AEW Dynamite diffusera de la place du quotidien, pas de foule

Leur confusion est liée à l’épisode de cette semaine d’AEW Dynamite. Comme vous le savez peut-être, AEW a annulé son spectacle live original de Rochester, NY. Le spectacle a été déplacé au Daily’s Place à Jacksonville, en Floride. Un fan a demandé à «The City of Jacksonville» si l’emplacement était fermé. Ils ont répondu et ont confirmé qu’il serait fermé. Fightful a contacté les dirigeants d’AEW pour obtenir des éclaircissements et a confirmé que l’émission se poursuivrait comme annoncé. Voici le tweet original envoyé par la ville de Jacksonville, suivi du mot officiel de All Elite Wrestling.

Cette commande s’applique-t-elle aux événements organisés sur @dailysplace?

– Dave Hancock (@ dhancock110) 13 mars 2020

Oui, malheureusement.

– Ville de Jacksonville (COJ) (@CityofJax) 13 mars 2020

“Fightful a appris que AEW Dynamite se déroulera au Daily’s Place de Jacksonville comme prévu initialement. La semaine dernière, le twitter de la ville de Jacksonville a indiqué que tous les sites appartenant à la ville seraient fermés, y compris le Daily’s Place. Cependant, nous avons entendu du côté de l’AEW que le compte Twitter de la ville pensait apparemment qu’un événement public était évoqué.

AEW Dynamite se déroulera au Daily’s Place comme un événement à huis clos sans fans, et la ville de Jacksonville n’a pas eu de problème avec cela. “