AEW Dynamite filmera sur des plateaux fermés

AEW

Alors que le monde lutte pour faire face à la pandémie de COVID-19,

Tous les élites de lutte ont déménagé pour apporter des modifications à leurs plans hebdomadaires Dynamite.

En plus du déménagement de Dynamite cette semaine à Jacksonville

Daily’s Place, et un nouveau lieu à révéler pour Blood and Blood la semaine suivante

Offre Guts, il y a maintenant des nouvelles qu’AEW Dynamite émanera de lieux fermés

dans un avenir prévisible.

Le communiqué de presse officiel d’AEW sur tout cela se lit comme suit:

Par mesure de précaution contre COVID-19, l’AEW

Spectacle de dynamite le 15 avril à Boston, MA sera déplacé. Le spectacle délocalisé

sera retransmis en direct sur TNT le 15 avril. Jusqu’à nouvel ordre, les épisodes en direct

de Dynamite sera produit dans des lieux fermés avec du personnel essentiel

seulement. Le spectacle Dynamite à Boston sera reporté au mercredi 5 août

à Agganis Arena.

Les fans qui ont déjà acheté des billets pour le Boston qui

se verra offrir un remboursement via le point de vente, ou aura son original

billet valide pour l’admission à l’événement le 5 août. Des détails supplémentaires seront

à venir.

Nous avons apprécié votre compréhension comme la sécurité et le bien-être

de nos fans et de nos talents est toujours notre priorité absolue. Nous continuerons à

surveiller l’évolution de la situation liée à COVID-19 et être guidé par le gouvernement

officiels, organisations de santé et gestion des sites.

La situation très réelle du Coronavirus ne va pas disparaître

loin de sitôt, et All Elite Wrestling est juste une autre victime de la

pandémie mondiale en cours.