AEW Dynamite est toujours susceptible d’aller de l’avant … mais sans fans.

AEW

L’épisode relocalisé AEW Dynamite de ce mercredi à Jacksonville, en Floride, devrait désormais se dérouler dans une arène sans fans, selon Dave Meltzer.

Il a été signalé il y a quelques jours que ce mercredi AEW Dynamite se déplacerait de Rochester, NY à Jacksonville, FL en raison de la récente épidémie de coronavirus. Cependant, les fans de la promotion devaient toujours assister à l’émission.

Cela ne semble plus être le cas aujourd’hui, comme l’a confirmé Dave Meltzer sur Twitter aujourd’hui.

Son tweet disait:

Divers autres événements sportifs dans le monde entier – y compris la Premier League, la NBA et plus – ont tous été suspendus indéfiniment jusqu’à nouvel ordre. Pourtant, la WWE, l’UFC et maintenant AEW sont toujours déterminées à maintenir leurs apparences, la WWE et l’UFC s’étant toutes deux engagées à diffuser leurs émissions dans des arènes à huis clos.

Vendredi soir, SmackDown sur FOX a été la première émission de catch diffusée dans une arène vide, car les suspensions mondiales et l’atmosphère étaient sans aucun doute uniques.

AEW n’a pas encore confirmé si son émission se déroulera en fait devant aucun public, mais nous espérons qu’une déclaration sera faite très prochainement sur la situation.