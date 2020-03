AEW Revolution a-t-il jamais accueilli le meilleur match par équipe?

AEW

Si les éloges effrayants de Dave Meltzer pour Kenny Omega et Hangman Page contre The Young Bucks dans l’épisode d’aujourd’hui de Wrestling Observer Radio sont quelque chose, le célèbre journaliste qui divise est sur le point de jeter toutes les étoiles dans le ciel de la nuit lors du renversement de la révolution AEW .

“Il y a 17 ans, c’était le dernier match Misawa / Kobashi. C’était un classique de tous les temps, et même ce match n’était pas aussi bon que le match Tag Team Title ce soir”, a-t-il déclaré peu après le spectacle, ajoutant qu’il considère c’est le “meilleur match de l’année” jusqu’à présent, et, obtenez ceci, “le meilleur match par équipe que j’ai jamais vu.”

Meltzer a ensuite amené quelques classiques dans la conversation – Les Fantastiques contre Midnight Express et Eddie Guerrero / Love Machine contre El Hijo del Santo / Octagon – et a déclaré qu’il pensait que le combat de la nuit dernière était meilleur que les deux.

Des louanges très fortes en effet. Les commentaires de Dave ne manqueront pas d’entamer une conversation, qu’il ait raison ou tort. Personnellement, votre écrivain pense que ce débat ne vaut la peine que si TLC II, DIY vs The Revival (Toronto) et Can-Am Express vs Kenta Kobashi / Tsuyoshi Kikuchi sont impliqués.

Qu’est-ce que tu en penses? Page et Omega contre les Bucks sont-ils l’un des meilleurs matchs de tag jamais? Faites-le nous savoir dans la section commentaires.