Scorpio à la tête mais Scorpio s’éteint. Chuckie court sur Scorpion avec une épaule et des pistolets doubles sur lui. Les fans applaudissent mais le Scorpion tue! Chuckie donne des coups de pied et des coups de fouet, mais le Scorpion s’inverse, pour se heurter au coude de Chuckie. Chuckie se brosse pour monter et moonsault! Mais il atterrit sur ses pieds quand le Scorpion s’éclaircit! Coups de pied de mule Scorpion, coups de pied avant et fouets pour dropkick Chuckie vers le bas!

Les fans applaudissent alors que Kaz entre en scène et que SCU double fouet. Ils doublent l’épaule de Chuckie puis les couvertures de Kaz, DEUX! Kaz s’accroche avec un jugulaire mais Chuckie pousse Kaz dans le coin. Tag to Trent and he sucker punch Scorpio! Chuckie fouette Kaz puis fouette Trent, mais Kaz BOOTS Trent! Kaz évite Chuckie de sucer Trent pour une chute de jambe guillotine! Kaz s’en prend à Chuckie, mais il se tient debout en tranches de pain! Scorpion revient au coup de pied et lance-pierre, pour un COUPE! Chuckie se sauve alors Scorpion s’en prend à Trent, l’envoyant dans la balustrade! Mais Trent SPEARS de retour! Kaz met Trent dans une ceinture, mais Trent se bat. Trent se balance, mais dans l’ALLEMAND! Chuckie BLOCKBUSTERS Kaz! Les quatre hommes sont à terre, mais Cassidy entre pour les rejoindre! The Sloth lounges comme AEW va image dans l’image.

Les meilleurs amis s’assoient et Chuckie dit à Cassidy d’arrêter de se moquer. Les meilleurs amis ont ensuite mis Kaz dans le ring et Trent a mis Kaz dans un coin. Trent CHOPS Kaz lance alors de gros avant-bras. Tag à Chuckie, mais Kaz riposte! Kaz et Chuckie se bagarrent d’avant en arrière avec des faucheurs, mais Kaz prend l’avantage. Kaz fouette, Chuckie arrête le back drop au suplex. Mais Kaz bloque, et maintenant nous nous disputons le contrôle suplex! Chuckie lève Kaz mais Kaz lève Chuckie et répète. En fin de compte, Chuckie frappe la FALCON ARROW! Couvrir, DEUX! Chuckie est furieux, “Personne ne donne un coup de pied de la Flèche du Faucon!” Il tape dans Trent et puis scoop claque Kaz par les cordes. Des frondes Trent pour le coude! Couvrir, DEUX!

AEW revient à une seule image tandis que Trent se dirige vers un coin. Kaz nie la tornade DDT mais il se heurte à un coude. Trent Trust tombe dans un backstabber! Tag à Scorpion et il fait exploser Chuckie! Puis il ARRETE Trent! Les fans se réveillent alors que Scorpio étiquette Kaz à nouveau. Scorpio donne à Kaz le coup de pouce pour le TORNADO DDT! Couvrir, DEUX !! Trent vit toujours mais Kaz reste concentré. “C’est génial!” Comme Kaz traque Trent dans un coin. Kaz fouette de coin en coin, Trent dégringole de haut en bas, mais jusqu’au tapis. L’arbitre vérifie Trent mais Kaz fait monter Trent. Kaz fouette de coin en coin mais Chuckie bloque Trent du pad! Trent CLOBBERS Kaz en retour! Le Scorpion arrive mais est envoyé dans le Sexy Chuckie Knee! Trent ajoute le PSYCHO KNEE!

Trent a Kaz et Chuckie se joint, SEMELLE ALIMENTAIRE SEMI-N ‘DEMI! Les fans se font passer pour les meilleurs amis HUG! Kaz patauge et Trent le traîne. Chuckie grimpe mais Scorpio le tire vers le bas! Scorpio BOOTS Trent et Kaz l’utilisent pour la Sunset Bomb! Cover, SCU gagne!

