AEW Filming Dynamite dans un endroit top secret cette semaine

AEW

Tous les combats d’élite ne filmeront plus d’épisodes de Dynamite et Dark dans un Daily’s Place vide à Jacksonville, en Floride.

C’est selon Dave Meltzer dans une nouvelle publication en ligne de Figure Four déclarant que la promotion a modifié leur calendrier de tournage de contenu dans un nouvel endroit secret, avec un tas de contenus différents capturés mardi et mercredi. Il est prévu que les images couvrent Dynamite de cette semaine, Dark de la semaine prochaine et des émissions supplémentaires.

Meltzer écrit que AEW garde l’emplacement caché au cas où des fans se présenteraient et traîneraient dans le bâtiment, à la recherche d’autographes. On pense que le bâtiment qu’ils utilisent se trouve quelque part dans le sud-est des États-Unis.

Les deux derniers épisodes de Dynamite sont passés à Daily’s Place. Les événements récents avaient apparemment rendu la poursuite de ces activités intenable, cependant, avec l’aggravation de la crise sanitaire, les hôtels de Jacksonville fermant leurs portes (ce qui compliquait la tâche des membres d’équipage d’AEW de trouver un logement) et un centre de test était installé dans un parking à proximité.

Les téléspectateurs aux yeux aigus peuvent être en mesure de déduire où, exactement, Dynamite a été enregistrée au moment où elle frappe l’air ce soir. Espérons simplement que les gens respectent les directives nationales.