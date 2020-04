AEW pour prendre plus de photos à la WWE?

Rejoignez Adam Wilbourn, Michael Hamflett et Michael Sidgwick alors qu’ils prévisualisent les épisodes de WWE NXT et AEW Dynamite de cette semaine!

La guerre du mercredi soir est devenue assez unilatérale depuis le début de l’année, mais peu importe ce que disent les cotes, les deux spectacles ont fait des choses brillantes en 2020 et ont sans doute mieux géré les arènes vides que Raw et SmackDown.

Sur Dynamite ce soir, nous pouvons nous attendre à découvrir qui d’autre est dans le tournoi du championnat TNT, en rejoignant les goûts de Cody, Darby Allin et Sammy Guevara. Les gars spéculent sur les artistes susceptibles d’être inclus et discutent de la correspondance des balises pour la hype à partir de la semaine prochaine.

Il y a aussi les débuts de Lance Archer avec impatience, Kenny Omega contre Trent, et pourrions-nous voir plus de photos prises à la WWE par Exalted One Brodie Lee de The Dark Order?!

Sur NXT, il y a un match de qualité TakeOver pour le championnat nord-américain NXT de Keith Lee, avec “ Limitless ” pour défendre son titre contre l’ancien ennemi Dominik Dijakovic et Damian Priest. De plus, il y a la confrontation intrigante entre The Velveteen Dream et Bobby Fish à espérer.

De plus, Adam et The Dadley Boyz débattent de la question de savoir qui devrait remporter le match de la deuxième chance des femmes et discuter pour savoir si nous pourrions voir une apparition finale de Charlotte Flair avant WrestleMania …