AEW et WWE Stars échangent des insultes

Ce qui suit est un échange qui a eu lieu sur Twitter entre Braun Strowman de la WWE et Lance Archer d’AEW. Les deux ont commencé à échanger des coups verbaux lorsqu’un fan a commenté la vidéo promotionnelle d’Archer d’AEW Dynamite. Braun Strowman a répondu, en jetant un coup bon marché sur Archer et en le qualifiant de «Great Value Brand» de lui-même. Archer a riposté en nature, comme vous le verrez ci-dessous.

C’est ce qu’aurait dû être @BraunStrowman. Tu ressembles à une vraie bête.

– Russell Wade (@ uk_21) 19 mars 2020

Version de marque de grande valeur de moi !!!!! Bonne blague.

– Braun Strowman (@BraunStrowman) 19 mars 2020

Great Value vous dites?! Hmmmm. Génial. Ouaip! De valeur. Ouaip! Expérimenté. Ouaip! Agile Yup! Intéressant. Ouaip! Personnalité Yup! Donc. Oui. Vous pouvez dire que je suis DAMN GOOD VALUE! Alors merci KID.

– The Murderhawk Monster Lance Archer (@LanceHoyt) 19 mars 2020