Gagnant: SoCal Uncensored, par pinfall

Mais attendez, les Beaver Boys des Dark Order attaquent!? Evil Uno a promis de viser tous ceux que Christopher Daniels chérit, et cela commence par Kaz et Scorpion! Les meilleurs amis essaient d’aider, mais ils se retrouvent pris dans la horde de Creeper! Stu Grayson aide les lianes à tous les piétiner tandis qu’Evil Uno prend son temps pour marcher sur le ring. L’Ordre des Ténèbres efface l’anneau à temps pour qu’Uno rejoigne ses sbires. Mais attendez! Orange Cassidy monte dans le ring!? Le paresseux résiste à l’Ordre des Ténèbres, mais Uno fait reculer ses hommes. Uno offre à Cassidy un masque de Creeper vert. Les fans scandent «NON! NON! »Cassidy tend ses mains pour les mettre dans ses poches!

Mais Grayson s’attaque à Cassidy! Les Creepers piétinent Cassidy mais Daniels se précipite sur le ring! Daniels veut se battre, mais l’Ordre des Ténèbres ne le fait pas. Après tout, ils veulent que Daniels #JoinDarkOrder, selon les désirs de leur Exalted One. Daniels est confus mais toujours aussi furieux. Que faudra-t-il pour empêcher l’influence de l’Ordre des Ténèbres de se propager?

MJF explique aux fans d’AEW la signification des dix coups de fouet.

Cela arrive à Cody pour une raison particulière. Comme un sage l’a dit un jour: «Si vous marchez derrière, la vue ne change jamais.» MJF refuse de suivre quelqu’un d’autre. Il promet de mettre tout son pouvoir dans chaque cil. Chaque frappe représentera les promesses creuses de Cody. MJF est également convaincu que Cody n’atteindra même pas dix.

Taz parle du fouet.

La légende ECW sait que ce sera désagréable, inconfortable. MJF va trop loin et cela vient de Taz. Mais cela valide à quel point Cody veut après MJF, pour lui de se soumettre volontiers aux grèves. Cody survivra-t-il pour continuer ensuite vers la Révolution?

Britt Baker VS Yuka Sakazaki!

Le dentiste a récemment dévoilé ses crocs en ce qui concerne quiconque et tout le monde autour d’elle. Mais peut-elle vaincre Wrestling Magical Girl pour aller après le Championnat du monde féminin de Wrestling Idol?

AEW revient alors que Yuka fait son entrée. Elle n’a pas été vue depuis le Fyter Fest l’année dernière, ses débuts Dynamite seront-ils un succès?

La cloche sonne et Baker tourne avec Yuka. Ils se nouent, Baker se tourne vers un bracelet, mais Yuka utilise les cordes pour passer. Yuka se retourne vers le bracelet Baker, et les fans applaudissent. Baker libère ROCK Yuka avec un droit! Baker met Yuka dans un coin et grimpe pour broyer Yuka dans les boucles! L’arbitre compte et Baker recule pour ensuite froncer les sourcils et étouffer à nouveau Yuka! L’arbitre soutient Baker mais ensuite Baker boot lave Yuka! Couvrir, DEUX! Baker est déjà ennuyée et elle joue avec Yuka. Mais Yuka riposte! Yuka court et huricanranas Baker dans les cordes! Les fans tirent alors que Yuka est en haut rapidement, pour un sentin assis!

Baker patauge et renfloue, mais Yuka remonte, au tremplin! Le Mahou Shoujo Splash frappe Baker à la rampe! Yuka fait entrer Baker alors que les fans se mettent à feu. Yuka cravates et snapmares Baker court ensuite au lariat coulissant! Couvrir, DEUX! Yuka garde Baker mais Baker revient. Baker tourne à nouveau vers ROCK Yuka. Yuka revient à tirer des coudes des deux côtés, puis un coude roulant. Yuka tombe sur un SUPERKICK! Baker frappe un casse-cou oscillant, couvre, DEUX! Yuka survit mais Baker s’accroche! Anneaux de Saturne mais Yuka résiste, alors Baker tire les cheveux! L’arbitre appelle à une pause et Yuka se détend pour rouler sur une épingle fantôme! Yuka gagne !!

