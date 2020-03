AEW Dynamite écrase la WWE NXT dans un triomphe des évaluations unilatérales

AEW

AEW Dynamite a affiché une victoire complète sur WWE NXT dans la guerre des cotes mercredi soir.

En termes d’audience globale, Dynamite a enregistré une augmentation impressionnante de 22% par rapport à la semaine dernière, attirant en moyenne 932 000 téléspectateurs – le plus élevé de l’émission depuis le 15 janvier. NXT, quant à lui, a chuté de 22% à seulement 542 000. Cela représente la pire audience de NXT depuis ses débuts sur USA Network en octobre 2019.

En ce qui concerne la démographie clé de 18,49, AEW est passé de 0,26 la semaine dernière à 0,35, avec NXT passant de 0,21 à 0,16. NXT se situe en dehors du top 50 des émissions câblées pour la nuit, ce qui signifie qu’aucune autre ventilation démographique n’est disponible.

En bref, il s’agissait d’un martèlement unilatéral, AEW balançant le marteau.

Comme c’est toujours le cas ici, l’élan plus le marketing est égal aux notes (h / t Tony Maglio). AEW a clairement eu les deux cette semaine. En plus de l’attrait anormal de l’arène vide, ils avaient la promesse des débuts de l’Exalted One plus la question de savoir qui aurait l’avantage de Blood of Guts à construire, alors qu’il a été confirmé au préalable que le spectacle de NXT ne comporterait aucun live action dans l’anneau. Au final, une nuit construite autour de deux énormes débuts sur Internet a détruit un clip.