AEW explique l’entrée “Téléportation” de Matt Hardy sur AEW Dynamite

Comme vu lors de l’édition de la semaine dernière d’AEW Dynamite, Matt Hardy a été “téléporté” dans l’arène avant son segment promo avec Chris Jericho.

AEW s’est rendu sur Twitter dimanche pour révéler que c’était simplement un holographique qu’ils utilisaient. Vous penseriez que ce serait évident, mais ils ont en fait consulté Twitter pour l’expliquer à certains fans qui se demandaient comment cela avait été fait.

Nous avons précédemment rapporté ici sur eWn que Chris Jericho n’était pas satisfait de la première prise du segment. La société a réenregistré le segment juste avant la mise en ligne d’AEW.

Du ciel à NERIC, Vanguard 1 .. Notre plan de la semaine dernière #AEWDynamite était PRATIQUEMENT PARFAIT.

Nous avons quitté The Maker of Pain @IAmJericho absolument MENTALEMENT INTERCOURSÉ après que vous et les robots d’assaut aérien ayez projeté parfaitement mon plan.

C’était MAGIQUE. pic.twitter.com/iZxmtoJJrg

– #BROKEN Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) 28 mars 2020

Téléportation?

Bien sûr que non.

Ce n’était qu’une flotte de drones d’assaut aériens dirigée par Vanguard 1 projetant une série d’images de #BROKEN @MATTHARDYBRAND pour confondre @chrisjerichofozzy, ce qui a précipité la descente dans la folie du FABRICANT DE DOULEURS au cours de la semaine #AEWDynamite.

Duh. pic.twitter.com/opNItEiHbs

– All Elite Wrestling (@AEWrestling) 30 mars 2020