Gagnante: Yuka Sakazaki, par pinfall

La broche fantôme devient la broche Mahou Shoujo alors que Yuka remporte la victoire! Baker est choquée, mais c’est pourquoi cela s’appelle un «bouleversement!» Yuka bouleverse la femme classée n ° 4, mais Baker fait une crise de colère! Baker fait basculer la zone du chronométreur et a la sonnerie! Elle écrase Yuka par derrière !! Les fans huent alors que Baker va finir Yuka! L’arbitre arrache la cloche, alors Baker étouffe simplement Yuka avec des cordes et la fait mordre! Baker STOMPS Yuka dedans! Les fans crient «Britt, You Suck!» Mais Baker ne se soucie plus de ce que les fans pensent. Yuka serre sa mâchoire et il y a du sang! Ses dents tombent-elles!? Le dentiste n’a pas fini non plus! Anneaux de Saturne et LOCKJAW! L’arbitre crie à Baker mais Baker continue de tirer, même avec le sang qui coule!

Baker laisse enfin Yuka partir, et l’arbitre peut enfin vérifier la bouche de Yuka. Baker rit, ravie de son nouveau niveau de sauvagerie. Baker fera-t-elle la même chose pour toutes les femmes auxquelles elle fait face jusqu’à ce qu’elle se fasse tirer dessus à Riho?

8 Man Tag: The Elite VS The Lucha Brothers, The Butcher & The Blade w / Bunny!

Les Young Bucks font équipe avec Kenny Omega et le pendu Adam Page pour ramener le combat aux mercenaires de MJF! Mais pour garder les choses encore, Braxton Sutter, Andy Williams et Allie ont fait appel à un duo dynamique que l’Elite connaît parfaitement. Est-ce que Pentagon Jr. et Rey Fenix ​​seront les clés pour vaincre les garçons Jackson et les nouveaux champions par équipe AEW World Tag?

Comme le comportement du pendu ces derniers temps, il ne veut pas faire la fête avec les Bucks. Il monte d’abord sur le ring pendant que les Elite OG prennent leur temps avec leur entrée. Il y a de la tension tout de suite pendant que les équipes trient. Les fans acclament «The! Élite! L’élite! »Comme le Pendu commence avec La Lame. Le pendu s’exécute mais Blade esquive la botte pour la couper. Le pendu revient! Et encore et encore et encore! Le pendu fouette Blade pour ensuite le faire démarrer! Il met Blade dans le coin et balise Omega! Le tag champs double fouet Blade to ropes puis double coup de pied pour donner un coup de pied et rallier avec une botte et KOTARO KRUSHER! Couvrir, DEUX, mais Omega reste proche.

Clés Omega Blade et étiquettes en Matt Jackson. Matt laisse tomber les manches de hache puis marque Nick. Nick monte pour faire la même chose, puis se tourne pour étiqueter Omega. Le pendu semble ennuyé, il pensait qu’il allait avoir son tour. Omega lance des manches de hache sur Blade puis le serre à nouveau. Cette fois, Hangman ne prend même pas la peine d’être au coin de la rue alors que Nick se rapproche. Nick grimpe à nouveau pour taper du cul! Fenix ​​arrive mais obtenez un dropkick! Le Pentagone a aussi un dropkick! Blade obtient des doubles dropkicks! Le boucher entre mais le Pendu le met avant tout en avant! Des tremplins oméga mais le boucher s’incline. Butcher se transforme en TRIPLE dropkicks! Puis avec Butcher, Blade et Lucha Bros à l’extérieur, TRIPLE PESCADO! Triple succès directs et fans sont excités pour The Elite! Sauf pour le pendu.

Blade et Butcher se précipitent et cela fait entrer Hangman. Bunny crie à Omega alors que Fenix ​​jette Hangman. Omega est envoyé avec lui, tout comme les Bucks. Fenix ​​monte, monte et loin! Fenix ​​bouscule l’Elite par lui-même tandis qu’EAW passe en image!

Alors que Fenix ​​s’éloigne de l’élite, Omega et Hangman s’assoient en premier, suivis des Bucks. L’élite se regroupe mais Blade attrape Nick en premier. Fenix ​​et le club de boucher les autres tandis que Blade isole Nick dans le coin. La lame trébuche puis jette Nick dehors. Bunny creuse ses griffes pendant que l’arbitre est distrait! Fenix ​​s’assure que la caméra le voit mater Matt tandis que Blade apporte la sauvegarde de Nick. Retour suplex! Couvrir, DEUX! Blade traîne Nick pour fouetter dans le coin, et balise Butcher.

