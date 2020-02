AEW réagit à plusieurs publicités du Super Bowl pour promouvoir la dynamite

AEW a tweeté ce qui suit, réagissant à plusieurs publicités du Super Bowl. Vous pouvez consulter leurs tweets ci-dessous:

#Planters a # BabyNut # AEW a un #Babysaurus

Pareil pareil

Ambiance différente.

Regardez #AEWDynamite tous les mercredis à 8e / 7c sur @TNTDrama. #AEWonTNT @AEWonTNT pic.twitter.com/YgV4W3PZgf

– All Elite Wrestling (@AEWrestling) 3 février 2020

Hé @Pringles! Nous avons ce qu’il vous faut pour votre prochaine publicité #SuperBowl 🤙

Regardez #AEWDynamite tous les mercredis sur @tntdrama 8e / 7c pic.twitter.com/S4mVnv2yan

– All Elite Wrestling (@AEWrestling) 3 février 2020

Joey Janela a tweeté ce qui suit, révélant qu’Orange Cassidy affrontera Minoru Suzuki lors de l’événement “Joey Janela’s Spring Break” le 3 avril à Tampa, en Floride. Aussi, Alex Shelley, The Great Muta et Will Ospreay apparaîtront dans l’émission:

Laissez parler cette vidéo… .. @GCWrestling_ https://t.co/kV7l4SVnjB pic.twitter.com/skKlX4208L

– Bad Boy Joey Janela (@JANELABABY) 3 février 2020

*,

body .td_uid_2_5e37bc546d881_rand .td-trending-now-title,

body .td_uid_2_5e37bc546d881_rand .td-read-more a,

body .td_uid_2_5e37bc546d881_rand .td-weather-information: avant,

body .td_uid_2_5e37bc546d881_rand .td-weather-week: avant,

body .td_uid_2_5e37bc546d881_rand .td-subcat-dropdown: hover .td-subcat-more,

body .td_uid_2_5e37bc546d881_rand .td-exchange-header: avant,

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e37bc546d881_rand .td-post-category,

body .td_uid_2_5e37bc546d881_rand .td-post-category: hover {

couleur de fond: # dd3333;

}

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e37bc546d881_rand .block-title> * {

rembourrage: 6px 7px 5px;

hauteur de ligne: 1;

}

body .td_uid_2_5e37bc546d881_rand .block-title {

couleur de la bordure: # dd3333;

}]]>

Histoires tendances