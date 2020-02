AEW lance un nouveau podcast aujourd’hui, le premier épisode présente Jon Moxley

Tous les Elite Wrestling (AEW) et TNT ont lancé un podcast officiel, “AEW Unrestricted”. Le premier épisode a été lancé aujourd’hui, et Jon Moxley était l’invité. Tony Schiavone et Aubrey Edwards animent le programme hebdomadaire, qui sera diffusé le jeudi.

TNT ET ALL ELITE WRESTLING LANCENT AEW: PODCAST SANS RESTRICTION AUJOURD’HUI, JEUDI 20 FÉVRIER

Nouvelle série de podcasts hebdomadaires pour des conversations sans restriction avec les stars d’AEW

Série la mieux notée AEW Dynamite Airs les mercredis en direct à 20 h ET sur TNT

Los Angeles, 20 février 2020 – TNT et All Elite Wrestling ont annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau podcast hebdomadaire, AEW: UNRESTRICTED. Hébergé par l’arbitre AEW préféré des fans Aubrey Edwards et le diffuseur de renom AEW Tony Schiavone, AEW: UNRESTRICTED offre aux fans un accès unique aux stars d’AEW.

Lancé aujourd’hui, jeudi 20 février, chaque épisode d’une heure mettra en vedette Edwards et Schiavone ayant des conversations approfondies avec les talents d’AEW, partageant des histoires personnelles qui donneront un aperçu exclusif de leurs diverses expériences de lutte et de leur vie en dehors du ring.

«L’une des choses que les fans adorent d’AEW est la relativité et l’authenticité de leur groupe diversifié d’athlètes talentueux», a déclaré Kevin Reilly, directeur du contenu, HBO Max, président, TNT, TBS et truTV. “AEW: UNRESTRICTED est un autre exemple de la façon dont nous créons des connexions de fans plus profondes et fournissons une expérience de lutte multidimensionnelle plus robuste.”

“Je suis un grand consommateur de podcasts de catch. Ils sont un excellent moyen de découvrir les meilleurs esprits du monde de la lutte », explique Tony Khan, président et chef de la direction d’AEW. «Un podcast AEW était un must pour moi, et je sais que TNT l’a vu de la même manière. Notre objectif pour UNRESTRICTED est d’en faire le meilleur podcast de lutte. Nous prévoyons de créer une nouvelle plate-forme pour nos fans qui informera et divertira, et introduira une nouvelle dimension de notre entreprise de lutte, et complétera les intrigues captivantes et la grande lutte que nous livrons chaque semaine sur DYNAMITE et DARK et à nos pay-per-views . “

Les premiers épisodes d’AEW: UNRESTRICTED comporteront des interviews de Jon Moxley, Cody, The Young Bucks (Matt et Nick Jackson) et Brandi Rhodes. Le podcast – produit, vendu et distribué par WarnerMedia Podcast Network – est disponible en téléchargement sur les podcasts Apple, Spotify, TuneIn, Google Podcasts ou partout où les fans téléchargent leurs podcasts préférés. Les fans pourront également visionner les podcasts en vidéo sur l’application TNT et YouTube. AEW: UNRESTRICTED rejoint le portefeuille croissant de podcasts d’actualités, de sports et de divertissement de WarnerMedia Podcast Network.

AEW: DYNAMITE a explosé sur la scène de la lutte lors de sa première sur TNT en tant que première émission de lutte de mercredi. L’une des trois meilleures séries non scénarisées par câble de cette saison, elle a continué à diffuser des épisodes très performants chaque semaine, avec une moyenne de 1,2 million de téléspectateurs et 651 000 A18-49 par épisode en direct + 7 jours. En seulement quatre mois, AEW: DYNAMITE a atteint plus de 37 millions de personnes sur les plates-formes linéaires et numériques de TNT. L’émission offre également le plus jeune public de catch à la télévision.

WarnerMedia a récemment annoncé qu’elle avait prolongé son accord avec cette nouvelle ligue de lutte révolutionnaire jusqu’en 2023, ce podcast étant une autre façon dont les parties étendent leurs relations avec un accent particulier sur le service aux fans de lutte à travers le monde.

AEW propose une liste de lutteurs masculins et féminins de classe mondiale, offrant aux fans une nouvelle expérience de lutte pour la première fois en 20 ans. Axé sur des compétitions rapides et à fort impact, AEW offre aux fans un athlétisme incroyable ainsi que de véritables analyses sportives. Fondé par le président-directeur général Tony Khan, AEW est dirigé par Cody & Brandi Rhodes, le premier champion du monde masculin AEW Chris Jericho, Jon Moxley, The Young Bucks (Matt et Nick Jackson), Kenny Omega et le pendu Adam Page. La liste est également remplie de compétiteurs incroyablement qualifiés, y compris la nouvelle championne du monde féminine AEW Nyla Rose, Awesome Kong, MJF, Dustin Rhodes, Jungle Boy, Riho, le Dr Britt Baker, Pac et SCU. En plus d’être des talents sur le ring, Cody, The Young Bucks et Kenny Omega servent également de vice-présidents avec Brandi Rhodes comme Chief Brand Officer.