Les mercenaires attaquent Nick avec l’aide de Fenix ​​et Butcher CHOPS. Le boucher frappe Nick dans un coin puis lance une grosse main droite! Butcher ramène Nick et balise Blade. Fenix ​​maintient Nick en place alors que les mercenaires attaquent Nick de plus en plus, et AEW va se casser.

AEW revient alors que Blade scoop claque Nick sur les cordes. Mais Blade rate son coude et Nick trébuche jusqu’à Butcher! Fenix ​​frappe Nick puis va le faire tomber du tablier, mais Nick le bloque pour ROUNDHOUSE! Mais le Pentagone arrive, seulement pour obtenir un CHOP! Nick utilise le tablier pour monter puis bondit pour jeter les deux Lucha Bros dans les barrières! Nick se précipite sur le ring et épaule Blade. Facebuster Slingshot, puis saut de lune sur le Pentagone! Les fans tirent sur Nick alors qu’il rampe pour le coin de l’Elite. Blade rampe également, hot tag pour Matt et Fenix! Fenix ​​bondit mais dans les bras de Matt! Matt frappe un suplex Northern Lights! Et démarre le Polar Express de suplexes sans fin!

Le Pentagone arrive mais il est ajouté, pour un DOUBLE Northern Lights! Les fans sont tonitruants car Matt est tout excité. Matt étiquette Omega et Omega saute. Le pompier de Matt porte mais Fenix ​​glisse. Fenix ​​donne un coup de coude à Matt puis saute. Omega entre en jeu mais récupère une botte. Fenix ​​fait venir Omega et l’utilise comme une étape pour sauter et faire glisser Matt! Omega arrive mais est envoyé dans le courrier! Des frondes du Pentagone à BACKSTABBER! Fenix ​​a Matt pour un Gory Especial, puis entraîne Omega dans les choses. Le Pentagone est en haut, bondit, DOUBLE STOMP LEG DROP GORY BOMB !! Une incroyable fusion de mouvements et les fans sont à nouveau enflammés!

Fenix ​​pleut des droits sur Omega, puis balise dans Butcher. Le boucher frappe Omega, mais Omega revient. Butcher met Omega dans un coin pour reculer. Tag to Blade and Butcher CHOPS Omega. Le boucher donne un coup de dos à Omega, puis Blade repousse Omega sur le genou du boucher! Les fans huent alors que Blade se balance sur le pendu. Blade couvre Omega, TWO, mais Butcher se rapproche. Les fans se rassemblent alors qu’Omega est agressé. Le boucher jette les mains mais Omega les rejette. Omega CHOPS, Butcher botte et court, mais Omega saute! Le boucher bloque le huricanrana! Mais alors Omega l’obtient au deuxième essai! Tag chaud pour le pendu!

Le Pentagone fait son entrée, mais les fans se rassemblent avec “Cowboy S * it!” Comme Hangman BOOTS Blade et jette Fenix. Le Pentagone se heurte à un coude, et les lariats du triangle du Pendu Fenix! Hangman BOOTS Pentagon lance ensuite des frondes sur PESCADO Fenix! Les fans sont encore chauds alors que Hangman obtient le Pentagone pour un suplex OVERHEAD et un kip up! Le pendu grimpe au sommet alors que les mercenaires et les frères Lucha se regroupent, SUPER MOONSAULT! Le coup direct abat les quatre hommes! Le Pendu accroche son genou mais fait entrer le Pentagone. Matt vérifie le Pendu mais il continue de bouger, DISCUS LARIAT! Couvrir, DEUX !! Le pendu entrave et balise Omega. Les balises Omega aux balises Matt et Matt dans Nick. Hangman et Omega double fouet Pentagone coin à coin, puis Omega se lance dans un grand coude arrière!

