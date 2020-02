AEW et Jazwares annoncent des figurines superstar AEW – Détails

Il a été annoncé lors de la diffusion AEW Dynamite de mercredi soir que AEW Superstars obtiendrait ses propres figurines. Ils sont produits par Jazwares. Vous pouvez consulter le communiqué de presse officiel ci-dessous:

LES JAZWARES ET TOUTE LA LUTTE D’ÉLITE SONT INÉGALÉS!

19 février 2020 – Jazwares, un leader mondial du jeu, et All Elite Wrestling (AEW), la nouvelle ligue de lutte professionnelle qui prend d’assaut l’Amérique, font équipe avec la première ligne de figurines et les objets de collection de jeu de rôle d’AEW. Avec le champion du monde AEW Chris Jericho, Cody, The Young Bucks, Kenny Omega, Jon Moxley et plus, la nouvelle ligne AEW UNRIVALED sera exposée sur le stand Jazwares au Toy Fair New York du 22 au 26 février et sera disponible dans le commerce de détail Plus tard cette année.

Les figurines de collection AEW UNRIVALED offriront 25 points d’articulation, de vraies ressemblances scannées en 3D et une variété d’accessoires et une authentique bague. Avec plusieurs vagues par saison, les fans peuvent collectionner les stars de la nouvelle émission hebdomadaire populaire de TNT AEW DYNAMITE, y compris MJF, Darby Allin, Dr. Britt Baker, Brandi Rhodes, Hangman Page, Jurassic Express et bien d’autres.

Chaque vague comprendra une édition limitée et des variantes rares pour ajouter poursuite et exaltation à chaque version. D’autres articles authentiques pour l’automne 2020 incluront l’AEW UNRIVALED: Action Ring pour jouer et afficher des figurines UNRIVALED et la ceinture de titre du Championnat du Monde AEW, avec encore plus de formats et d’innovations en développement pour les saisons futures.

«AEW est très rapidement devenue l’une des marques de catch les plus provocantes, engageantes et pertinentes de tous les temps. C’est une ligue embrassée par des générations de fans et de collectionneurs dans un genre avec un énorme appétit pour les produits authentiques », a déclaré Jeremy Padawer, EVP / Partner Jazwares. “Nous prévoyons de développer le type de programme qui peut plaire à la fois au collectionneur d’exposition et également aux jeunes fans qui veulent une façon tangible de jouer et d’interagir avec leurs héros”, a déclaré Michael Rinzler, vice-président exécutif / partenaire Jazwares.

“Lorsque AEW a été lancé il y a un peu plus d’un an, nous ne pouvions pas imaginer qu’il y aurait une ligne de jouets aussi tôt, mettant en vedette nos lutteurs, faisant ses débuts au Toy Fair de New York”, a déclaré Dana Massie, directrice du marketing et du merchandising. . “Mais, nous avons toujours su depuis le début que nous avons les plus grands fans du monde, et nous sommes constamment à la recherche de nouvelles façons de s’engager positivement et de se connecter avec eux d’une manière qui compte. Notre partenariat avec Jazwares renforce notre engagement envers l’engagement des fans, et nous espérons que nos fans adoreront les figurines et les objets de collection AEW représentant les personnalités qui font partie de leur vie chaque mercredi sur TNT, lors de nos événements à la carte et au-delà . “

Vous l’avez demandé! Tu l’as eu! En partenariat avec @WickedCoolToys – une société @Jazwares, notre nouvelle collection #AEWUnrivaled arrive à l’été 2020 pic.twitter.com/U4zvvXzddF

– All Elite Wrestling (@AEWrestling) 20 février 2020