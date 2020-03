AEW & NXT TV classifications blessées par la couverture des coronavirus

AEW

AEW Dynamite a remporté une autre victoire d’audience sur WWE NXT cette semaine, bien que les deux émissions aient connu une baisse alors que les actualités couvrant le coronavirus ont pris le dessus dans la nuit.

Le nombre moyen de téléspectateurs de Dynamite s’est élevé à 766 000, ce qui est le plus faible de l’émission en 2020 et une baisse de 15% la semaine précédente. NXT, quant à lui, a diminué d’une marge plus mince, passant de 718 000 la semaine dernière à 697 000 mercredi dernier – également le nombre le plus bas de l’émission en 2020.

En ce qui concerne la démographie clé 18-49, AEW a chuté de 25% à 0,26 tandis que NXT est tombé à 0,21. Comme d’habitude, AEW a remporté chaque démo, à l’exception des téléspectateurs âgés de plus de 50 ans, où NXT a gagné avec une note de 0,34 contre 0,33 pour Dynamite.

Les baisses sont faciles à expliquer, car une nation prise par l’épidémie de coronavirus a écouté les informations, tandis que le discours présidentiel de Donald Trump a été diffusé en même temps que les deux émissions. Pourtant, le déclin d’AEW était plus prononcé que celui de NXT est notable. Cela s’est déjà produit auparavant, ce qui suggère que le public de Dynamite est plus susceptible de se déconnecter lorsque des événements majeurs se déroulent ailleurs, le public de NXT semblant plus dévoué.