Matt ajoute un avant-bras, Hangman ajoute une corde à linge, mais les éclaboussures de Nick manquent! Fenix ​​et les mercenaires entraînent le reste de l’élite et Butcher entre en scène. Le Pentagone berce Nick avec une enziguri! Fenix ​​frappe un sobat bondissant! Blade CHOPS puis Butcher éclabousse! Coupes-culbuteurs Fenix! Le boucher soulève Nick, Blade saute pour sauter! Épaule attaquer powerbomb! Couvrir, mais Matt se précipite, seulement pour que le Pentagone utilise Butcher comme tabouret dans un DESTROYER! Butcher Dead soulève Nick pour une autre bombe! Couvrir mais Omega le casse! Fenix ​​donne un coup de pied mais est bloqué, dans un SNAP DRAGON! Le Pentagone a un SNAP DRAGON! Le pompier porte la lame, Omega glisse, SNAP DRAGON!

Omega lance le poing de Butcher, esquive la corde à linge, mais Butcher jette Omega du nelson complet. Le boucher se transforme en SUPERKICK! Nick frappe le magicien brillant du coin, l’enziguri et l’avant-bras! Tag à Matt, Nick aide Matt à frapper le PAIN TRANCHÉ! «SUPERKICK! PARTAY ~! »Mais le pendu se joint à la fronde, mais le Buck Shot manque! Le boucher club Hangman mais se transforme en DOUBLE SUPERKICKS! Le Lucha Bros DOUBLE SUPERKICK the Bucks! Omega V-TRIGGERS Pentagone! Fenix ​​fait des culbutes mais Omega voit le cutter arriver et l’attrape dans un Gory Especial! Backslide, V-TRIGGER!

Blade esquive Omega dans le coin pour BOOT! Le lanceur de pierres lance à nouveau des frondes, BUCK SHOT! Le boucher donne un coup de pied et le pompier porte, mais le pendu glisse. Le pendu bouscule, scoops et gère un FALL AWAY SLAM! Et un coup de pied! La jambe dérange cependant le pendu. Omega veut une étiquette mais Blade le fait trébucher. Nick SUPERKICKS Blade! Les Bucks veulent entrer mais Hangman refuse. LAMES À ÉLINGUE Pentagone! «CERO! MIEDO! »Fenix ​​bondit, PILOTE À DOUBLE ARRÊT PACKAGE !! Blade et Butcher remontent les Bucks et Fenix ​​FLIES sur les deux! Les couvertures du Pentagone, Lucha Bros et les mercis gagnent !!

Gagnants: The Butcher, The Blade & The Lucha Brothers, par pinfall

L’élite a perdu parce que le pendu n’accepterait pas l’aide des Bucks! Matt et Nick soulignent sa mauvaise jambe et qu’il aurait pu être étiqueté, mais Hangman ne veut pas l’entendre. Omega essaie de maintenir la paix, mais qu’est-ce qui se cache sous la surface entre ces amis?

Tony Schiavone interviewe Kenny Omega sur le ring.

L’un des grands interprètes du monde entier – Attendez, quelque chose se passe dans les coulisses! PAC rappelle Omega! Le bâtard dit que c’était censé être une soirée de signature de contrat. Que doit-il faire pour attirer l’attention d’Omega? Michael Nakazawa ne signifie-t-il rien pour lui? Que diriez-vous de tester à quel point Omega se soucie de «la charmante petite Riho». Pac menace la championne du monde féminine AEW! Omega peut arrêter cela, tant qu’il accepte le match.

Bien! Pac obtient son match! “C’était vraiment si difficile?” Et pensait-il honnêtement que Pac allait mettre la main sur une femme? Il est peut-être un bâtard, mais Pac n’est pas une bête. “Elle l’est.” NYLA ROSE attaque Riho pour Pac! Et POWERBOMBS la traverse à travers une table! Nyla dit à Riho qu’elle est marquée. “La semaine prochaine, ton cul est à moi!”

AEW a un message de Darby Allin.

Après que le cercle intérieur ait coincé sa propre planche à roulettes dans sa gorge, le casse-tête mort-vivant peut à peine parler. Mais il a encore un moyen de répondre. Il a une découpe en carton de Jéricho et Sammy Guevara. Darby y prend un FLAMETHROWER! Le carton est en cendres, mais Darby fera-t-il bien pire au vrai Le Champion et au dieu espagnol assez tôt?

Kip Sabian avec Penelope Ford VS Joey Janela!

Superbad est de retour sur la terre ferme après avoir perdu le Mixed Tag Match historique sur le Norwegian Pearl. Mais Sabian reviendra-t-il contre l’ex-petit ami de Bad Boy?