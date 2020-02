AEW Revolution 2020: les lutteurs manquent à l’appel

AEW Revolution est prévu pour ce samedi soir, et maintenant que l’épisode de Dynamite à la maison a été diffusé, nous avons une meilleure compréhension des lutteurs qui participeront au pay-per-view et des hommes et des femmes qui sont laissés de côté le froid.

Comme toujours, les cartes sont sujettes à changement et il pourrait y avoir un certain nombre de modifications à cette gamme avec des apparitions surprises, des matchs impromptus, etc., donc rien n’est vraiment figé. Cependant, dans la mesure où l’événement est actuellement annoncé, le talent suivant de la liste All Elite Wrestling n’est pas promu dans le cadre du programme.

C’est à vous de juger si ces étoiles disparues sont oubliées pour des raisons justifiables, alors jetons un coup d’œil aux superstars manquantes d’AEW Revolution.

De la division masculine

– Anthony Ogogo: Il n’a pas encore fait ses débuts.

– Austin Gunn: Gunn a seulement lutté sur Dark et est plus une signature pour l’avenir que pour le présent.

– Meilleurs amis (Chuck Taylor & Trent): Comme beaucoup d’autres équipes de tag, Best Friends a eu la chance de remporter un titre dans la bataille royale, mais a échoué. Cela explique plus que leur absence sur cette carte.

– Brandon Cutler: Cutler n’a pas encore gagné de match. Puisqu’il est un jobber, il n’y a pas de place pour lui sur la carte.

– Le boucher et la lame: Ces deux-là étaient un autre duo raté dans le match royal de combat contre le concurrent numéro un.

– L’Ordre des Ténèbres (Alex Reynolds & John Silver): Cette écurie a également échoué à remporter le titre de bataille royale. Cependant, Stu Grayson et Evil Uno feront face à SCU.

– L’Hybrid 2 (Angélico & Jack Evans): Ces deux-là étaient un autre duo raté dans le match royal de combat contre le concurrent numéro un.

– Jimmy Havoc: Qu’est-ce que ce gars a fait? Ils l’ont mis en évidence pendant tant de mois et il est complètement MIA depuis quelques semaines. C’est très étrange.

– Joey Janela / Kip Sabian: Ces deux-là se sont disputés, mais il a déjà parcouru une grande partie de son parcours et ils ont eu leurs combats. À moins que cela n’ait été le point culminant de la querelle dans un match de gadget, cela n’a pas besoin d’être sur cette carte.

– Jurassic Express (Jungle Boy, Luchasaurus & Marko Stunt): Cette écurie n’a pas non plus remporté la bataille royale pour le tir au titre du tag.

– Les frères Lucha (Fénix & Pentagón Jr.): Alors qu’ils n’étaient pas impliqués dans la bataille royale, les frères Lucha n’ont pas réussi à gagner autre chose. Ils ont eu une chance réelle de remporter les titres par équipe et ont perdu contre Page et Omega lors de l’édition du 19 février de Dynamite.

– Luther: Le collectif Nightmare a été supprimé, il n’y a donc rien à faire pour Luther en ce moment alors qu’il essaie de trier d’autres options.

– Michael Nakazawa: En plus d’être du fourrage pour que les gens attaquent pour se rendre à Omega, Nakazawa n’a rien eu à faire depuis des mois.

– Peter Avalon: Sssshhhhhhh.

– Soirée privée (Isiah Kassidy & Marq Quen): Ces deux-là étaient un autre duo raté dans le match royal de combat contre le concurrent numéro un.

– Proud-N-Powerful (Ortiz et Santana): Ils n’ont pas réussi à gagner un coup de titre de balise. Cependant, je m’attends à ce qu’ils et tous les membres de The Inner Circle apparaissent d’une manière ou d’une autre dans cette émission via des interférences.

– QT Marshall: Marshall est dans le bas du spectre sur la liste. Ce n’est pas quelqu’un à qui ils accordent la priorité pour un match.

– Shawn Spears: Au cours des dernières semaines, Spears a été à la recherche du partenaire idéal de l’équipe d’étiquettes. Il n’est pas près de trouver ça. Bien sûr, il ne serait pas dans la chasse au titre du tag ou quelque chose comme ça, alors.

– Sonny Kiss: Kiss est toujours dans le bas de la liste avec seulement quelques matchs et encore moins de victoires. Sans aucune intrigue impliquant lui, que pourrait-il faire?

– Cœurs forts (CIMA et T-Hawk): Bataille royale. N’a pas gagné. Vous connaissez le score.

– Wardlow: Il accompagnera MJF, c’est sûr.

De la Division des femmes

– Allie / Le lapin: Pas de boucher. Pas de lame. Pas de lapin.

– Kong génial: Soi-disant, les blessures de Kong la tiennent à l’écart du mélange.

– Bea Priestley: Elle est MIA depuis assez longtemps pour que j’oublie la dernière chose qu’elle a fait, pour être honnête.

– Big Swole: Bien qu’elle se soit approchée de Nyla Rose, ils ont choisi d’aller avec Kris Statlander pour le challenger. Cela a du sens, car Statlander était mieux classé.

– Brandi Rhodes: Je suppose qu’elle sera au bord du ring pour le match de Cody.

– Dr Britt Baker, D.M.D .: Ils ont investi beaucoup de temps dans la construction du caractère du talon de Baker. Tout le monde ne peut pas lutter sur chaque carte. C’est d’accord.

– Emi Sakura: La création n’a rien. Il y a de plus gros poissons à faire frire.

– Hikaru Shida: Autrement dit, ils sont allés avec Statlander. Le temps de Shida pour défier le titre viendra.

– Leva Bates: En tant que meilleur jobber de cette division, vous pouvez être assuré que Leva Bates sera presque toujours ignorée pour une place sur chaque carte.

– Mel: La dissolution de The Nightmare Collective a laissé Mel dans les limbes.

– Penelope Ford: Si Kip Sabian et Joey Janela devaient poursuivre leur querelle ici, Ford aurait joué un rôle dans ce match. Cependant, cela ne se produit pas, ce qui explique son absence.

– Riho: Riho vit au Japon et est plus difficile à réserver pour ces événements que certains autres. De plus, elle a abandonné le titre. Elle n’est plus la priorité. Nyla Rose l’est.

– Sadie Gibbs: C’est une autre qui est MIA depuis assez longtemps pour que je la perds de vue.

– Shanna: Shanna a récemment perdu contre Kris Statlander. Elle n’est pas l’une des femmes les mieux classées de la liste, donc cela ne sert à rien de lutter dans cette émission.

– Yuka Sakazaki: Nous n’avons pas encore vu Sakazaki depuis que Baker s’est blessé à la bouche. Je suppose qu’à un moment donné après la Révolution, elle reviendra en voulant se venger.

Pensez-vous que ces hommes et ces femmes ou d’autres qui ne figurent pas sur cette liste auraient dû être inscrits sur la carte d’une certaine manière? Comment les auriez-vous utilisés si vous en aviez eu l’opportunité? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!