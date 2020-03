AEW enregistre plusieurs épisodes de dynamite cette semaine?

AEW

C’est ce qui semble être une décision intelligente, compte tenu de la situation actuelle, AEW semble prêt à suivre l’exemple de la WWE en enregistrant plus de séquences que d’habitude à Jacksonville, en Floride, ce mercredi soir.

Cette nouvelle nous vient de la mise à jour quotidienne de Dave Meltzer sur la figure quatre en ligne. Bien qu’il n’y ait pas de mot sur la quantité de séquences que AEW a l’intention de capturer et sur le nombre de spectacles qu’elle pourrait couvrir, Meltzer écrit que “AEW fera beaucoup d’enregistrement mercredi”, suggérant qu’ils iront au-delà de l’épisode de Dynamite de cette semaine.

Cody contre Jimmy Havoc et un combat AAA Mega Campeonato entre le champion Kenny Omega et Sammy Guevara ont été ajoutés au cours des deux derniers jours. Il est à noter, cependant, que le match opposé Wardlow vs Luchasaurus Lumberjack devra être modifié, car les restrictions sur le nombre de personnes que AEW peut réunir peuvent rendre la stipulation impossible.

Il est tout à fait logique que les promotions de lutte obtiennent autant d’enregistrements que possible en ce moment, car on ne sait pas quand les États-Unis pourraient entrer en verrouillage total. Comme indiqué hier, la WWE prévoit d’enregistrer jusqu’au Raw après WrestleMania 36 cette semaine.